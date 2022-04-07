Гипотеза: под Лох-Несское чудовище маскируются инопланетяне

Озеро Лох-Несс в Шотландии для большинства людей ассоциируется с мифическим монстром, которого прозвали Несси. Периодически исследователи спорят о том, действительно ли в водоёме обитает этот криптид (так называют потомков динозавров, которые якобы могли дожить до нашей эпохи), или за него принимают коряги и прочие неодушевлённые объекты, плавающие в озере. Однако, как выяснилось, Несси — не единственная достопримечательность тех мест… Права, нам вновь придётся обратиться к области мифов.

Водяные духи и дом чернокнижника

Так, ещё в средневековую эпоху местные жители верили, что в глубине озера обитает келпи — водяной дух, который умеет оборачиваться лошадью. По поверьям, келпи любит заманивать людей в воду, а потом крадёт их души.

Поблизости от Лох-Несс некогда стоял дом, который называли Болескин Хаус. Сегодня от него остались лишь обгорелые руины: в 2015 году постройка была уничтожена пожаром. Дом знаменит тем, что в начале прошлого столетия здесь была резиденция британского чёрного мага и сатаниста Алистера Кроули.

С тех пор здесь неоднократно наблюдали различные аномальные явления, например, призраков.

Криптозоолог Тэд Холидей, занимавшийся изучением феномена Несси, утверждал, что в 1973 году повстречался на берегу озера рядом с Болескин Хаус с таинственным человеком. Тот был одет в странную чёрную одежду, словно изготовленную из кожи или пластика, а глаза его закрывали чёрные очки. Сначала незнакомец неподвижно стоял на траве, затем вдруг раздался какой-то короткий свист, и он просто исчез. А человек ли это был?

Пришелец, обернувшийся совой

Женщина по имени Максин рассказывает о загадочном происшествии, приключившемся с ней в 2007 году. Как-то раз Максин гуляла с собакой в заросших холмах поблизости от озера и увидела невдалеке странную фигуру. Сначала она приняла её за ребёнка. Но, приблизившись, поняла, что это вообще не человеческое существо.

У него было худое тело, большая безволосая голова и большие тёмные глаза. Оно очень подходило под классическое описание пришельца.

Некоторое время Максин и существо смотрели друг на друга, потом тварь вытянула верхние конечности и внезапно превратилась в огромную сову. Птица была почти человеческого роста, в природе таких, конечно, не бывает. Хлопая крыльями, сова поднялась в воздух, перелетела через озеро и скрылась в зарослях деревьев на противоположном берегу.

Пришельцы маскируются под Несси?

Впоследствии Максин поведала о своём приключении уфологам. Она даже выдвинула гипотезу, что инопланетные пришельцы, если они действительно присутствуют на Земле, могут трансформироваться в различных существ, чтобы сложнее было обнаружить их присутствие. Это могут быть как известные животные, так и твари вроде келпи или Несси.

Кстати, люди, которые предположительно контактировали с инопланетянами, часто рассказывают о том, что перед контактом в окно их спальни заглядывала крупная сова. А помните из "Твин Пикс": "Совы не то, чем они кажутся"?

Однако следует принимать во внимание, что очевидцы далеко не всегда способны объективно истолковать увиденное. Не исключено, что все эти люди стали жертвами мистификаций или же дали явлениям, с которыми столкнулись, неверную оценку. Так или иначе, окрестности Лох-Несс по-прежнему влекут к себе любителей загадок.

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