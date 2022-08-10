Исследователь: Несси приходит через временной портал

Лох-Несское чудовище — один из самых спорных феноменов на земном шаре. Одни убеждены, что знаменитая Несси существует на самом деле, другие — что это всего лишь слухи или мистификация. Так или иначе, туристы валом валят в район шотландского озера Лох-Несс в надежде собственными глазами увидеть загадочное животное. Но почему за столько лет не появилось неоспоримых доказательств ни в пользу существования Несси, ни в пользу того, что её на самом деле нет?

Плезиозавр или коряга?

Считается, что впервые Несси наблюдали в мае 1933 года. Тогда в местной газете Inverness Courier была опубликована заметка о том, что местные жители видели "огромное животное, катающееся и ныряющее на поверхности водоёма". С тех пор сообщения о встречах с неведомым обитателем озера Лох-Несс появлялись неоднократно, но люди видели "монстра" обычно издали либо ничем не могли подтвердить свой рассказ. Существуют фото и видео, где якобы изображена Несси, но они не внушают особого доверия.

За это время возникли две основные версии, касающиеся Лох-Несского "чудища".

Первая состоит в том, что это реликтовое животное, потомок древних плезиозавров, которые на Земле считаются давно вымершими. Вторая утверждает, что никакого необычного животного в водоёме нет и за него принимают неодушевлённые объекты вроде коряги.

Десант с другой планеты?

Были и "побочные" версии, порой звучавшие совершенно фантастически. Так, феномен Несси периодически связывают с НЛО и сферой уфологии. Одно из доказательств — рассказ шведа Яна-Уве Сандберга. Утром 14 августа 1971 года 23-летний Ян находился в лесистой местности над заливом Фойерс, в районе Лох-Несс. Внезапно он увидел на поляне странный объект сигарообразной формы. Тот был серого цвета, около 30 футов в длину, и напоминал гигантский утюг, так как сверху к нему было приделано нечто вроде огромной ручки.

Сандберг наблюдал, как из-за деревьев появились три человекообразных существа, одетые, как ему показалось, в костюмы водолазов. Молодой человек слышал ранее о том, что команды дайверов обследуют озеро в поисках Несси. Но затем на глазах у него незнакомцы через какую-то панель вошли в "утюг" и он стал вертикально подниматься вверх. Поднявшись примерно на 60 футов, аппарат перешёл в горизонтальную позицию и поплыл над холмами в направлении озера Лох-Мхор.

Очевидец пытался сделать фото крупным планом, но это ему не удалось, так как его якобы "охватил паралич".

Разумеется, Ян многим поведал об этом происшествии. Когда он вернулся домой в Швецию, с ним, как он утверждает, связались "люди в чёрном", которые часто преследуют тех, кто сталкивался с НЛО или пришельцами. Визитёры угрожали ему неприятностями, если он будет предавать информацию о том случае огласке. Кроме того, Сандберг получал странные телефонные звонки, а у него дома были проявления полтергейста.

Гостья из прошлого?

Недавно 72-летний исследователь Рон Холлидей выдвинул совершенно неожиданную гипотезу, объясняющую не только наблюдения Несси, но и её неуловимость. Он предположил, что Несси "заглядывает" к нам из параллельной Вселенной. В районе Лох-Несс якобы находится один из порталов, который, возможно, ведёт в прошлое, в эпоху динозавров.

Холлидей приводит в пример людей, которые способны видеть картинки из прошлого, хрономиражи. Возможно, таким же хрономиражом является и Несси, говорит он.

"Они могут видеть что-то, что выглядит очень огромным, но на самом деле оно не находится в нашем мире", — комментирует исследователь.

Хотя есть и ещё одна теория, совершенно прозаическая. В 2005 году американская компания SeaTrepid Inc провела полное глубоководное сканирование озера Лох-Несс. Никакого чудовища исследователи там не обнаружили, однако наткнулись на большую лягушку, обитающую на глубине 325 футов под водой. Уж не её ли принимали за Несси?

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