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Автор Ирина Гусакова

Мистик Элина Бисюк: избавление от безденежья происходит на убывающей луне

Непознанное

Каждый человек рожден для счастья, а счастье — это когда мечты сбываются. В нашем материальном мире и мечты материальны. Мы мало задумываемся о духовном пути и больше озадачены насущными задачами, и основная загвоздка — деньги. Деньги решают проблемы, закрывают вопросы и делают жизнь намного лучше и приятнее. Но немногие могут похвастать достатком.

Работают два менеджера на одной и той же работе, в одной и той же должности, одинаковые обязанности, одна и та же зарплата. При этом один одет, обут, сыт, отдыхает, путешествует, ни в чем себе не отказывает, а другой едва дотягивает до зарплаты. Первое, что приходит в голову: "заговорен" на богатство, "наколдовал" себе деньги и удачу, чаще — наоборот. Не он заговорен на богатство, а на втором стоит "печать бедности" — порча на безденежье. В этом случае сколько ни работай, хоть на десяти работах, сколько ни прикладывай усилий, толку — ноль. Поэтому прежде чем делать обряды на богатство, проведите ритуал на избавление от безденежья и долгов. Одним из ритуалов на избавление от долгов поделилась с читателями Pravda.Ru мистик, эзотерик, таролог Элина Бисюк.

Долг

Как провести ритуал

Избавление от безденежья происходит на убывающей луне. Это период от полнолуния до новолуния. От бед и нужды избавляются, откупаясь, делая переклад или "хоронят нищету".

Вы относите некую сумму денег и просите Силы отвязать от вас нищету, происходит откуп. Обычно идет обращение к нечистой силе, т. к. они заведуют всеми богатствами мира и способны как разорить человека, так и наделить несметными щедротами. Но не каждый согласится призывать чертей и бесов.

Другой вариант - нищету перекладывают на другого человека. Заговоренные монеты, вещи, украшения оставляют в видном месте, и случайный прохожий, который наступит, поднимет или возьмет эти предметы, будет за вас страдать. Не все люди морально готовы сбрасывать проблемы на других, кроме того, возможен возврат бед, если поднявший вещи пойдет снимать порчу.

Третий вариант — "похороны". Нищета, безденежье "хоронится" — закапывается в землю. Действенность этого обряда подтверждается сказками про бедного и богатого братьев, когда бедный брат хоронит свое лихо, недолю, нищету и становится богаче богатого.

Для этого берете битую посуду, ваши протертые, рваные, нестиранные вещи. Учтите, что придется их закапывать, поэтому лучше отдать предпочтение небольшим предметам, т. е. выбирая между поношенными носками и рваной курткой, возьмите носки. Складываете их в тканевый мешок и крепко завязываете веревкой, чтобы "нищета" не выбралась. Понадобится:

2 горсти поваренной соли,

одна тонкая восковая свеча,

спички,

лопатка.

Нищету хоронят на закате дня под тополем. На закате, потому что "день на исход — нищета на извод", а тополь активно поглощает отрицательную энергетику из пространства и обряды на избавление от негатива в жизни проводятся под ним. Под тополем выкопайте ямку, сложите в нее мешок с вещами, сверху засыпьте солью, заройте яму и установите свечу так, чтобы ветер не задувал пламя, и скажите 3 раза:

"Беднота, маета, нищета сойди с моего хребта.

С моей доли сойди, под корни тополя пойди.

Хороню я тебя, нищета, маята, беднота, с этой поры и навсегда.

Тебе здесь нищета лежать, а мне отныне в достатке жить-поживать.

Слово мое крепкое, дело мое лепкое".

Задуйте свечу и молча, не оглядываясь назад, уходите домой. Дома примите душ.

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