Блаво: амулет состоит из металлов, которые помогут настроиться на поток денежной энергии

Если вы хотите, чтобы ваше финансовое положение улучшилось, вы жили в достатке и изобилии, то попробуйте сделать талисман, с помощью которого можно привлечь деньги и благополучие в свою жизнь. В ходе исследований свойств чудесного талисмана было доказано, что Звезда-Семерида может ощутимо влиять на материальную сторону жизни людей. О том, как сделать талисман на привлечение денег, рассказал читателям Pravda.Ru врач-психотерапевт, основоположник музыкотерапии в России Рушель Блаво.

Как выглядит Звезда-Семерида

Это семиконечная звезда, концы которой переплетены между собой и образуют тем самым ленту. В центре изображена развернутая рука. Амулет состоит из сочетаний разного вида металлов и сплавов. Научно доказано, что они воздействуют на организм человека, его психику, настроение.

Настройка на Звезду-Семериду для привлечения денег

Прежде всего вам необходимо сосредоточиться на талисмане, лучшего всего, чтобы вы были одни, в тишине, спокойной обстановке, в хорошем расположении духа.

Начните выравнивать своё дыхание, делая медленные, глубокие вдохи и выдохи, расслабьтесь, закройте глаза

После того, как вы успокоитесь, настроите своё дыхание, необходимо открыть глаза и смотреть на талисман приблизительно одну минуту

Всматривайтесь в талисман, вы должны почувствовать, что от него излучаются невидимые лучи энергии, которые направляются к вам

Продолжайте работу до тех пор, пока не наладится ваша связь между талисманом и вами, вы поймете это когда почувствуете себя лучше, во всём теле появится легкость, вы почувствуете умиротворение, тепло, вибрации. Также в сознании могут возникать картинки, музыка, воспоминания — запоминайте их.

После приложите раскрытую левую ладонь к Звезде-талисману, закройте глаза и мысленно произнесите:

"Великая Звезда-Семерида, помоги мне настроиться на поток денежной энергии Вселенной! Помоги в достижении целей и в исполнении желаний! Помоги достичь успеха, благополучия, жить в изобилии и гармонии!"

Откройте глаза. Уберите талисман в укромное место или носите рядом с собой. Теперь вам нужно отвлечься и заниматься своими обычными делами. К работе по нейтрализации факторов безденежья можно приступать не ранее чем через сутки. А в течение этих суток просто будьте внимательны к тому, что происходит с вами. И знайте, все происходящее благотворно.

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