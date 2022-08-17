Очевидцы по всему миру сообщают, что встречали существ из городских легенд

Любой фольклор хоть и относится, по большей части, к области вымысла, как правило, всё же основан на неких реальных фактах и наблюдениях. Есть очевидцы, утверждающие, что им доводилось встречать существ, напоминающих некоторых персонажей из городских легенд.

Встреча с Рейком

Школьница из Шотландии под ником livinlavidaloca182 опубликовала на сайте Reddit рассказ о приключившемся с ней загадочном происшествии. Около 11 часов вечера она гуляла со своим другом в районе парка рядом с её домом. Дойдя до площадки, где установлены скамьи и качели, они вдруг почувствовали сильный неприятный запах. Поискав глазами его источник, подростки заметили существо, сидящее на корточках рядом с одной из скамеек.

Сначала им показалось, что это человек, только голый. Но существо было очень высоким, если в полный рост, то, наверное, не меньше 2,5 метра. Его кожа была бледно-серого цвета. Внезапно оно начало хихикать. Это было похоже на детский смех, но почему-то производило жуткое впечатление. Встреча очень напугала рассказчицу.

Те, кто прочитал пост livinlavidaloca182, считают, что она могла столкнуться с монстром из городских страшилок по кличке Рейк или Fleshgait.

Человек-собака возле техасского зоопарка

Недавно на ресурсе Reddit был размещён снимок, сделанный кем-то из работников зоопарка Амарилло (США, штат Техас). На фото изображено странное существо на двух ногах. У него собачья морда, длинные заострённые уши и очень длинные конечности, согнутые вперед, как у человека.

Разумеется, фотография вызвала живой интерес у пользователей, которые тут же начали комментировать и строить различные догадки по поводу природы существа. Одни предположили, что это знаменитая чупакабра, другие — что это Догмен, или Человек-собака, как называют его в англоязычных странах. Считается, что это оборотни, которые могут превращаться из людей в собак и обратно. Обычно в состоянии "обращения" они сохраняют некоторые человеческие черты.

Между тем именно в Амарилло в 1970 году произошло некое паранормальное происшествие. Тогда на глазах у очевидцев кто-то выбросил с чердака дома двух собак. С обеих оказалась живьём содрана кожа. Сотрудники полиции поднялись на чердак, чтобы посмотреть, что там происходит. Вскоре те, кто стоял внизу, услышали выстрелы, а позже из чердачного окна выбросило труп одного из полицейских. Некоторым удалось рассмотреть стоявшее у окна существо. Оно выглядело как здоровенный голый безволосый мужчина с синей кожей. У него были нечеловеческие красные глаза и когти вместо пальцев.

Легенда гласит, что впоследствии военные просто взорвали дом с помощью гранат, а затем подожгли завалы, видимо, чтобы не оставлять никаких следов. Хотя, многие видели у развалин отпечатки когтей…

Есть ли какая-то связь между убийцей собак и сфотографированным "догменом"? Или это вообще мистификация? Кто знает… Однако, фото выглядит очень убедительно.

Голлум из Кентукки

Пользователь, который называет себя Дугласом Виндзором Маклони III, опубликовал в одной из соцсетей ролик, на котором видно странное человекоподобное существо.

Автор поста написал, что видео было заснято камерой наблюдения в местечке Морхед, что в районе ущелья Ред-Ривер, американский штат Кентукки. К сожалению, качество записи оказалось очень плохим. Удаётся рассмотреть только белёсую фигурку, похожую на очень тощего человека, которая, пригнувшись, на полусогнутых конечностях, движется рядом с автомобилем, припаркованным возле какого-то строения.

"Оно движется не как человек, — комментирует Дуглас. — Он двигается почти так, как будто его коленные чашечки выправлены назад. Оно напоминает мне Голлума из "Властелина колец".

Автор обращает внимание на то, что на некоторых кадрах можно увидеть рёбра и кости скелета существа, так что оно, скорее всего, даже без одежды.

Ряд пользователей, оставивших комментарии под видео, предположили, что на нём один из так называемых "бледных ползунов" — персонажей городских легенд. Они обладают худым и белым телом и передвигаются на четвереньках.

Пару раз ползунов удавалось заснять на видео, но до сих пор никому не удалось доказать, что это фальсификация. Во-первых, существа очень странно двигаются. Во-вторых, у местных индейцев есть легенды, в которых рассказывается о похожих сущностях, прибывших из другого мира.

Другие же комментаторы считают, что это грабитель, который собирается обокрасть дом или машину, просто он очень худой и одет в обтягивающую одежду. А движется он так странно, поскольку прячется и не хочет привлекать к себе внимания.

Были также мнения, что на видео инвалид, наркоман или душевнобольной человек. В общем, личность Голлума пока остаётся тайной, как и других непонятных существ, с которыми доводилось сталкиваться людям.