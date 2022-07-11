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Автор Дмитрий Соколов

Земные НЛО готовятся исследовать планеты Солнечной системы

Непознанное » Уфология

На протяжении многих десятков лет земляне ощущают себя подопытными кроликами, за которыми наблюдают многочисленные космические пришельцы, по нескольку десятков раз в год на космических кораблях посещающие нашу планету. Впрочем, скоро роли могут поменяться.

Земные НЛО готовятся исследовать планеты Солнечной системы

По сообщению НАСА космическое агентство планирует запустить целый рой собственных НЛО для исследования спутников-океанов планет Солнечной системы.

Человечество наступает

О том, что Луна и Марс когда-то были обитаемы или до сих пор являются местами расположения баз космических пришельцев, уфологическая пресса писала давно и много. Тому есть множество косвенных доказательств. Однако, без подробного изучения данных космических тел экипажами космонавтов с Земли, говорить об этом конкретно пока рано.

В то же время, вызывает искренне удивление количество НЛО, ежегодно посещающих нашу планету. Совершенно логично предположить, что прилетают они не из дальнего космоса, а с одной из планет Солнечной системы или её спутника. При этом, среди уфологов широко распространенно мнение, что пилотами "дисков" и "сигар" являются вовсе не сами пришельцы, а некие биороботы.

Теория достаточно логичная, поскольку отправить в опасный полёт проще роботов, чем рисковать жизнями представителей собственной цивилизации. В качестве подтверждения данной версии можно привести тот факт, что человечество планирует поступить похожим образом.

По сообщению представителей НАСА, агентству выделено около 600 000 долларов для исследования возможности изучения с помощью роботов есть ли жизнь, возможно, разумная на спутниках-океанах планет Солнечной системы.

Космические пловцы с Земли

Объектами исследований выступят

  • Плутон, 
  • Европа (спутник Юпитера),
  • Энцелад (спутник Сатурна).

В каждом из данных миров под ледяным панцирем, а где-то и без него, плещутся гигантские океаны, в которых может существовать жизнь, в том числе и разумная.

Отправлять на их исследование человеческие экипажи дорого, непродуктивно и опасно. Гораздо проще создать рой летающих роботов-пловцов, доставить их к данным космическим объектам и отправить для исследований с передачей полученной информации на Землю.

Предполагается, что это будут треугольники способные перемещаться в воздухе, космосе и под водой. При этом, для представителей разумной цивилизации одного из исследуемых водных миров подобные земные объекты будут выглядеть, как самые настоящие НЛО. Это весьма вероятный сценарий, поскольку на Земле жизнь также зародилась в воде, а природные условия очень похожи.

По проторенной дорожке

Самое интересное, что человечество направляет роботов-пловцов на спутники планет не вслепую. В прошлом космический корабль "Кассини" уже брал пробы воды океана на Энцеладе. Данные были получены самые многообещающие. Ожидается, что продолжение исследований спутника Сатурна даст хорошие шансы для обнаружения жизни.

Первая серия запусков земных подводных роботов-пловцов предполагается в 2030 году, когда стартует миссия "Европа Клипер". На каждое из космических тел будет выпущено до сорока роботов-пловцов.

Как знать, может, эти многообещающие исследования станут отправной точкой для создания земных баз на спутниках-океанах, а, возможно, произойдёт контакт с подводными разумными цивилизациями этих космических тел. Подождать осталось совсем недолго.

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Энцелад
Редактор: Алексей Ткаченко
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