На земном шаре есть несколько водоёмов, вокруг которых ходят легенды о якобы обитающих там водяных чудовищах. Одно из них — это монстр Эль Нахуэлито, который якобы водится в озере Нахуэль-Уапи (Аргентина), расположенном у подножия Патагонских Анд в одноимённом национальном парке. Не так давно поступили сообщения о новых встречах с этим существом.
Мифы о Нахуэлито были популярны ещё у местных индейцев племени мапуче, называвших его Эль Куэро. В середине XVIII века тогдашний король Испании Карл IV даже приказал снарядить на поиски Нахуэлито экспедицию. Но никакого монстра в озере не обнаружилось.
Официальный отсчёт наблюдений Нахуэлито ведётся с 1910 года, когда некий Джордж Гаррет, находясь в лодке у берега, якобы увидел на расстоянии около 400 метров от себя существо, длина тела которого составляла от 16 до 23 футов, с шеей, выступавшей из воды примерно на 6,6 фута. Туземцы сказали Джорджу, что это был Нахуэлито. В 1922 году Гаррет дал интервью на эту тему газете Toronto Globe, а впоследствии организовал поиски чудовища, правда, безуспешные.
В тех же 1920-х годах американец Мартин Шеффилд заявил, что наблюдал с берега озера за плавающим по воде гигантским существом с длинной изогнутой шеей, похожей на лебединую. Само же существо, скорее, напоминало крокодила. Увы, у Шеффилда не было с собой фотоаппарата, чтобы заснять непонятное создание, поэтому оставалось только верить ему на слово.
В 1960 году команда оказавшегося в этих местах небольшого военного корабля в течение 18 дней преследовала на территории озера некий "неопознанный подводный объект", но им так и не удалось поймать это существо, если оно было живым, или хотя бы идентифицировать его.
В 1988 году какой-то мужчина принёс в газету городка Барилоче в провинции Рио-Негро фотографии, на которых отчётливо видно животное, похожее на змея. У него открыта пасть, а сзади торчат два горба. Правда, так и не удалось доказать, является снимок подлинником или мистификацией.
4 января 1994 года около 20 человек стали свидетелями того, как таинственное животное плавало по озеру, тяжело дыша и раздувая бока, отчего по воде шла зыбь.
В 1997 году аргентинский спелеолог Хулио Агуаро решил устроить охоту на Нахуэлито. Но сколько он ни бродил по берегам озера с биноклем и видеокамерой, сколько ни всматривался в гладь водоёма, надеясь разглядеть в воде очертания монстра, тот не желал показываться.
Однако, в конце концов, исследователю удалось наткнуться на округлые следы лап диаметром в 50 сантиметров. Проанализировав глубину отпечатков и береговых отложений, Агуаро подсчитал, что вес оставившего следы существа должен был составлять несколько тонн.
А когда он поведал об итогах своего исследования местным полицейским, те сразу же подтвердили, что в озере "кто-то водится", и даже рассказали о том, что оттуда регулярно доносится чей-то громоподобный рёв.
Есть и совсем недавние случаи наблюдений "Нахуэлито". Так, 19 мая этого года житель Барилоче Фабиан Карденас пересекал озеро на лодке, направляясь на виллу Ла Ангостура, где он работает. С ним были его зять Виктор и двоюродный брат Мигель. Любуясь окрестностями, Карденас заснял издали некий объект, который, как он полагает, являлся живым существом. Видео было впоследствии размещено в Сети.
1 июня этого года женщина по имени Сильвина вместе со своей семьёй отдыхала на озере. Примерно в двух километрах от того места, где они находились, они увидели странный объект размером с большую лодку, направлявшийся к острову Виктория. Но это не была лодка.
На глазах очевидцев объект исчез в озёрных глубинах, оставив след на воде. Сильвина считает, что это было живое существо. Местный портал Carlos Paz Vivo разместил видеоролик, снятый свидетельницей на мобильный телефон.
Кстати, существует гипотеза о том, что "Нахуэлито" — это вовсе не древнее существо, а представитель какого-то известного биологического вида, мутировавшего в результате ядерных экспериментов, проводившихся не то немецкими учёными в 50-х годах прошлого века, не то уже в наше время сотрудниками расположенного поблизости Атомного центра Барилоче. А как же тогда индейские мифы?
В общем, кто или что запечатлено на фото и видео, ставших достоянием общественности, не совсем понятно. А пока местные власти делают бизнес на туристах, которые охотно раскупают футболки и сувениры с изображением Нахуэлито. Говорят, что увидеть чудище на поверхности водоёма можно только в ясную погоду, и чаще всего почему-то в марте.
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