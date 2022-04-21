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Автор Ирина Шлионская

Провидцы предсказывают России светлое будущее

Непознанное » Настоящее

В сложные времена многие люди обращаются к иррациональной сфере и пророчествам, а их за всю историю человечества было сделано немало. Что же говорят известные провидцы о нынешней геополитической ситуации?

Провидцы предсказывают России светлое будущее

Ситуация на Украине закончится миром

Начнём традиционно со знаменитого прорицателя XVI века Мишеля Нострадамуса. Хотя содержание его "Центурий" довольно туманно, всё-таки можно уловить, что первая четверть второго тысячелетия от Рождества Христова будет чревата для человечества всяческими бедами, в том числе глобальными катастрофами и войнами.

Если верить толкователям катренов Нострадамуса, то в этом году земной шар ждут кардинальные перемены, а вот конфликт России с Украиной через какое-то время рассосётся, и наши страны снова сблизятся.

Отношения России с Евросоюзом постепенно потеплеют, чего нельзя сказать об отношениях с Соединёнными Штатами. Нострадамус якобы заявил, что желание Америки контролировать весь мир в итоге скажется на ней самой.

"Заговорщики будут разоблачены"

Не менее знаменитая болгарская пророчица Ванга также предсказывала, что 2022 год станет особенным, причём именно для России. Она предупреждала, что против нашей страны будут плестись заговоры, но нам удастся выстоять.

"Страны, разделённые большой водой, втайне будут встречаться, — будто бы говорила Ванга. — Они станут решать, как покорить Россию. Но Россия увидит их лица — и заговорщики будут разоблачены".

Ещё Ванга говорит об аномальной жаре и засухах, которые придут в этом году, но уточняет, что страдать от них будут в основном страны третьего мира — там начнёт ощущаться нехватка воды. Однако к политической ситуации это уже отношения вроде бы не имеет.

США ждёт война с Китаем, а Россию — светлое будущее

Несколько менее оптимистичными выглядят политические прогнозы известной индийской ясновидящей Арчены. Она заявила, что Россию ждут тяжёлые испытания. Также нам следует с осторожностью выстраивать отношения с Китаем, так как любые конфликты с этой страной могут грозить уничтожением всей планете.

Но куда больше шансов развязать глобальный конфликт у США. Если Штаты пойдут на конфронтацию с Китаем, то нас ждёт Апокалипсис.

"Они не пожалеют ни природу, ни людей и пойдут на разрушение всего", — говорит Арчена.

Правда, все описанные события произойдут ещё не скоро, добавляет провидица. России можно не опасаться внешних войн ещё лет 30 после окончания спецоперации на Украине, хотя внутренних конфликтов и экономических проблем будет предостаточно. Но самое главное — в итоге нас ждёт светлое будущее, которое прежде предрекали и Нострадамус, и Ванга. А вот грядущее других стран, которые сегодня считаются мировыми лидерами, под большим вопросом.

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Редактор: Людмила Черткова
Темы россия украина
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