Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Автор Ирина Шлионская

Интерес к "чёрным вертолётам" мог погубить конспиролога

Непознанное » Уфология

Не так давно ФБР рассекретило информацию об увечьях, нанесённых крупному рогатому скоту в США в 70-х годах прошлого века. В документах фигурируют загадочные чёрные вертолёты, которые видели на местах инцидентов.

Интерес к "чёрным вертолётам" мог погубить конспиролога

Кто убивал животных?

29 августа 1975 года Теодор П. Розак, специальный агент ФБР в Денвере, штат Колорадо, получил письмо от местного сенатора Флойда К. Хаскелла. В нём говорилось:

"В течение нескольких месяцев мой офис получал сообщения об увечьях крупного рогатого скота в Колорадо и других западных штатах. Только в Колорадо местным властям и Бюро расследований (CBI) было сообщено не менее чем о 130 случаях… Причудливые увечья пугают сами по себе: практически во всех случаях левое ухо, прямая кишка и половой орган у каждого животного отрезаны, кровь слита с туши, но на земле не осталось ни крови, ни следов".

Хаскелл также сообщил, что в нескольких эпизодах были замечены вертолёты чёрного цвета без опознавательных знаков, которые предположительно использовались убийцами скота. Кроме того, несколько человек в округе Морган рассказали, что их преследовали эти вертолёты.

Однако такое происходило не только в Колорадо. Потери домашнего скота были зафиксированы по меньшей мере в 21 штате. К сожалению, ФБР не обладало юрисдикцией, позволяющей расследовать это дело. Тем более, когда сенатор Хаскелл попытался придать ему огласку через прессу, с ним связался редактор одной из колорадских газет Дейн Эдвардс и поведал, что поблизости одного из тех мест, где нашли изуродованный скот, видели военные вертолёты, а самому Эдвардсу поступили угрозы — мол, не стоит интересоваться этой темой.

Происшествия на военных базах

Между тем начали поступать сообщения о странных вертолётах, которые появлялись вблизи стратегических военных объектов. Об этом говорилось в отчётах ВВС. Так, в одном из отчётов за декабрь 1975 года сказано:

"7 ноября 1975 года дежурный офицер по запуску ракет сообщил, что неопознанный самолёт, напоминающий вертолёт, приблизился и завис рядом с центром управления запуском ракет ВВС США недалеко от Льюистауна".

Далее говорится, что в передней части летательного аппарата виднелись "два красно-белых огня". Кроме того, в ночь с 6 по 7 ноября примерно в 50 милях к югу от этой базы очевидцы наблюдали некие "движущиеся огни". При этом во время наблюдений не было характерного шума, обычно издаваемого самолётами или вертолётами. Несколько позднее в штате Монтана неопознанный вертолёт зафиксировали возле оружейного склада ВВС.

Поскольку таких инцидентов было довольно много, начали возникать разнообразные версии происхождения чёрных вертолётов (устойчивый термин, которым их окрестили).

  • Одни считали, что эти аппараты принадлежали секретному подразделению ВВС.
  • Другие приписывали их некоей военизированной группировке, не подчинявшейся властям.
  • Третьи относили их к неопознанным летающим объектам, то есть к феноменам из сферы уфологии.

Следящие за НЛО

В начале 1980-х годов уфолог Томми Бланн получил возможность побеседовать с неким конфиденциальным источником в ВВС США, который рассказал, что вертолёты без опознавательных знаков со сложным оборудованием на борту базируются на подземных базах и в изолированных военных резервациях и направляются в районы активности НЛО, чтобы наблюдать за ними. Так что в смерти животных пилоты вертолётов, скорее всего, виноваты не были. За этим стояли неизвестные силы, которые являлись объектом слежки со стороны экипажей вертолётов.

Американский конспиролог Джим Кейт, который считался экспертом по чёрным вертолётам и написал на эту тему две книги, упоминал, что эти аппараты наблюдали и в 90-е годы.

В доказательство Кейт приводит такой эпизод. 23 мая 1994 года в Вирджинии, в районе Биг-Медоуз, на бульваре Блу-Ридж, некий местный житель увидел, что дорога, ведущая в национальный парк Шенандоа, перекрыта. При этом он заметил неподалёку заходивший на посадку чёрный вертолёт и даже успел его сфотографировать. Затем мужчина встретил смотрителя парка и поинтересовался, что тут делают эти вертолёты, на что услышал ответ: "Они помогают нам в поисково-спасательных работах". Тогда этот человек спросил, почему в таком случае вертолёт оснащён гранатомётом (это хорошо было видно на фото). После этого вопроса его собеседник стал вести себя враждебно.

Вот ещё один случай, описанный Джимом Кейтом. В феврале 1995 года в газете Las Vegas Review-Journal вышла статья Сьюзен Грин, в которой приводился рассказ бывшего работника военной базы Грум-Лейк о том, что в 1990 году там проводились испытания вертолёта-невидимки для тайных спецмиссий. Поверхность аппарата была оливково-серого цвета, но издали его можно было принять за чёрный. При этом он передвигался практически бесшумно.

Кстати, сам Джим Кейт погиб в 1999 году при странных обстоятельствах. Не исключено, что смерть конспиролога была связана с его исследованиями.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Марина Попович о своих встречах с НЛО
Редактор: Елена Тимошкина
Новости
В Уфе водительница Lada XRAY сбила четырёхлетнюю девочку
Эксперт МГИМО раскритиковал идею покупки Россией иностранных БПЛА
Биолог: гигантские испанские слизни, обнаруженные в Москве, наносят вред природе
Константинов: Украиной командуют голограммы и картинки
Литовкин: РФ поддержит идею Байдена создать новую систему контроля вооружения
Наина Ельцина сочла Геннадия Зюганова "неудачником"
Тревел-блогер из РФ: "В Индии туристов часто хотят отравить"
Рожин: ВСУ удалось стабилизировать фронт в районе Северска
Хазин о конфликте в Косово: "Придётся забрать Черногорию"
Чайные бренды Lipton и Brooke Bond покинут российский рынок в конце года
Популярное
Мир. Новости мира
Депутат Госдумы Колесник: Польша скоро станет парком Юрского периода

Польша скоро будет Атлантидой, а Великобритания Парком Юрского периода, считает депутат Госдумы Андрей Колесник.

Депутат Госдумы Колесник: Польша скоро станет парком Юрского периода
Newsweek: РФ готовит НАТО неприятный сюрприз. Кремль может сменить статус-кво
Силовые структуры
Newsweek: РФ готовит НАТО неприятный сюрприз. Кремль может сменить статус-кво
Экономика и бизнес
Хазин: платформа, на которой стоят США, через три месяца будет разрушена
Силовые структуры
ВС РФ нанесли новые удары по военным объектам ВСУ в Одесской области
Любовь Степушова Москва не примет предложение Байдена о переговорах по СНВ Любовь Степушова Анастасия Жукова Модуль "Наука" — рискованное предприятие или прорыв? Анастасия Жукова Ольга Лебедева НАТО настойчиво подталкивает косоваров к эскалации конфликта с Сербией Ольга Лебедева
Общество
Шукшина пожаловалась Мишустину: Наши ТВ-каналы работают по украинскому заказу
Мир. Новости мира
Собчак сообщила о госпитализации Чубайса в реанимацию с синдромом Гийена-Барре
ISW: Затишье у Северска говорит об изменении приоритетов СВО на Украине
Силовые структуры
ISW: Затишье у Северска говорит об изменении приоритетов СВО на Украине
Последние материалы
Евсеев: Байден хочет заменить СНВ-3 из-за страха перед ядерной войной с Россией
Чайные бренды Lipton и Brooke Bond покинут российский рынок в конце года
Убийство Роберта Кеннеди: ЦРУ могли использовать зомби-киллера
Запрос "снять туристку из РФ" в турецком Google оказался на первых местах
Москва не примет предложение Байдена о переговорах по СНВ
Канадский историк обозначил настоящую границу Украины — Новороссии там нет
Коротченко: РФ существенно усилит возможности флота при помощи "Цирконов"
Американский политик Кинзингер призвал поставить РСЗО HIMARS Грузии
Рожин: чтобы наказать Киев за теракты, ВС РФ нужно ударить по ГУР Украины
Норин: лучший ответ на обстрел Донецка "Лепестками" — военный разгром Украины
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников