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Автор Ирина Шлионская

Грету Тунберг обнаружили на снимке, сделанном 120 лет назад в США

Непознанное

Всемирно знаменитая экоактивистка Грета Тунберг могла явиться к нам из другого временного измерения, считают некоторые пользователи Сети. Дело в том, что в Интернете распространилась фотография, сделанная 120 лет назад, на которой изображена девушка, похожая на 19-летнюю шведку, как сестра-близнец.

Грету Тунберг обнаружили на снимке, сделанном 120 лет назад в США

Пришелица из будущего?

На снимке 1898 года фотограф Эрик Хегг запечатлел троих подростков, работающих в яме на золотом руднике в Доминион-Крик, Юкон, Канада. Одна из девушек, на самом деле, удивительно похожа на Грету.

Это вызвало множество комментариев, авторы которых писали, что, должно быть, Грета Тунберг явилась из будущего, чтобы спасти нашу планету, и для этого путешествует по разным эпохам.

Букет диагнозов

Грета действительно довольно странная и неординарная личность.

Проблемами окружающей среды девочка стала интересоваться в восемь лет. В 11 у неё была диагностирована депрессия. Грета бросила школу, перестала есть и даже разговаривать. Другие диагнозы, которые ставили ей специалисты — обсессивно-компульсивное расстройство, синдром дефицита внимания и гиперактивности, а также селективный мутизм. Последний термин означает, что в определенных ситуациях человек теряет способность разговаривать.

В 12 лет Грете поставили ещё один диагноз — синдром Аспергера. Его относят к расстройствам аутистического спектра, но, в отличие от аутистов, "аспергеры" более социализированы и, на первый взгляд, являются нормальными людьми. Но это только на первый.

"Аспергеры" могут легко нарушать личные границы окружающих людей, заводить беседы на неуместные темы, игнорировать социальные нормы. У них часто отсутствует эмпатия.

Это связано не с особенностями личности, а с серьёзным психическим нарушением, возможно, имеющим генетические корни, говорят специалисты. Увы, у таких людей обычно не бывает проблем с речью и интеллектом, поэтому идентифицировать патологию бывает довольно сложно. В близком кругу "аспергер" чаще всего завоёвывает репутацию "человека со странностями".

Юная "мессия"

Часто "аспергеры" одержимы какой-то идеей. Для Греты Тунберг такой идеей стала экологическая защита. Она отказалась от употребления определённых продуктов, в частности мяса, рыбы, молока, яиц, от ношения одежды из материалов животного происхождения — меха, кожи, шерсти, шёлка и так далее.

Своих родных девушка заставила стать веганами. Её семье пришлось установить в доме солнечные батареи, отказаться передвигаться на автомобилях, поездах и самолётах, так как все они оставляют в пространстве "углеродный след". Из транспорта они теперь пользуются лишь велосипедами, поскольку это экологически безопасно…

Что же касается оригинала фото с "двойником" Тунберг, то оно сейчас хранится в архивах Вашингтонского университета в Сиэтле. По словам архивариуса Лизы Оберг, им поступает огромное число запросов на получение информации об этом снимке.

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Враньё Греты Тунберг: Почему молчат наши учёные?
Редактор: Алексей Ткаченко
Темы сша экология грета тунберг окружающая среда
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