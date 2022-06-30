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Автор Ирина Шлионская

По всей Европе протянулась сеть подземных тоннелей рукотворного происхождения

Непознанное

От запада Шотландии до юга Турции протянулась сеть загадочных подземных тоннелей явно рукотворного происхождения, которые называют "эрдстоллами".

По всей Европе протянулась сеть подземных тоннелей рукотворного происхождения

В переводе с немецкого это означает "земляное стойло" или "тоннель в шахте". До сих пор исследователи не могут установить точный возраст этих сооружений. Одни считают, что эрдстоллы были проложены около 12 000 лет назад, ещё в каменном веке, другие относят их появление ко временам Средневековья. Но главное — непонятно их предназначение.

По всей Европе

Дело в том, что у эрдстоллов есть особенности, отличающие их от других разновидностей подземных ходов. Они очень низкие и узкие, как правило, имеют овальную форму, могут быть расположены как горизонтально, так и вертикально, а длина их составляет всего от 20 до 50 метров.

Также тоннели оснащены "шлупфами" (это слово в переводе, опять же, с немецкого означает "выскользнуть"). Шлупфы представляют собой очень узкие отверстия (обычно диаметром 40 сантиметров), служащие точками перехода между тоннелями, расположенными на разной высоте.

На территории Европы находится около 2000 эрдстоллов. Причём, большая их часть расположена в Баварии — на эти земли приходится не менее 700 таких тоннелей. Еще около 500 эрдстоллов находятся в соседней Австрии. Встречаются они также во Франции, Великобритании и некоторых других европейских странах.

Неудобные для человека

Но зачем их строили? Как правило, подземелья в древности и Средневековье служили для тайных побегов — например, чтобы обитатели замка или крепости могли укрыться во время военного набега или восстания. Но проблема в том, что эрдстоллы имеют только одну точку входа и выхода, так что оттуда нельзя было попасть в какое-то безопасное место.

Некоторые исследователи полагают, что такие тоннели могли использовать в качестве укрытий — то есть, для того, чтобы временно прятаться в них при наступлении критической ситуации. Однако, это было бы крайне неудобно из-за узости проходов и отсутствия в них воздушных потоков.

Ещё одна гипотеза утверждает, что в эрдстоллах могли хранить какие-то вещи. Но, опять же, слишком уж они малы по размерам, чтобы служить складами. К тому же, многие эрдстоллы располагаются ниже ватерлинии, и в зимнее время могут заполняться водой. Маловероятно, что строители не предусмотрели таких вещей, если тоннели изначально планировалось использовать в качестве хранилищ для чего-либо.

Убежища для гномов и эльфов

Между тем, самая любопытная версия происхождения эрдстоллов утверждает, что они строились вовсе не людьми, а существами из европейского фольклора — гномами, эльфами или кобольдами. Недаром в некоторых местах их называют "Шразеллох" ("нора гоблина") или "Альрауненхёле" ("пещера мандрагоры"). Мифические сущности не то жили в тоннелях, не то пользовались ими для того, чтобы перемещаться под землЁй.

Хотя — одна маленькая деталь — сети эрдстоллов не связаны друг с другом. То есть, вы можете перемещаться внутри одного комплекса тоннелей, но оттуда нельзя перейти в другой. Так что вопросы остаются…

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Редактор: Алексей Ткаченко
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