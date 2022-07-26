В Индии прошёл ливень из рыб

Лето — время дождей, когда после нескольких дней палящего, изнуряющего солнца небесная влага по-настоящему желанна. Но лишь в том случае, когда с небес действительно идёт дождь, а не ливень из необычных живых существ и предметов, как это произошло в середине июля в Индии.

С неба на головы несчастных индусов вместе с каплями дождя летели рыбы, лягушки и другие обитатели водоёмов. Впрочем, в ряде регионов планеты бывают дожди и похуже.

Рыбы и лягушки

В этом году необычное явление наблюдалось в индийском штате Телангана. На жителей города Джагтиал на протяжении двух суток с неба сыпались различные виды водных обитателей. Внешне это было похоже на настоящую фантасмагорию.

Однако, учёные не видят в подобном живом дожде ничего мистического. По их мнению, такое бывает, когда водяные смерчи затягивают рыб и других обитателей рек, болот и морей в себя, поднимают в атмосферу, а затем в виде дождя сбрасывают на ничего не подозревающих людей.

Незадолго до индийского рыбного ливня похожий дождь прошёл над территорией США. В городке Тексаркана одна из улиц оказалась завалена живыми окунями. Но это ещё не так страшно. Сложно представить какого ужаса натерпелась прекрасная половина жителей Аргентины в 2007 году, когда на страну обрушился дождь из пауков. В пору было вспомнить библейские писания о "казнях египетских".

Самое интересное заключается в том, что в ряде городов планеты рыбные дожди — почти рядовое явление.

В Гондурасе власти даже проводят масштабный "Фестиваль рыбного дождя". Попасть под ливень из рыб в этой стране можно ежегодно с мая по июль. Аналогичные рыбные осадки проходят в Эфиопии, Индии и Греции.

При этом, учёные подметили одну интересную особенность. Обычно с неба сыплется рыба только одной породы. Так, в 1861 году был зафиксирован дождь из зубатки, в 1859 году в Южном Уэльсе — из пескарей, а в 1918 в Сандерленде с неба сыпалась исключительно селёдка. А вот в 1972 году в Вашингтоне и в 1985 году в Лондоне прошёл дождик из рыб разных пород. В нашей стране в 1933 году на село Кавалерово на Дальнем Востоке пролился дождь из медуз.

Небеса плачут

Среди необычных дождей наибольший испуг у верующих людей обычно вызывают "кровавые дожди". В этом случае с неба льётся красная жидкость, по своему цвету и консистенции сильно напоминающая кровь. Особенно часто данные апокалиптические дожди проходят в Индии в штате Керала. Иногда столь странные осадки наблюдаются в России и ряде сран Европы.

Первым же о "кровавом дожде" писал ещё легендарный философ древнего мира Плутарх. В свою очередь, французские летописи 1585 года утверждают, что дождь красного цвета сильно напугал жителей Парижа, принявших его за кровь, льющуюся с неба. Спустя около сотни лет во Франции снова прошел кровавый дождь в 1669 году. На этот раз жители страны обратились в Академию наук за объяснением феномена. Тщетно!

Объяснить загадку "кровавых дождей" смогли специалисты-метеорологи лишь в начале 2000-х годов. С помощью спутниковой разведки было установлено, что во время песчаных бурь в Сахаре пассатная пыль красного цвета поднимается в небо, окрашивая грозовые тучи, а затем уже над территорией Европы проливается в виде дождей красного цвета. Общественности даже были предоставлены снимки красных облаков, движущихся из Африки в Европу. В России так называемые цветные дожди можно часто наблюдать в Ставропольском Крае и на Северном Кавказе.

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