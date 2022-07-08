Исследователи: называть паранормальные явления лженаучными — преждевременно

Довольно часто приходится слышать о том, что исследования таких феноменов, как ясновидение, телекинез, спиритизм, биоэнергетика лженаучны, и их надо запретить. Между тем, порой, этими явлениями интересуются довольно серьёзные учёные, да и далеко не всегда им находят так называемые "материалистические" объяснения.

Всего лишь искажения?

Профессор из Швейцарского федерального института технологии (EPFL) Олаф Бланке пытался доказать, что контакты с духами и прочими сверхъестественными существами — не более чем галлюцинации, вызванные искажением работы мозга.

В процессе эксперимента были изменены нейронные сигналы, поступающие в мозг добровольцев, которым предварительно завязали глаза. Испытуемые заявляли, что ощущают рядом с собой кого-то, кто пытается к ним прикоснуться. Мозг ошибочно принимал собственное тело за чужое, отсюда и наблюдение разнообразных "ангелов", "демонов" и "призраков".

Однако, в то же время известны случаи, когда со "сверхъестественными" сущностями сталкивалось сразу много людей. Если говорить о массовых галлюцинациях, то не все в одинаковой степени поддаются гипнозу или чужому влиянию.

"Неразоблачённые" чудеса

В прошлом очень популярен был спиритизм. В 1876 году вышла книга на эту тему, написанная не кем иным, как выдающимся русским ученым Д. И. Менделеевым. Он писал:

"Вы видите, что дело сводится на необычайность явлений и на медиумов. Быть может, придёт время, что и многие атмосферные явления кто-либо отнесет к спиритическим, как пришло время отнести магнитные к электрическим".

В России вопросами спиритизма занимались также А. М. Бутлеров и В. И. Вернадский.

Хотя имеются случаи явного мошенничества со стороны так называемых медиумов и спиритов, некоторые из них делали удивительные вещи, которые никто не мог объяснить.

Например, Даниэль Дуглас Хьюм прилюдно общался с духами, которые издавали различные звуки, играли на невидимых музыкальных инструментах, передвигали предметы в закрытых комнатах.

Его "коллега" Эндрю Джексон Дэвис, находясь в трансе, диктовал целые книги, читал запечатанные в конверт письма, ставил больным верные диагнозы, хотя у него не было медицинского образования. Дэвис утверждал, что общается с духами великих философов, которые рассказывали ему об устройстве мироздания. Якобы получая информацию от своих "контактов", медиум смог предсказать появление пишущей машинки и автомобиля.

Женщина-спирит Леонора Пайпер в 1889 году прибыла в Великобританию, где ученые исследовали её способности. Они были убеждены, что Леонора мошенница. Но на первых же сеансах она привела всех в состояние шока, поведав присутствующим информацию, которой никак не могла обладать. К примеру, Пайпер точно описала внешность умерших родственников руководившего исследованием доктора Лоджа, поведала некоторые подробности из жизни и истории его семьи.

В 2009 году профессор В. Е. Осипов опубликовал результаты своего исследования, связанного с роженицами. По его словам, у какого-то процента из них наблюдалось нечто вроде выделения астрального тела, когда они видели себя как бы со стороны. Впоследствии они описывали вещи, которые никак не могли лицезреть собственными глазами.

"Эффект Паули"

Знаменитый австрийский физик, лауреат Нобелевской премии, профессор теоретической физики Швейцарского федерального технологического института и пионер квантовой механики Вольфганг Эрнст Паули считал, что психическая энергия человека способна оказывать воздействие на объекты окружающего мира.

Например, он обратил внимание на некоторые события, происходившие в его лаборатории и не имеющие, на первый взгляд, рационального объяснения. Скажем, оборудование вдруг, ни с того ни с сего, отказывалось работать. Паули предположил, что это результат психокинеза. То есть, мозг человека излучает некую энергию, которая проецируется на физическое окружение и может создавать некие эффекты. Данная гипотеза получила название "эффект Паули".

Доктор медицинских наук, профессор психиатрии, директор Центра правовой и психологической помощи в экстремальных ситуациях Михаил Викторович Виноградов утверждал, что все мировые спецслужбы занимаются изучением возможностей экстрасенсорики. Так, один его сослуживец экстрасенсорными способами получил сведения о том, что в США будут разрабатываться ракеты, способны стартовать из-под воды с большой глубины. Изначально никто не поверил такому предсказанию, но впоследствии информация о разработках подтвердилась.

По мнению Виноградова, экстрасенсорные способности были заложены в нас изначально, они помогали выживать в опасной и малознакомой среде. Но по мере эволюции нужда в экстрасенсорном восприятии отпала.

Большинство исследователей, изучающих сферу паранормального, считают, что нельзя пытаться всё объяснять исключительно с материалистической точки зрения. Такой подход как раз можно назвать лженаучным. Тогда как надо пытаться раскрыть природу явлений, их суть.