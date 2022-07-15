"Молот Тора" в Швеции и "орудие богов-пришельцев" в США: загадочные археологические находки

В мире нет человека, кто ни разу в жизни не пользовался бы молотком. При этом, данный вид строительного инструмента является самым древним на планете. А ряд находок может говорить о том, что им пользовались боги-пришельцы.

Молот Тора

Одним из самых известных молотов в истории человечества является легендарный Молот Тора — оружие одного из скандинавских богов. Самое удивительное что, несмотря на то, что Тор — персонаж мифологический, его молот, оказался настоящим!

По легенде оторвать свой молот от земли мог только сам Тор. И оказалось, что это не метафора. В 2013 году во время строительства подземного тоннеля для железнодорожного транспорта в толще горной породы строители с удивлением обнаружили край металлической ручки длиной около полуметра. На её поверхности были отчетливо видны изображения молний и скандинавских рун. Камень вырезали из скалы и отправили на исследование. Когда глыбу просветили рентгеновскими лучами, то оказалось, что металлическая ручка является частью молота весом примерно в пятьдесят килограмм. Ни один человек поднять, а тем более работать подобным молотом просто не смог в силу своих физических возможностей.

Впрочем, как показали дальнейшие исследования, во времена изготовления молота представителей человечества еще не существовало. После анализа горной породы, в которой обнаружили молот, выяснилось что данный предмет оказался в скале от 9 до 20 миллионов лет назад. Объяснить с логической точки зрения данный феномен учёные не смогли. Оставалось предположить, что молот действительно обронил скандинавский бог грома Тор или им пользовались пришельцы-великаны, посещавшие Землю в отдалённом прошлом.

Артефакт оказался столь удивительным, что правительство Швеции постаралось скрыть его от посторонних, а на все запросы на исследования загадочного предмета Академия Наук Швеции утверждает, что в её хранилищах молот больше не числится.

Молоток пришельцев

Несмотря на то, что так называемый "молот Тора" сегодня недоступен для исследователей, в мире есть ещё один молоток, обладающий не менее древней историей! Речь идёт о находке, обнаруженной в США в 1934 году.

Влюблённая пара отколола предмет от скалы в городе Лондон штата Техас. Решив, что молоток может иметь историческую ценность, молодые люди отнесли его учёным. Однако, учёные мужи, даже не проведя лабораторных исследований, заявили, что находка не представляет научного интереса. Тем не менее, они оставили её у себя.

Повторно молоток в куске скалы изучили в 1980-х годах. Полученные данные шокировали научный мир США. Директор Музея ископаемых древностей К. Е. Баф заявил, что молоток был изготовлен около ста миллионов лет назад во времена, когда по Земле бегали динозавры.

Учёные, проведя несколько видов анализов установили, что сам молот состоит из 96,6% железа, 2,6% хлора и 0,74% серы. Такие сплавы создавать ни в 1930-х, ни в 1980-х годах не умели. Вариант подделки был исключён, а ручка молотка представляла собой каменный уголь, что также позволило датировать возраст данного загадочного предмета.

Вывод о происхождении молотка может быть только один: его обронили пришельцы или путешественники во времени. Сегодня удивительный артефакт находится в Музее свидетельства Сотворения мира в Глен-Роузе, США.

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