EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Ирина Шлионская

Предыдущую земную цивилизацию мог уничтожить ядерный катаклизм

Непознанное » Прошлое

Существуют многочисленные доказательства в пользу того, что до нашей цивилизации на Земле были и другие. Что же с ними произошло? Одна из версий связывает исчезновение по крайней мере предшествующей нам земной расы (например, тех же атлантов) с глобальным ядерным катаклизмом.

Предыдущую земную цивилизацию мог уничтожить ядерный катаклизм

"Херувим с огненным мечом"

Упоминания о некоей глобальной катастрофе, погубившей людей, содержатся во многих древних источниках. Древнеегипетский миф гласит: бог Солнца Ра обиделся на людей за то, что перестали его чтить, и заставил солнечное око Сехмет сжечь дотла всё живое на нашей планете. В Библии говорится о "херувиме с огненным мечом", охраняющем путь в земли Эдема. Может быть, "изгнание из рая" произошло вовсе не по вине грешных Адама и Евы, а по причине ядерного взрыва?

Так, время от времени в разных концах света находят останки древних гигантов — несомненно, человеческого происхождения. Возможно, асуры — так называют исследователи предполагаемых представителей предыдущей цивилизации — обладали очень высоким ростом.

На территории Земли обнаружено более 100 непонятного происхождения воронок, возраст которых — 25-35 тысяч лет. Причиной их образования стали удары невероятной силы… Тибетские легенды рассказывают о демонах Си, от контактов с которыми у людей выпадали волосы, зубы и ногти, слезала кожа, исчезало зрение, а дети рождались мутантами. В книгах майя встречаются упоминания о последствиях воздействия радиоактивного излучения. "Пришедшая собака была без шерсти, и у неё выпали когти", — гласит кодекс Рио.

Исследователи выдвинули гипотезу, что люди, оставшиеся в живых после ядерной катастрофы, спустились под землю. Выжившим удалось создать под землёй сносные условия для жизни.

После апокалипсиса

После окончания ледникового периода уровень радиации снизился, и люди смогли выйти на поверхность. В коллективной памяти человечества остались лишь обрывки древних знаний. Кроме того, из-за генетических мутаций развитие деградировало.

Люди утратили сверхъестественные способности, которыми наградили их титаны, духовную культуру. Возрождение началось буквально с нуля. Лишь немногим удалось сохранить духовно-интеллектуальный потенциал в полном объёме. Эти люди стали жрецами, служителями культов. Хотя не исключено, что и тут не обошлось без уцелевших титанов или их потомков.

Возможно также, что планетарные катаклизмы привели к изменению скорости вращения Земли.

В Ветхом Завете сказано, что наши отдалённые предки жили по 900 лет. Но учёные предполагают, что средняя продолжительность жизни среди представителей высокоразвитых цивилизаций не может превышать 130 лет. Биологический цикл человеческого организма остаётся неизменным.

Так возникла гипотеза о том, что в глубокой древности летоисчисление было иным, чем сейчас — год состоял не из 365, а из 52 дней. Ведь за год считался один оборот Земли вокруг Солнца. А земной шар тогда вращался в семь раз быстрее. Значит, библейские долгожители действительно могли существовать!

Однако не факт, что история не повторится. По многим исследовательским данным, цивилизаций на нашей планете было не две, а по меньшей мере пять-шесть. И возможно, причиной их гибели стали вовсе не природные катаклизмы, а войны или экологические катастрофы. Предполагать, что нашу цивилизацию постигнет иная судьба, было бы слишком оптимистично.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Ученые раскрыли тайну Армагеддона
Редактор: Людмила Черткова
Sberbank
Новости
Глава Белгородского района опроверг прорыв украинских танков в РФ
Лоза назвал условия для возвращения "стыдливых" артистов: "Концерты для раненых"
Вера Брежнева заявила, что украинской певицой она не является
Политолог: слова Японии о Курилах вернули диалог с РФ в точку 20-летней давности
Военный эксперт Кнутов: взять Николаев и Одессу важнее, чем Киев
Джонсон заявил о возможной отправке британских танков в Польшу из-за Украины
Путин: Киев не даёт разрешение сдаться боевикам на "Азовстали"
Джонсон: победа России на Украине "печальная, но реалистичная вероятность"
В Совфеде усомнились в надёжности ФРГ в качестве гаранта для Украины
В полицию Лондона поступили десятки заявлений о военных преступлениях на Украине
Популярное
Силовые структуры
Зеленский: ВСУ не деблокируют Мариуполь из-за необходимости пройти 120 км

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на многочисленные просьбы силовиков, которые оказались окружены российскими войсками на комбинате "Азовсталь"

Зеленский: ВСУ не деблокируют Мариуполь из-за необходимости пройти 120 км
Борис Джонсон пригрозил нанести ядерный удар по РФ без согласования с НАТО
Мир. Новости мира
Борис Джонсон пригрозил нанести ядерный удар по РФ без согласования с НАТО
Мир. Новости мира
Советник главы Крыма Крючков: жители юга Украины хотят войти в состав России
Мир. Новости мира
Кнутов: если РФ ударит по транспорту западных наёмников, это приведет к скандалу
Ирина Шлионская Предыдущую земную цивилизацию мог уничтожить ядерный катаклизм Ирина Шлионская Любовь Степушова Выход к Приднестровью: минобороны озвучило ближайшие планы Кремля на Украине Любовь Степушова Усам Оздемиров Отечественный авиапром будет избавляться от импортозависимости Усам Оздемиров
Мир. Новости мира
Делягин: США хотят договориться с Венесуэлой и Ираном, чтобы уничтожить РФ
Силовые структуры
Перенджиев: ВС РФ начнут активно использовать новые виды вооружений против ВСУ
Знак Академии Сухопутных войск Турции найден на теле погибшего бойца ВСУ
Силовые структуры
Знак Академии Сухопутных войск Турции найден на теле погибшего бойца ВСУ
Последние материалы
Политолог: слова Японии о Курилах вернули диалог с РФ в точку 20-летней давности
Военный эксперт Кнутов: взять Николаев и Одессу важнее, чем Киев
Джонсон заявил о возможной отправке британских танков в Польшу из-за Украины
Путин: Киев не даёт разрешение сдаться боевикам на "Азовстали"
Предыдущую земную цивилизацию мог уничтожить ядерный катаклизм
Джонсон: победа России на Украине "печальная, но реалистичная вероятность"
Немецкий эксперт советует готовить эмигрантов к возвращению в Россию
В Совфеде усомнились в надёжности ФРГ в качестве гаранта для Украины
В полицию Лондона поступили десятки заявлений о военных преступлениях на Украине
Политолог Безпалько: Зеленского могут устранить свои
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников