Как Блэк-Ривер-Фоллс превратился в "проклятый город"

На земном шаре есть места, которые слывут тёмными и проклятыми, причём не обязательно речь идёт о каких-то иррациональных событиях. Просто непостижимым образом поселения и их обитатели притягивают к себе различные беды. Одним из таких мест стал Блэк-Ривер-Фоллс, городок, расположенный в американском штате Висконсин.

Тридцать три несчастья

Поселение основал в 1839 году владелец местной лесопилки Джейкоб Сполдинг, который впоследствии открыл здесь несколько лесопильных заводов. Ранее эта земля принадлежала индейскому племени Хо-Чанк (Виннебаго). Лесопильным предприятиям требовались рабочие руки, и вскоре сюда начали съезжаться новые поселенцы.

Вплоть до 1890 года с городом всё было благополучно. Но потом начались странные и жуткие события. Несколько зим подряд оказались слишком затяжными и морозными, что сказалось на работе лесопильной техники. Также рабочие на лесопилках просто замерзали и не могли выполнять свои обязанности.

Морозы и метели вызвали и перебои с поставками продовольствия. К тому же в городе разразились одна за другой эпидемии опасных болезней.

Всё это привело к голоду, безработице и вымиранию населения. Кто мог, уезжал из города, название которого, кстати, примерно переводится как "падение в Чёрную реку". Пошли слухи, что в Блэк-Ривер-Фоллс действует секта дьяволопоклонников, и именно они виноваты в том, что происходит.

Эпидемия убийств

Дальше — только хуже. Всё больше становилось драк и криминала. Одни люди наносили увечья сами себе, другие бродили по городу с оружием и стреляли в первых встречных. Мужчина, который слыл уравновешенным человеком и примерным семьянином, заманил четверых знакомых на железнодорожные пути и там столкнул их под поезд, после чего скрылся в неизвестном направлении.

По словам очевидцев, в некоторых прямо на глазах будто что-то вселялось, и они становились агрессивными. Например, некий фермер отрезал головы всем своим курам, а затем сжёг ферму. Другой фермер заперся в сарае на своём участке и принялся читать что-то вроде проповеди. Наконец он произнёс фразу: "Вот я иду, и Господь идет со мной" и засунул голову в яму, куда прежде швырнул динамитную шашку.

Жительница города, убеждённая, что её семью преследует дьявол, отвезла троих своих детей на озеро Санта-Крус и там утопила. Ещё один горожанин забил до смерти ребёнка и пытался задушить жену. Разведённый мужчина застрелил бывшую жену и её родных прямо на городской площади.

Насилием занимались даже дети. Двое мальчишек сбежали из дома, проникли на чью-то ферму, убили владельца, а также брата фермера и прибывшего туда полицейского, прежде чем их задержали.

Как-то в Блэк-Ривер-Фоллс прибыл на гастроли популярный оперный певец. Но вместо того чтобы выступать с концертами, он вдруг ни с того ни с сего увлекся изготовлением спиритических досок, а потом принялся бесцельно бродить по городу, убивая и поедая сырыми попадавшихся ему на пути цыплят.

Тяга к самоубийствам и эффект транса

Было очень много суицидов. Один бездомный бродяга сел за стол с семьёй, которая пригласила его поужинать, взял в руки нож и принялся втыкать его себе в шею. В другом случае бродяга, которого из милости пустили переночевать, убил спящих хозяев и после этого убил себя выстрелом в голову.

У одной женщины появилось какое-то раздражение на спине, она облила себя маслом и подожгла. Другая побежала в лес и там пыталась задушить себя саму полотенцем.

Были те, кто намеренно выходил на улицы, чтобы замёрзнуть до смерти. Другие умирали в своих домах от голода, хотя у них имелся доступ к пище.

Иные впадали в транс. Такое произошло с мальчиком, который впоследствии на несколько месяцев утратил способность говорить.

Ещё имел место такой кошмарный эпизод. Женщина впала в длительное трансовое состояние. Решили, что она скончалась. Её положили в гроб и зарыли в могилу. Но потом кто-то засомневался в её смерти, могилу раскопали и увидели, что женщина прежде, чем действительно умереть, отгрызла себе половину руки.

Вирус безумия

Ужасные происшествия в городе продолжались около десяти лет и поутихли к 1900 году. Сегодня в Блэк-Ривер-Фоллс живёт около 3600 человек, и в город довольно часто приезжают туристы, которых влечёт мрачная история этого места.

До сих пор неизвестно, была ли то массовая истерия, вызванная сразу несколькими факторами — неблагоприятной погодой, сложной эпидемиологической обстановкой и слухами о воздействии тёмных сил, или на людей влияли, скажем, какие-то инфекции или токсины, которые могли находиться в местной воде или атмосфере и, попадая в организм, воздействовать на мозг. Кстати, вполне реальная теория, но в те времена эти вещи просто никому не приходили в голову.

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