Чёрные рынки Востока стали местом сбыта контрабанды древних артефактов

Израильская полиция совместно с Израильским управлением древностей (IAA), проводя рейд в городе Рамат-Шломо, наткнулась на склад контрабанды различных древних артефактов. Помимо коллекций старинных монет, оружия и посуды, там находились три сосуда, привезённые контрабандистами из Ирака. Эксперты датировали их V-VII веками нашей эры. Археологи называют такие артефакты "чашами для заклинаний". Им приписывают магические свойства.

Защитные надписи на заказ

На внутренних стенках сосудов и впрямь выгравированы некие тексты и рисунки. В данном случае, как сообщили эксперты, надписи оказались на иврите и вавилонско-арамейском языке. Судя по содержанию, они использовались для защиты от проклятий и недугов, а также для отпугивания демонических сил.

По словам сотрудника IAA Амира Ганора, надписи делались художниками по индивидуальным заказам клиентов, в зависимости от их потребностей. Готовые сосуды помещали под пол дома.

Ранние христиане не чуждались магии

В центре одной из чаш нарисована фигура "ночного демона". На самом деле она изображала конкретного человека, против которого должно было действовать заклинание. В тексте на стенках сосуда упоминаются архангелы Михаил и Рафаил. Одна из цитат гласит: "Господь охранит тебя от всякого зла". Это свидетельствует о том, что владелец чаши, скорее всего, был христианином.

Если верить надписи на другом сосуде, то она была выгравирована для некоего Йешуа, сына Перахии, жившего в Мишне. Целью заклинания было помочь ему в разводе с женой и изгнать из дома демонов. На третьей чаше изображен демон женского пола. Её владельцем являлся некий Ахай Бар Марганита.

Кстати, можно сделать вывод о том, что жители Древнего Востока могли одновременно придерживаться христианской веры и использовать магические ритуалы для защиты от тёмных сил.

Медальон из Атлантиды

Амир Ганор рассказывает, что в 2003 году, после начала войны в Ираке, на чёрный рынок страны начали поступать тысячи "магических чаш", которые в том числе и перевозили контрабандой. Аналогичная ситуация сложилась и в Египте. После восстаний, охвативших страну в 2011 году, из Каирского музея был похищен ряд экспонатов. Среди них, в частности, был медальон, впоследствии засветившийся на чёрном рынке.

По словам историков, он принадлежал одному из фараонов или даже символизировал власть целой династии. Впервые о нём стало известно в 2003 году.

Учёных заинтересовали выгравированные на артефакте изображения. Так, палеонтолог Стив Уинвуд считал, что там запечатлены лицо гуманоида, силуэт солнца и космический корабль в форме блюдца. Также на гравюрах якобы присутствуют два фараона, к которым от светила тянутся лучи, отражаясь на изображении пришельца. Уинвуд полагал, что медальон вёл своё происхождение из Атлантиды. Кстати, есть версия о том, что древнеегипетские фараоны были потомками атлантов. Также рисунки могут доказывать связь человечества с внеземной цивилизацией, заявлял исследователь.

Однако профессиональные египтологи не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть эту гипотезу. Официально считается, что гравировки на медальоне пока расшифровать не удалось.

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