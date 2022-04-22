Предыдущую земную цивилизацию мог уничтожить ядерный катаклизм

Существуют многочисленные доказательства в пользу того, что до нашей цивилизации на Земле были и другие. Что же с ними произошло? Одна из версий связывает исчезновение по крайней мере предшествующей нам земной расы (например, тех же атлантов) с глобальным ядерным катаклизмом.

"Херувим с огненным мечом"

Упоминания о некоей глобальной катастрофе, погубившей людей, содержатся во многих древних источниках. Древнеегипетский миф гласит: бог Солнца Ра обиделся на людей за то, что перестали его чтить, и заставил солнечное око Сехмет сжечь дотла всё живое на нашей планете. В Библии говорится о "херувиме с огненным мечом", охраняющем путь в земли Эдема. Может быть, "изгнание из рая" произошло вовсе не по вине грешных Адама и Евы, а по причине ядерного взрыва?

Так, время от времени в разных концах света находят останки древних гигантов — несомненно, человеческого происхождения. Возможно, асуры — так называют исследователи предполагаемых представителей предыдущей цивилизации — обладали очень высоким ростом.

На территории Земли обнаружено более 100 непонятного происхождения воронок, возраст которых — 25-35 тысяч лет. Причиной их образования стали удары невероятной силы… Тибетские легенды рассказывают о демонах Си, от контактов с которыми у людей выпадали волосы, зубы и ногти, слезала кожа, исчезало зрение, а дети рождались мутантами. В книгах майя встречаются упоминания о последствиях воздействия радиоактивного излучения. "Пришедшая собака была без шерсти, и у неё выпали когти", — гласит кодекс Рио.

Исследователи выдвинули гипотезу, что люди, оставшиеся в живых после ядерной катастрофы, спустились под землю. Выжившим удалось создать под землёй сносные условия для жизни.

После апокалипсиса

После окончания ледникового периода уровень радиации снизился, и люди смогли выйти на поверхность. В коллективной памяти человечества остались лишь обрывки древних знаний. Кроме того, из-за генетических мутаций развитие деградировало.

Люди утратили сверхъестественные способности, которыми наградили их титаны, духовную культуру. Возрождение началось буквально с нуля. Лишь немногим удалось сохранить духовно-интеллектуальный потенциал в полном объёме. Эти люди стали жрецами, служителями культов. Хотя не исключено, что и тут не обошлось без уцелевших титанов или их потомков.

Возможно также, что планетарные катаклизмы привели к изменению скорости вращения Земли.

В Ветхом Завете сказано, что наши отдалённые предки жили по 900 лет. Но учёные предполагают, что средняя продолжительность жизни среди представителей высокоразвитых цивилизаций не может превышать 130 лет. Биологический цикл человеческого организма остаётся неизменным.

Так возникла гипотеза о том, что в глубокой древности летоисчисление было иным, чем сейчас — год состоял не из 365, а из 52 дней. Ведь за год считался один оборот Земли вокруг Солнца. А земной шар тогда вращался в семь раз быстрее. Значит, библейские долгожители действительно могли существовать!

Однако не факт, что история не повторится. По многим исследовательским данным, цивилизаций на нашей планете было не две, а по меньшей мере пять-шесть. И возможно, причиной их гибели стали вовсе не природные катаклизмы, а войны или экологические катастрофы. Предполагать, что нашу цивилизацию постигнет иная судьба, было бы слишком оптимистично.

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