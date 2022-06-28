Несси и снежный человек: реликтовые животные в наше время могут существовать

Периодически мы слышим о том, что на Земле продолжают обитать потомки реликтовых (то есть, давно вымерших) животных. В пример чаще всего приводят легендарную Несси. Но всё это относится к области мифов. А есть ли реальные научные доказательства того, что такие животные вообще существуют?

Просто большая обезьяна

Возьмём того же снежного человека. В Китае его называют Йерен. Он был замечен в основном в западной части провинции Хубэй, где преобладают горы и лес.

Между тем, сохранились сведения о гигантских человекообразных обезьянах — гигантопитеках, которые жили на территории Китая и вымерли сотни тысяч лет назад. Кстати, таинственные Йерены имеют шерсть разного цвета — красную, коричневую, чёрную. Их рост варьируется от среднего для взрослого человека до восьми футов. Были случаи встреч с "монстрами", рост которых превышал десять футов. При этом, Йерены обычно ведут себя тихо и миролюбиво, и избегают людей.

Изучением гигантопитеков в Китае занимался немецкий палеонтолог Ральф фон Кенигсвальд. Дело в том, что китайские травники собирали окаменелые зубы этих существ для изготовления коктейлей, якобы помогавших от импотенции. И однажды, в 1936 году, Кенигсвальд увидел в гонконгской аптеке огромный зуб гигантопитека. Впоследствии он обнаружил и другие останки этих животных. Учёный ввёл термин Gigantopithecus blacki (второе слово являлось просто отсылкой к имени его умершего друга Дэвидсона Блэка).

Анатом Франц Вайденрайх в 1946 году опубликовал книгу "Обезьяны, гиганты и человек", в которой высказал предположение, что гигантопитеки были больше похожи на людей, чем на обезьян.

В 1956 году команда китайских исследователей обнаружила в пещере Лючэн челюсть огромной обезьяны. В общем, доказательств в пользу обитания в этих местах гигантопитеков более, чем достаточно. И внешние описания Йеренов практически полностью совпадают с имеющимися описаниями реликтовых обезьян, составленными благодаря палеолонтологическим находкам. Понятно, что это именно животные, а вовсе не какая-то "побочная ветвь" человечества.

По следам гигантского мясника

Ещё одним вымершим видом является гигантский варан Megalania prisca, обитавший 40 000 лет назад на территории Австралии и Новой Гвинеи. Длина тела мегалании превышала тридцать футов, поэтому внешне она походила на классического дракона. Тем более, животное было хищным и, судя по всему, довольно агрессивным.

Кстати, название для этого вида придумал палеонтолог XIX века Ричард Оуэн, и оно переводится как "древний гигантский мясник". Как считают сотрудники Австралийского музея, в рацион его питания могли входить крупные млекопитающие, рептилии и птицы.

Современному австралийскому палеозоологу Рексу Гилрою удалось собрать целое досье сообщений о похожих чудовищах, относящихся к куда более позднему периоду. Например, такое:

"В 1890 году в деревне Эуроа, штат Виктория, тридцатифутовая ящерица терроризировала жителей деревни, в результате чего отряд из сорока человек, вооружённых до зубов, вышел на охоту за ней только для того, чтобы обнаружить, что она исчезла".

По свидетельствам местных аборигенов, гоанна (так они назвали это существо) обладала "роговой кожей". Гоанны считались опасными для людей, так как обладали мощными челюстями. В то же время, в них не видели ничего таинственного: просто очень большие ящерицы…

У плезиозавров шансов не было

Наконец, мы добрались и до Несси. Самая популярная "научная" теория происхождения этого монстра (или целой популяции монстров, обитающей в шотландском озере Лох-Несс), относит его к плезиозаврам. Это разновидность древних морских рептилий.

Однако, тут как раз нельзя усмотреть никакой связи с плезиозаврами. Дело в том, что, согласно исследованиям останков, этот вид появился на Земле около 250 миллионов лет назад и вымер около 66/65 миллионов лет назад. Но, во-первых, плезиозавры жили только в солёной воде, то есть в основном в морях, а озеро Лох-Несс — пресноводное. Во-вторых, этого водоема просто не существовало до конца последнего ледникового периода.

Ранее окрестности озера (район Грейт-Глен) представляли собой сплошную глыбу льда. И у динозавров никак не имелось шансов выжить в такой среде. Если же их потомки каким-то образом попали в озеро 10 тысяч лет назад, то где они жили до этого? В океанах не было найдено останков плезиозавров, которые обитали там, скажем, 15 или 20 тысяч лет назад. Следовательно, их там просто не было.

Да и само существование Несси подвергается сомнению. Большинство очевидцев наблюдали "что-то", что с некоторой долей вероятности могло обитать в водоеме. Но на имеющихся фото мало что можно разглядеть, и уже существует слишком много мистификаций и подделок на эту тему. Поэтому давайте примем тот факт, что плезиозавров, в отличие от гигантопитеков и мегаланий, на планете не осталось.

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