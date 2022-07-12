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Автор Ирина Шлионская

Мистики и оккультисты занимаются исследованием тульп — оживших мыслеобразов

Непознанное

Может ли мысль материализоваться? В прямом смысле этого слова? Думаю, многие из вас в ответ лишь скептически усмехнутся. Тем не менее, известны случаи, когда образы, придуманные человеком, воплощались в жизнь в виде реальных сущностей. На Востоке им дали название "тульпы" — мыслеформы.

Мистики и оккультисты занимаются исследованием тульп — оживших мыслеобразов

Алтарь для паука

В книге Александры Дэвид-Нил "Мистики и маги Тибета" рассказывается о том, как она при помощи ментальной практики создала вполне "материальный" образ монаха. Известный мистик и оккультист Дион Форчун утверждала, что умеет создавать в уме монстров. Правда, она считала данную практику довольно опасной.

Это подтверждает и история Рича Фримена, бывшего директора английского зоопарка Твайкросс. Фримен увлекается криптозоологией и полагает, что некоторые из так называемых криптидов — представителей вымерших видов животных, якобы существующих и в наши дни, вполне могут являться тульпами.

Чтобы доказать свою гипотезу, Фримен решил создать собственную тульпу. Он остановился на божестве-пауке Атлах Нача из рассказа писателя Кларка Эштона-Смита "Семь гиз", опубликованного в 1934 году. Автор описывает его как жуткое злобное существо с огромными конечностями и волосатым лицом, напоминающим человеческое. Атлах Нача обитает в подземных пещерах, расположенных под вымышленной горой Воормитадрет, причём, сразу в двух мирах — реальном и мире сновидений.

Итак, летом 1997 года Рич, в то время ещё студент Лидского университета, готовившийся получить степень в области зоологии, вместе со своими друзьями по университету соорудил алтарь, посвящённый богу-пауку из рассказа. Расположили его в подвале дома, который в то время служил всей компании жилищем. Для этой цели молодые люди повесили в подвале большой кусок материи, выглядевший как огромная паутина. В течение нескольких недель они проводили специальные обряды и концентрировались на образе Атлах Нача.

И это сработало! Как-то ночью Рич зашёл в подвал и увидел ползущую по стене тень гигантского восьминогого паука. Несмотря на то, что он сам желал этого и готовился к этому, студента охватил такой ужас, что он тут же выбежал из подвала, тщательно заперев за собой дверь. После этого друзья решили прекратить эксперимент и разрушили "алтарь".

Повелитель тьмы в закусочной

С тульпой также довелось столкнуться известному автору комиксов Алану Муру, по произведениям которого были сняты популярные сериалы "Хранители" и "V значит Вендетта".

В 2005 году на экраны вышел фильм "Константин: Повелитель тьмы", над сценарием которого Мур работал вместе с писателями Стивом Биссеттом и Джоном Тотлебеном. Главным персонажем фильма был экзорцист и медиум по имени Джон Константин, способный общаться с темными силами.

Вскоре после выхода картины Мур обедал в Лондоне, в одном из вестминстерских кафе, и вдруг увидел своего героя: тот прошел мимо его столика. "Он выглядел точно так же, как Джон Константин, — вспоминал впоследствии писатель. — Он посмотрел мне прямо в глаза, улыбнулся, кивнул почти заговорщически, а затем просто ушёл за угол, в другую часть закусочной".

Разумеется, Мур был очень напуган. Он был уверен, что его фантазия оживила созданный им персонаж. К счастью, больше Константин в его жизни не появлялся.

Вездесущий Слендермен

Возможно, такими же мыслеформами являются многие персонажи городских легенд — Кровавая Мэри, Пиковая дама и так далее.

Взять хотя бы Слендермена. Началось всё с того, что некий Эрик Кнудсен при помощи фотошопа создал изображение зловещего бледного, безликого, очень худого незнакомца в чёрном костюме и с щупальцами вместо рук. Затем он поместил его на снимки с изображениями групп детей и запустил в Сеть информацию о том, что это потустороннее чудовище охотится за представителями подрастающего поколения.

Вскоре стали появляться сообщения от людей, которые будто бы видели Слендермена собственными глазами, и выглядел он именно так, как на коллажах Кнудсена. 31 мая 2014 года две молодые жительницы Вокеши, штат Висконсин, нанесли около двадцати ножевых ранений своей бывшей школьной подруге, пытаясь принести её в жертву Слендермену, который за это якобы должен был впустить их в свой скрытый в лесу особняк. К счастью, жертве удалось выжить, а у несостоявшихся убийц было диагностировано психическое заболевание, благодаря чему их признали невменяемыми и неответственными за свои действия.

Эти события привели к тому, что тысячи людей стали рассказывать, как Слендермен проникал по ночам в их спальни. Кому-то он попадался в лесу, с кем-то якобы связывался по Интернету…

Являются ли тульпы чем-то вроде галлюцинаций? Трудно сказать. Тем более, в некоторых случаях их наблюдали сразу несколько человек. К тому же, как правило, тульпы живут самостоятельной жизнью, а не подчиняются командам своих создателей. Так или иначе, следует помнить, что ваши мысли могут воплотиться во что-то материальное, и не всегда приятным образом.

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Редактор: Алексей Ткаченко
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