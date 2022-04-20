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Автор Ирина Шлионская

Чёрные рынки Востока стали местом сбыта контрабанды древних артефактов

Непознанное » Прошлое

Израильская полиция совместно с Израильским управлением древностей (IAA), проводя рейд в городе Рамат-Шломо, наткнулась на склад контрабанды различных древних артефактов. Помимо коллекций старинных монет, оружия и посуды, там находились три сосуда, привезённые контрабандистами из Ирака. Эксперты датировали их V-VII веками нашей эры. Археологи называют такие артефакты "чашами для заклинаний". Им приписывают магические свойства.

Чёрные рынки Востока стали местом сбыта контрабанды древних артефактов

Защитные надписи на заказ

На внутренних стенках сосудов и впрямь выгравированы некие тексты и рисунки. В данном случае, как сообщили эксперты, надписи оказались на иврите и вавилонско-арамейском языке. Судя по содержанию, они использовались для защиты от проклятий и недугов, а также для отпугивания демонических сил.

По словам сотрудника IAA Амира Ганора, надписи делались художниками по индивидуальным заказам клиентов, в зависимости от их потребностей. Готовые сосуды помещали под пол дома.

Ранние христиане не чуждались магии

В центре одной из чаш нарисована фигура "ночного демона". На самом деле она изображала конкретного человека, против которого должно было действовать заклинание. В тексте на стенках сосуда упоминаются архангелы Михаил и Рафаил. Одна из цитат гласит: "Господь охранит тебя от всякого зла". Это свидетельствует о том, что владелец чаши, скорее всего, был христианином.

Если верить надписи на другом сосуде, то она была выгравирована для некоего Йешуа, сына Перахии, жившего в Мишне. Целью заклинания было помочь ему в разводе с женой и изгнать из дома демонов. На третьей чаше изображен демон женского пола. Её владельцем являлся некий Ахай Бар Марганита.

Кстати, можно сделать вывод о том, что жители Древнего Востока могли одновременно придерживаться христианской веры и использовать магические ритуалы для защиты от тёмных сил.

Медальон из Атлантиды

Амир Ганор рассказывает, что в 2003 году, после начала войны в Ираке, на чёрный рынок страны начали поступать тысячи "магических чаш", которые в том числе и перевозили контрабандой. Аналогичная ситуация сложилась и в Египте. После восстаний, охвативших страну в 2011 году, из Каирского музея был похищен ряд экспонатов. Среди них, в частности, был медальон, впоследствии засветившийся на чёрном рынке.

По словам историков, он принадлежал одному из фараонов или даже символизировал власть целой династии. Впервые о нём стало известно в 2003 году.

Учёных заинтересовали выгравированные на артефакте изображения. Так, палеонтолог Стив Уинвуд считал, что там запечатлены лицо гуманоида, силуэт солнца и космический корабль в форме блюдца. Также на гравюрах якобы присутствуют два фараона, к которым от светила тянутся лучи, отражаясь на изображении пришельца. Уинвуд полагал, что медальон вёл своё происхождение из Атлантиды. Кстати, есть версия о том, что древнеегипетские фараоны были потомками атлантов. Также рисунки могут доказывать связь человечества с внеземной цивилизацией, заявлял исследователь.

Однако профессиональные египтологи не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть эту гипотезу. Официально считается, что гравировки на медальоне пока расшифровать не удалось.

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Редактор: Людмила Черткова
Темы ирак египет израиль археология
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