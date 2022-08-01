Интерес к "чёрным вертолётам" мог погубить конспиролога

Не так давно ФБР рассекретило информацию об увечьях, нанесённых крупному рогатому скоту в США в 70-х годах прошлого века. В документах фигурируют загадочные чёрные вертолёты, которые видели на местах инцидентов.

Кто убивал животных?

29 августа 1975 года Теодор П. Розак, специальный агент ФБР в Денвере, штат Колорадо, получил письмо от местного сенатора Флойда К. Хаскелла. В нём говорилось:

"В течение нескольких месяцев мой офис получал сообщения об увечьях крупного рогатого скота в Колорадо и других западных штатах. Только в Колорадо местным властям и Бюро расследований (CBI) было сообщено не менее чем о 130 случаях… Причудливые увечья пугают сами по себе: практически во всех случаях левое ухо, прямая кишка и половой орган у каждого животного отрезаны, кровь слита с туши, но на земле не осталось ни крови, ни следов".

Хаскелл также сообщил, что в нескольких эпизодах были замечены вертолёты чёрного цвета без опознавательных знаков, которые предположительно использовались убийцами скота. Кроме того, несколько человек в округе Морган рассказали, что их преследовали эти вертолёты.

Однако такое происходило не только в Колорадо. Потери домашнего скота были зафиксированы по меньшей мере в 21 штате. К сожалению, ФБР не обладало юрисдикцией, позволяющей расследовать это дело. Тем более, когда сенатор Хаскелл попытался придать ему огласку через прессу, с ним связался редактор одной из колорадских газет Дейн Эдвардс и поведал, что поблизости одного из тех мест, где нашли изуродованный скот, видели военные вертолёты, а самому Эдвардсу поступили угрозы — мол, не стоит интересоваться этой темой.

Происшествия на военных базах

Между тем начали поступать сообщения о странных вертолётах, которые появлялись вблизи стратегических военных объектов. Об этом говорилось в отчётах ВВС. Так, в одном из отчётов за декабрь 1975 года сказано:

"7 ноября 1975 года дежурный офицер по запуску ракет сообщил, что неопознанный самолёт, напоминающий вертолёт, приблизился и завис рядом с центром управления запуском ракет ВВС США недалеко от Льюистауна".

Далее говорится, что в передней части летательного аппарата виднелись "два красно-белых огня". Кроме того, в ночь с 6 по 7 ноября примерно в 50 милях к югу от этой базы очевидцы наблюдали некие "движущиеся огни". При этом во время наблюдений не было характерного шума, обычно издаваемого самолётами или вертолётами. Несколько позднее в штате Монтана неопознанный вертолёт зафиксировали возле оружейного склада ВВС.

Поскольку таких инцидентов было довольно много, начали возникать разнообразные версии происхождения чёрных вертолётов (устойчивый термин, которым их окрестили).

Одни считали, что эти аппараты принадлежали секретному подразделению ВВС.

Другие приписывали их некоей военизированной группировке, не подчинявшейся властям.

Третьи относили их к неопознанным летающим объектам, то есть к феноменам из сферы уфологии.

Следящие за НЛО

В начале 1980-х годов уфолог Томми Бланн получил возможность побеседовать с неким конфиденциальным источником в ВВС США, который рассказал, что вертолёты без опознавательных знаков со сложным оборудованием на борту базируются на подземных базах и в изолированных военных резервациях и направляются в районы активности НЛО, чтобы наблюдать за ними. Так что в смерти животных пилоты вертолётов, скорее всего, виноваты не были. За этим стояли неизвестные силы, которые являлись объектом слежки со стороны экипажей вертолётов.

Американский конспиролог Джим Кейт, который считался экспертом по чёрным вертолётам и написал на эту тему две книги, упоминал, что эти аппараты наблюдали и в 90-е годы.

В доказательство Кейт приводит такой эпизод. 23 мая 1994 года в Вирджинии, в районе Биг-Медоуз, на бульваре Блу-Ридж, некий местный житель увидел, что дорога, ведущая в национальный парк Шенандоа, перекрыта. При этом он заметил неподалёку заходивший на посадку чёрный вертолёт и даже успел его сфотографировать. Затем мужчина встретил смотрителя парка и поинтересовался, что тут делают эти вертолёты, на что услышал ответ: "Они помогают нам в поисково-спасательных работах". Тогда этот человек спросил, почему в таком случае вертолёт оснащён гранатомётом (это хорошо было видно на фото). После этого вопроса его собеседник стал вести себя враждебно.

Вот ещё один случай, описанный Джимом Кейтом. В феврале 1995 года в газете Las Vegas Review-Journal вышла статья Сьюзен Грин, в которой приводился рассказ бывшего работника военной базы Грум-Лейк о том, что в 1990 году там проводились испытания вертолёта-невидимки для тайных спецмиссий. Поверхность аппарата была оливково-серого цвета, но издали его можно было принять за чёрный. При этом он передвигался практически бесшумно.

Кстати, сам Джим Кейт погиб в 1999 году при странных обстоятельствах. Не исключено, что смерть конспиролога была связана с его исследованиями.

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