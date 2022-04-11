Ванкуверский инцидент: теракт или гипноз?

Мы привыкли, что теракт — это либо взрыв, либо расстрел, либо взятие заложников, либо биохимическая атака… Ну а что если нападение происходит исключительно в воображении жертв? Один такой странный эпизод приключился 25 мая 2004 года в Ванкувере (Канада).

Зловещий пассажир

Дело происходило в городском автобусе под номером 98. Во время очередного рейса один из пассажиров перед выходом подошёл к водителю и поинтересовался, как ему сегодня работается. Тот ответил, что хорошо. "Ну, это ненадолго", — заметил мужчина с какой-то злобной интонацией. Он вышел на ближайшей остановке, а автобус продолжил движение по маршруту.

Через какое-то время шофёр почувствовал недомогание, у него внезапно начались тошнота и рвота. Заподозрив неладное, он остановился и спросил у пассажиров, не чувствует ли себя кто-то дурно. Один пассажир ответил, что его тошнит. И вскоре похожие симптомы появились у остальных.

Никаких следов!

Водитель решил, что сошедший на остановке мужчина был террористом и распылил в салоне какое-то отравляющее вещество. Он позвонил в полицию и "Скорую". Когда работники вошли в автобус, у одного из них тоже появилась тошнота. При этом никаких необычных запахов в салоне не ощущалось, но людей просто выворачивало наизнанку.

Автобус был оцеплен, всех, кто находился внутри и рядом с транспортным средством, включая прибывших на место инцидента журналистов, доставили в больницу, где срочно направили в карантин.

Салон обследовала специальная группа в костюмах, защищающих от биологической опасности. Но они не нашли ничего, кроме валявшегося под сиденьем жёлудя. Никаких подозрительных предметов, которые могли бы стать источником отравления. У попавших в карантин также не было выявлено никаких следов физического отравления. Более того — симптомы недомогания у всех этих людей очень быстро исчезли.

Пресса осветила это событие крайне скудно, так как признаков террора не обнаружилось и серьёзных последствий тоже не наблюдалось.

Гипноз, истерия или биооружие?

Версий тут может быть несколько. Первая — незнакомец (кстати, проводились ли его поиски — неизвестно) каким-то образом смог загипнотизировать водителя и пассажиров автобуса, внушив им симптомы отравления. Но тогда почему гипноз подействовал и на медработника, появившегося в автобусе, когда "террорист" уже сошёл?

Вторая версия — загипнотизирован был лишь один водитель, а он уже инициировал массовую истерию, поинтересовавшись самочувствием пассажиров.

Третья версия — каким-то образом странный пассажир повлиял на окружающую реальность, изменив её для остальных. Может, жёлудь, найденный под сиденьем, был каким-то заговорённым?

И, наконец, четвёртое. Все-таки была использована, скорее всего, в порядке эксперимента, какая-то неизвестная разновидность биологического оружия, а источник "террорист" мог просто забрать с собой. Возможно, на него к тому моменту оно ещё не успело подействовать или он принял меры для защиты.

Так или иначе, загадка "ванкуверского инцидента" до сих пор не разгадана. А нам в свете всяческих новостей о провокациях с химоружием есть над чем задуматься.

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