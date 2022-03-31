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Автор Ирина Шлионская

Что на самом деле случилось с эсминцем "Элдридж"?

Непознанное » Прошлое

О знаменитом "Филадельфийском эксперименте" с эсминцем "Элдридж" сняты фильмы и написаны книги. Между тем даже неизвестно, проводился ли на самом деле такой эксперимент и каковы были его результаты.

 

Рассказ Альенде

Первые сведения об этой истории относятся к 1955 году, когда вышла в свет книга уфолога Морриса Джессупа "Аргументы в пользу НЛО". После этого автор получил по почте несколько писем от некоего Карлоса Мигеля Альенде, который рассказывал об удивительных событиях. Если верить ему, то в октябре 1943 года, в самый разгар Второй мировой войны, американские военные провели загадочный эксперимент, основанный на Единой теории поля Альберта Эйнштейна (который к тому времени уже жил в США и лично курировал эксперимент). К нему также имел отношение другой гений физики — Никола Тесла.

Если быть краткими, то учёные создали особое электромагнитное поле, способное делать объекты невидимыми. Для испытаний был выбран эсминец "Элдридж" с бортовым номером "DE 173".

Очевидцы рассказывали, что корабль якобы у всех на глазах исчез в порту Филадельфии, потом его видели в Норфолке, где он опять же "растаял в воздухе" и проявился вновь в Филадельфии.

Если верить Карлосу Мигелю Альенде, который, по его словам, наблюдал за происходящим с другого судна — "Эндрю Фьюресет" и был в курсе дела, то с членами экипажа "Элдриджа" после эксперимента стали происходить странные и жуткие вещи. Многие из них помутились рассудком.

20 апреля 1959 года Морриса Джессупа нашли без сознания за рулём его автомобиля. Выяснилось, что он принял большую дозу снотворного, запил её спиртным и высунул в приоткрытое окно шланг от выхлопной трубы. Джессуп умер по пути в больницу. В уфологическом сообществе тут же пошли слухи, что Джессупа убрали именно из-за того, что он начал копаться в истории с "Элдриджем".

Эксперимента не было?

Альберт Эйнштейн
Альберт Эйнштейн

В начале 1990-х исследователю Роберту Гоэрману удалось отыскать родственников таинственного Альенде. Оказалось, что он был жителем Пенсильвании, и на самом деле его звали Карл Аллен, он интересовался уфологией и страдал психическим расстройством. Но вроде бы когда-то он действительно служил на судне "Эндрю Фьюресет". Появилась версия, что вся история с "Элдриджем" — чистой воды вымысел.

Нашлись энтузиасты, которые запросили данные из бортовых журналов и выяснили, что в 1943 году "Элдридж" вообще не заходил в Филадельфию. В момент "эксперимента" он находился в Нью-Йорке. То же самое и с "Эндрю Фьюресетом", приписанным к порту Норфолка. Оба судна принимали участие в атлантических конвоях и в октябре 43-го заходили в Норфолк, но это было в разные даты.

Также Эйнштейн никак не мог курировать эксперимент. Из рассекреченного досье ФБР на знаменитого физика следует, что власти США не доверяли учёному, который являлся выходцем из Германии и симпатизировал коммунистам, считая его неблагонадёжным. Поэтому его не могли задействовать в секретных исследованиях. К тому же он не занимался непосредственно темой электромагнетизма. Что же до Теслы, тот скончался 7 января 1943 года, раньше, чем "Элдридж" был спущен на воду.

Просто засекретили?

 

Откуда же растут ноги у этой легенды? Возможно, Аллену где-то пришлось наблюдать операцию по размагничиванию судна. Известно, что немцы устанавливали в море магнитные мины, и приходилось проводить работы по нейтрализации магнитного поля. Для этого на судне устанавливали магнитные катушки и специальную аппаратуру. При этом у людей, которые находились поблизости, могли давать сбой часы или компасы.

Впрочем, есть и аргументы в пользу того, что эксперимент всё же имел место. В 1977 году некий Патрик Мейси, служивший в 1945 году в военном архиве, поведал, что однажды случайно зашёл в кинозал, где высшим чинам ВМС демонстрировали какой-то документальный фильм. На кадрах было видно, как корабль, стоявший между двумя другими судами, окутало туманом, а потом он пропал из виду. Также Мейси якобы слышал, как офицеры между собой говорили, что поле было включено слишком долго и у экипажа от этого возникли проблемы.

Есть "показания" бывших членов экипажа. Один из них, Эд Вайз, заявил, что история с исчезновением судна — чистой воды выдумка. "Никаких опытов над нами никогда не проводили", — вторил ему его сослуживец Тэд Девис. Но если и проводились какие-то исследования, то матросы наверняка давали подписку о неразглашении.

По мнению научного сотрудника Института исследований природы и времени Сергея Кравченко, подобные опыты по телепортации военных объектов и техники вполне могли проводиться в США. Однако властям и спецслужбам было выгодно представить эту историю как миф, чтобы её не принимали всерьёз, так как исследования были засекречены.

Возможно, удалось бы что-то узнать, осмотрев сам корабль, но увы, в 1991 году судно было списано и отправлено в металлолом…

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Ученые осваивают воскрешение и телепортацию
Редактор: Людмила Черткова
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