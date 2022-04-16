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Автор Ирина Шлионская

Исследовать одержимость начали ещё в Средневековье

Непознанное » Человек

Одержимость — феномен, известный с давних пор. В старину верили, что в человека может вселиться демон, что приводило к неадекватному поведению: например, несчастный извивался в судорогах и извергал страшные проклятия, причём не своим голосом. Но как-то раз женщину, которую объявили одержимой, подвергли специальному эксперименту. Случилось это в 1590-х годах во Франции.

Исследовать одержимость начали ещё в Средневековье

Жертва ведьмы?

Марту Броссье все считали немного странной. Она не стремилась к замужеству и любила тайком покидать дом, прогуливаясь по улицам в мужской одежде. Когда девушке исполнилось 20 лет, прошёл слух, что ею овладели демоны. В этом обвинили соседку семейства Броссье Анну Шевро — одинокую незамужнюю женщину средних лет. Её бросили в тюрьму как ведьму. Между тем Броссье решили использовать ситуацию для получения доходов. Они принялись путешествовать по разным городам, демонстрируя новые "способности" Марты.

Когда собиралась толпа, начиналось "шоу". Глаза Марты закатывались под лоб, язык высовывался изо рта, она падала на землю и начинала биться в конвульсиях, в то время как из её живота вырывался что-то вещавший "демонический" голос.

В конце концов на Марту обратил внимание сам тогдашний король Франции Генрих IV. Он приказал провести над девушкой ритуал экзорцизма. Дело в том, что голос, который якобы "жил" в ней, называл себя Вельзевулом, "князем гугенотов", а католической церкви очень даже на руку были доказательства того, что гугеноты, или протестанты, сотрудничали с самим дьяволом.

Священнослужители присоединились к семье Броссье в их турах по стране и многократно занимались публичным изгнанием "демона", вселившегося в тело Марты. Церковь даже выдала ей свидетельство о том, что она подлинно одержимая.

Что касается короля, то он симпатизировал гугенотам и решил проверить, действительно ли Марта Броссье одержима, или всё это хорошо поставленный спектакль.

Фальшивый крест

В церемонии участвовали сам епископ Парижский, личный врач короля Мишель Марескот и несколько высокопоставленных священников. Марту доставили в аббатство Сен-Женевьев. Когда она принялась молиться, стоя на коленях перед епископом, у неё начался очередной припадок. Девушка упала на спину и забилась в конвульсиях. При этом из её рта вырывалось тяжёлое, звериное дыхание. Наблюдался и эффект запавших глаз и высунутого языка. И, конечно, все услышали "голос демона", изрыгавший непечатные ругательства.

Марту окропили святой водой, положили ей в рот кусок дерева, чтобы она не проглотила свой собственный язык, и принялись читать Священное Писание. При этом они показывали девушке реликвию — частицу креста, на котором был распят Иисус. По крайней мере так ей сказали.

Увидев крест, Марта начала корчиться, будто бы от боли, а крики, раздававшиеся из её живота, усилились.

Между тем, "частица креста" была куском обычного дерева. Настоящим являлся лишь обломок дерева, который положили девушке в рот. Это и была частица "истинного Иисусова креста". Но на него девушка никак не отреагировала, тогда как фальшивый "кусок креста" вызвал у неё истерику.

Марескот почти убедился в том, что "одержимость" Марты Броссье была ложной, но некоторые эффекты являлись следствием некоего нервного заболевания. "Ничего от дьявола; много поддельного; и несколько вещей от болезни", — такой отчёт он составил после эксперимента.

Вергилий вместо Библии

Но священники, которые долго использовали Марту Броссье в качестве инструмента против протестантов, не поверили врачу. Архиепископ Лионский Шарль Мирон предложил повторить опыт.

  • Несколько дней девушке давали пить только святую воду, при этом не говоря ей, что это святая вода. Никакой реакции не было.
  • Затем её окропили обычной водой, сказав, что в сосуде святая вода. Когда эта вода попала Марте на лицо, та дико закричала.
  • После этого Мирон взял в руки кусок железа и объявил, что это часть креста, на котором распяли Иисуса. У Марты начались конвульсии.
  • Далее архиепископ принялся читать ей "Энеиду" Вергилия, сказав, что это Библия на латыни. Девушка рухнула на пол.

Не одержимая, а сверхчеловек!

Стало очевидным, что одержимость Марты Броссье — не более чем мистификация. Но при этом Марта, скорее всего, не являлась просто мошенницей. Её соседка Анн Шевро, которую в конце концов выпустили из тюрьмы, заявила, что девушка была психически больна.

Даже после разоблачения Марта продолжала утверждать, что она одержима. Девушка явно обладала какими-то аномальными способностями. Помимо чревовещания, она не испытывала боли, когда её кололи иголками. Также она могла "перепрыгивать" на огромные расстояния, лежа на спине.

По-видимому, демоны тут были ни при чём. Всё дело заключалось в мозге или нервной системе Марты. Но понятно, что в те времена не имелось никакого научного инструментария, чтобы исследовать её организм и сделать выводы о причине странных эффектов.

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Отношение Русской православной церкви к экзорцизму
Редактор: Людмила Черткова
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