Мастер-кукольник: куклы спасли нас от человеческих жертвоприношений

Какими бывают обережные куклы; почему при их изготовлении нельзя использовать иголку и ножницы, а ткань можно только рвать руками; зачем в древности муж роженицы надевал женское платье и почему у обережной куклы не должно быть лица, рассказала Pravda.Ru мастер-кукольник Галина Жемчужникова.

Куклы как арт-терапия

— Галина, что такое куклы-обереги?

— Обережная кукла — это кукла, которая делается своими руками. В процессе вы вкладываете в неё частичку своего настроения, души, сердца. И когда потом вы берёте её в руки, то вспоминаете чувство, с которым вы её делали, и к вам возвращается эта радость.

— Почему куклы-обереги делают в основном женщины?

— Женщина — это хранительница знаний, традиций, ремёсел. Поэтому женщины и делали кукол. У мужчины другая задача: он добывал пищу, охранял дом.

— У мужчин были другие обереги, воинские?

— Были. Даже у женщин были обереги в виде мужчины, если муж ушёл на войну, на охоту. Оберег сидел во главе стола на месте хозяина, а женщина его кормила, советовалась с ним.

— Насколько быстро куклу-оберег можно сделать самостоятельно?

— Давайте пока мы с вами говорим, я попробую сделать. Возьму пять лоскутков разного цвета, и из них мы сделаем куклу. Это одна из моих любимых кукол — Кормилка вепсская.

— А для чего их делают в наше время?

— Во-первых, кукла — это уход от стресса. Она хорошо помогает уходить от проблем, возвращаться в детство. Мне однажды подруга сказала: на самом деле ты не делаешь куклы, не творишь искусство, а играешь. Потому что когда мы были маленькими, то играли в куклы и были счастливы. И сейчас хочется немного вернуть то время.

Создание кукол — это как заместительная терапия, арт-терапия при отказе от вредных привычек, уходе от депрессии.

Опять же любой женщине присуще созидание, то есть мы должны что-то делать, в чём-то состояться. Возможно, поэтому кто-то любит:

готовить,

цветы выращивать,

делать кукол.

Как сделать куклу-оберег

— Галина, как вы делаете куклу Рванку?

— Я из лоскуточка делаю голову, а это будут две ручки. Данной ткани никогда не касались ножницы, иголка, металл, острые предметы. То есть мы её рвали. Человек носил куклу-оберег на себе, близко к телу и передавал этой ткани энергетику души, любовь.

Потом я беру два кусочка — это будет грудь. Она у нас же Кормилка.

Из обереговых кукол я очень люблю куклу, которая называется Куватка. Есть обряд "кувада". Он существовал не только у славянских народов, но и в Испании, Франции, где-то ещё. Это самый сакральный обряд родов. Беременную женщину, когда она уже была готова родить, отводили в баню, украшали баню куклами Куватками. Они маленькие. Их было много.

Женщина тихонько рожала. В это время её муж дома надевал женское платье и изображал звуками, что он рожает: кричал, стонал. Так он оттягивал на себя внимание злых сил, которые могли навредить младенцу или матери.

И когда он наконец-то "рожал", на веревочке между ног протаскивали камень, и злые силы видели, что он "родил". А куколки, которые были в бане и охраняли роженицу, потом прикреплялись к колыбельке.

— Галина, почему у куклы нет лица?

— У куклы нет лица, чтобы в неё не вселилась нечисть, злой дух. Но есть куклы, у которых были лица. Например, кукла Полешко: к ней варёной картошкой приклеивали кусочек ткани, и на этой ткани углём рисовали глазки, ротик. Но это была игровая кукла. У обережных лиц не делали, чтобы они именно оберегали.

— В каком настроении создаётся кукла?

— Обязательно в хорошем настроении, чтобы не передать кукле что-то негативное. И потом, когда я делаю куклу, я счастлива. И я хочу, чтобы капелька моего счастья передалась тому, у кого будет кукла. Недаром куклы в основном делали родственники. Особенно старшие сёстры, матери.

Есть кукла Неразлучники. Это ритуальная кукла. Она дарилась на свадьбу. Это изображение молодых, у которых была одна общая рука на двоих. То есть всего у них три руки. Эту куклу должны были делать мама жениха и мамы невесты.

— Какие-то особенные нитки используются в изготовлении кукол?

— Для любой обережной вещи лучше всего использовать натуральный материал. То есть нитки и ткань лучше брать из хлопка.

Вот это у куклы будет повойник — нижний платок. Сверху мы повяжем большой платок.

Касаться тела куклы ножницами и иголкой ни в коем случае нельзя. Но вы можете сшить одежду — это допускается. Главное, не касаться туловища куклы.

Нет ни одной народности, где бы не существовала кукла. Когда-то куклы спасли нас от человеческих жертвоприношений: раньше приносили в жертву людей, их заменили куклами. А в Средневековье врач ходил с чемоданчиком, в котором была кукла. Ведь ему нельзя было трогать женщину, раздевать, осматривать её. Поэтому пациентка показывала на кукле, где у неё болит. А как много людей спасают куклы сейчас! Это медицинские манекены, по которым врачи учатся делать искусственное дыхание, принимать роды. Это манекены, которые нам показывают красивую одежду. Это обучающие куклы. Куклы всегда с нами, мы просто их не замечаем.

Смотрите, что получилось у меня. Это Кормилка веппская. Кормилка, потому что у неё большая грудь. Если грудь у женщины большая, значит, у неё много молока, много детей. Если у неё много молока, значит, она хорошо питается, у неё хороший урожай, всё хорошо. Значит, в доме будет изобилие. Это кукла изобилия и благополучия.

Я хочу вам рассказать ещё об одной кукле. Из пучка соломы у меня получилась вот такая куколка. Это Шестиручка. Когда девушка собиралась замуж, она делала куклу Шестиручку. На каждую ручку мы загадываем дело, которое делаем:

уборка,

готовка,

стирка,

дети,

муж,

хозяйство.

Но когда девушка выходила замуж, она эту куколку сжигала. Кстати, сжигали ритуальные куклы всегда со словами благодарности за то, что они хорошо послужили. После свадьбы девушка делала себе куклу Десятиручку. Потому что замужней женщине с детьми шести рук уже не хватает.