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Автор Ирина Шлионская

В США "люди в чёрном" контролируют очевидцев НЛО по телефону

Непознанное » Уфология

О так называемых "людях в чёрном" известно уже достаточно много. Как правило, они, представляясь сотрудниками ФБР и других спецслужб, преследуют тех, кто сталкивался с НЛО.

В США "люди в чёрном" контролируют очевидцев НЛО по телефону

Если верить свидетельствам очевидцев, эти люди носят тёмную одежду и часто тёмные очки, а также ведут себя достаточно агрессивно. Уфолог Ник Редферн также имеет доказательства того, что "люди в чёрном" стремятся контролировать людей по телефону.

"Челленджер взорвался"

В мае 2015 года Редферн должен был читать в Джошуа-Три, Калифорния, лекцию о контактёрах. Он хотел упомянуть в своём выступлении одну женщину, которая была допрошена в 1986 году агентами ФБР по делу о взрыве космического корабля "Челленджер".

Дело в том, что эта женщина (имя которой Редферн так и не назвал) якобы имела контакт с некой сверхъестественной сущностью. Её источник сообщил, что на шаттле имел место саботаж, и именно он стал причиной катастрофы. Эта информация дошла до спецслужб, и те принялись выяснять, каким образом к женщине могли попасть эти сведения.

Лекция Редферна должна была сопровождаться презентацией, в которую он решил вставить изображение погибшего "Челленджера". Фото уфолог нашёл в Сети. Через какое-то время он позвонил своему литературному агенту Лизе Хейган. В процессе беседы Лиза вдруг упомянула, что недавно кто-то позвонил ей с подавленного номера и произнёс короткую фразу: "Челленджер взорвался". Выяснилось, что как раз в этот момент Редферн искал снимок шаттла в Интернете.

Кто на линии?

Ещё один похожий случай произошёл с Грэмом Бёрдсоллом, редактором ныне закрытого британского журнала UFO Magazine. Его сейчас уже нет в живых.

Во второй половине 1970-х Грэм и его брат Марк наблюдали большой неопознанный летающий объект неподалёку от Хэрроугейта, Северный Йоркшир, в окрестностях базы Менвит-Хилл, контролируемой Американским агентством национальной безопасности.

Поскольку братья Бёрдсолл были известными и уважаемыми журналистами, им разрешили посетить Менвит-Хилл и взять комментарии у офицеров, которые также зафиксировали появление НЛО.

Вскоре Грэму позвонил старший офицер службы безопасности базы мистер Миллс. Он хотел обсудить с редактором событие, свидетелем которого тот стал. Они разговаривали около часа, и в это время на линии начались помехи. После завершения разговора помехи стали возникать и при других беседах.

Так, однажды, Грэм разговаривал с братом, и вдруг на линии раздалось несколько щелчков, а затем послышались их собственные голоса, повторявшие реплики, которые Грэм и Марк произнесли несколько минут назад. Как вы понимаете, эхом это быть не могло.

Звонок, которого не было

Британский исследователь паранормальных явлений, друг Редферна Нил Арнольд, как-то поведал историю о своём родственнике. В 1980-х годах тот стал свидетелем появления НЛО и решил позвонить из телефонной будки в местную газету, чтобы рассказать об этом.

Как только он вошёл в будку, рядом с ней появился мужчина в тёмном костюме и мрачным взглядом уставился на него. Родственник Арнольда подумал, что тому надо срочно воспользоваться телефоном, и жестом показал, что разговор не продлится долго.

Очевидец позвонил в редакцию и сказал, что сейчас лично приедет к ним в офис, чтобы поведать подробности. После этого он положил трубку и вышел из будки, сказав незнакомцу, что тот может заходить. Но мужчина остался на месте.

Свидетель сел в автобус, и тут у него дико заболела голова. Он с трудом добрался до офиса редакции, и там выяснилось, что никто почему-то не помнит его звонка…

Растворившиеся в воздухе

В свою очередь, Дженни Рэндлз, написавшая книгу "Правда о людях в чёрном", приводит такой случай. Летом 1981 года британец по имени Джим Уилсон увидел в ночном небе странный объект. Вскоре к нему явились двое незнакомцев, одетых в чёрное, и сказали, что это был советский спутник, и что Джиму лучше никому об этом не рассказывать.

Но этим дело не кончилось. Каждую ночь визитёры стали приезжать на своем "Ягуаре" 1960-х годов к дому, где жил Уилсон. Они ставили свою машину рядом с автомобилем Джима и, видимо, следили за домом. В конце концов мужчина обратился в полицию.

Полицейские проверили номерной знак "Ягуара" и выяснили, что он поддельный. Тогда они решили поговорить с теми, кто сидел внутри. Два офицера осторожно приблизились к машине и уже собирались было постучать в окошко. Но тут "Ягуар" просто растаял в воздухе.

По мнению Редферна, все эти странные вещи указывают на то, что "люди в чёрном", кем бы они ни были, действительно пытаются контролировать контактёров — скорее всего, чтобы не допустить разглашения информации о феномене НЛО. Не исключено, что это действительно сотрудники каких-то секретных спецслужб, а все странные случаи объясняются тем, что они владеют гипнозом или каким-то иным образом воздействуют на сознание людей.

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Редактор: Алексей Ткаченко
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