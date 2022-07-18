В Аргентине снова сообщают о появлении водяного чудовища Эль Нахуэлито

На земном шаре есть несколько водоёмов, вокруг которых ходят легенды о якобы обитающих там водяных чудовищах. Одно из них — это монстр Эль Нахуэлито, который якобы водится в озере Нахуэль-Уапи (Аргентина), расположенном у подножия Патагонских Анд в одноимённом национальном парке. Не так давно поступили сообщения о новых встречах с этим существом.

Кто плавает в озере?

Мифы о Нахуэлито были популярны ещё у местных индейцев племени мапуче, называвших его Эль Куэро. В середине XVIII века тогдашний король Испании Карл IV даже приказал снарядить на поиски Нахуэлито экспедицию. Но никакого монстра в озере не обнаружилось.

Официальный отсчёт наблюдений Нахуэлито ведётся с 1910 года, когда некий Джордж Гаррет, находясь в лодке у берега, якобы увидел на расстоянии около 400 метров от себя существо, длина тела которого составляла от 16 до 23 футов, с шеей, выступавшей из воды примерно на 6,6 фута. Туземцы сказали Джорджу, что это был Нахуэлито. В 1922 году Гаррет дал интервью на эту тему газете Toronto Globe, а впоследствии организовал поиски чудовища, правда, безуспешные.

В тех же 1920-х годах американец Мартин Шеффилд заявил, что наблюдал с берега озера за плавающим по воде гигантским существом с длинной изогнутой шеей, похожей на лебединую. Само же существо, скорее, напоминало крокодила. Увы, у Шеффилда не было с собой фотоаппарата, чтобы заснять непонятное создание, поэтому оставалось только верить ему на слово.

В 1960 году команда оказавшегося в этих местах небольшого военного корабля в течение 18 дней преследовала на территории озера некий "неопознанный подводный объект", но им так и не удалось поймать это существо, если оно было живым, или хотя бы идентифицировать его.

В 1988 году какой-то мужчина принёс в газету городка Барилоче в провинции Рио-Негро фотографии, на которых отчётливо видно животное, похожее на змея. У него открыта пасть, а сзади торчат два горба. Правда, так и не удалось доказать, является снимок подлинником или мистификацией.

4 января 1994 года около 20 человек стали свидетелями того, как таинственное животное плавало по озеру, тяжело дыша и раздувая бока, отчего по воде шла зыбь.

Следы "потомка динозавров"

В 1997 году аргентинский спелеолог Хулио Агуаро решил устроить охоту на Нахуэлито. Но сколько он ни бродил по берегам озера с биноклем и видеокамерой, сколько ни всматривался в гладь водоёма, надеясь разглядеть в воде очертания монстра, тот не желал показываться.

Однако, в конце концов, исследователю удалось наткнуться на округлые следы лап диаметром в 50 сантиметров. Проанализировав глубину отпечатков и береговых отложений, Агуаро подсчитал, что вес оставившего следы существа должен был составлять несколько тонн.

А когда он поведал об итогах своего исследования местным полицейским, те сразу же подтвердили, что в озере "кто-то водится", и даже рассказали о том, что оттуда регулярно доносится чей-то громоподобный рёв.

Интригующие видео

Есть и совсем недавние случаи наблюдений "Нахуэлито". Так, 19 мая этого года житель Барилоче Фабиан Карденас пересекал озеро на лодке, направляясь на виллу Ла Ангостура, где он работает. С ним были его зять Виктор и двоюродный брат Мигель. Любуясь окрестностями, Карденас заснял издали некий объект, который, как он полагает, являлся живым существом. Видео было впоследствии размещено в Сети.

1 июня этого года женщина по имени Сильвина вместе со своей семьёй отдыхала на озере. Примерно в двух километрах от того места, где они находились, они увидели странный объект размером с большую лодку, направлявшийся к острову Виктория. Но это не была лодка.

На глазах очевидцев объект исчез в озёрных глубинах, оставив след на воде. Сильвина считает, что это было живое существо. Местный портал Carlos Paz Vivo разместил видеоролик, снятый свидетельницей на мобильный телефон.

Мутант, развлекающий туристов?

Кстати, существует гипотеза о том, что "Нахуэлито" — это вовсе не древнее существо, а представитель какого-то известного биологического вида, мутировавшего в результате ядерных экспериментов, проводившихся не то немецкими учёными в 50-х годах прошлого века, не то уже в наше время сотрудниками расположенного поблизости Атомного центра Барилоче. А как же тогда индейские мифы?

В общем, кто или что запечатлено на фото и видео, ставших достоянием общественности, не совсем понятно. А пока местные власти делают бизнес на туристах, которые охотно раскупают футболки и сувениры с изображением Нахуэлито. Говорят, что увидеть чудище на поверхности водоёма можно только в ясную погоду, и чаще всего почему-то в марте.

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