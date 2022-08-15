Грабителей наказывает не только полиция, но и потусторонние силы

Для жителей некоторых стран вера в потустороннее является неотъемлемой частью жизни. И это может касаться самых разных сфер, в том числе и криминальной. Например, люди верят, что магические силы могут принимать участие в поиске и наказании преступников.

Ночные кошмары похитителей идолов

По сообщению Report Wire, из храма в индийском городе Читракута, штат Мадхья-Прадеш, были недавно похищены 14 ценных статуэток (идолов), изображающих древних божеств. Однако, всего неделю спустя монах Махант Рамбалак нашел сумку с идолами возле своего дома.

К возвращённой пропаже прилагалась записка, в которой говорилось, что после кражи преступников стали мучить ночные кошмары, и поэтому они от греха подальше решили вернуть похищенное.

Тем не менее, четверо похитителей были задержаны. Рамбалак рассказал, что возраст украденных статуэток составляет около 300 лет. Девять из них были изготовлены из ритуального сплава аштадхату (в его состав входят золото, серебро, медь, свинец, цинк, олово, железо, а также сурьма или ртуть). Ещё три сделаны из меди и четыре — из сплава меди и цинка. Кроме того, все изделия были украшены серебром. Их стоимость составляет десятки миллионов рупий.

Заклинатель пчёл

В Кении трое воров, похитивших скот, были найдены и наказаны благодаря знахарю, к которому обратился хозяин скотины. 42-летний фермер Толиберт Имбиака из округа Какамега обнаружил пропажу козы и телёнка и, не особенно надеясь на полицию, попросил своего знакомого знахаря провести на ферме специальный ритуал.

Маг провёл обряд прямо у вольеров с животными, бормоча заклинания. Перед уходом он сказал хозяину, что через два дня похитители сами придут к нему.

Действительно, два дня спустя к Имбиаке явились трое молодых людей и вернули пропажу. Они поведали, что знахарь наслал на них пчёл, и те не отставали, пока похищенное не было возвращено владельцу.

Сотрудники местного Управления уголовных расследований рассказали следующее:

"В ходе инцидента в деревне Эмусанда трое мужчин, на которых напал рой пчёл, явились, неся на плечах похищенных козу и телёнка. При этом, они блеяли и мычали, подражая звукам, которые издают животные".

Полицейские добавили, что подозреваемые — 22-летний Хиллари Моманьи, 28-летний Джон Букхазио и 20-летний Уинстон Мутиэле — были искусаны пчёлами, а потерпевший опознал принадлежавших ему животных.

Прощение духов

Австралиец Сэмюэл Локтон недавно побывал в туристической поездке на Бали и попал там в неприятную ситуацию. Правда, в неприятностях мужчина оказался виноват сам: он вздумал залезть на росшее на территории индуистского храма баньяновое дерево, чтобы сделать эффектный снимок, и был задержан местной полицией.

Дело в том, что на Бали баньяны считаются священными деревьями, и поступок туриста осквернил объект поклонения. Как говорится, незнание законов не освобождает от ответственности, и полицейские потребовали, чтобы австралиец заплатил 28 фунтов штрафа, которые были в итоге затрачены на проведение специального ритуала.

Во время этого обряда виновнику предстояло выйти на контакт с "обиженными" духами и попросить у них прощения за содеянное. Также турист должен был произносить особые молитвы.

Чем завершилась эта история и имела ли она какие-либо мистические последствия для незадачливого осквернителя, пока неизвестно.