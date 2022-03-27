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Автор Ирина Шлионская

Знаменитости, которые верят в иррациональное

Непознанное » Человек

Различные теории заговоров, инопланетные пришельцы, потусторонние явления нередко являются частью жизни известных людей, особенно представителей шоу-бизнеса. Причём, похоже, те всерьёз во всё это верят и не стесняются давать на эти темы интервью.

 

Сотовая связь и коронавирус

Так, американский актёр, продюсер и драматург Вуди Харрельсон убеждён, что пандемия коронавируса была вызвана распространением пресловутой технологии 5G. Актёр даже снял ролик на эту тему, но из-за многочисленных критических комментариев видео пришлось удалить.

Харрельсону вторит российская телеведущая и модель, экс-звезда "Дома-2" Виктория Боня. Весной 2020 года она опубликовала в соцсетях серию постов, в которых утверждала, что существует связь между распространением COVID-19 и установкой вышек 5G.

А делается это всё якобы для того, чтобы люди побежали вакцинироваться и им установили чипы. Боня также заявила, что не будет приобретать последние модели iPhone из-за того, что они поддерживают новую технологию.

Пришельцы и Колумб с русалками

Катя Лель
Катя Лель

Американская актриса и певица Деми Ловато как-то поведала журналистам, что своими глазами видела НЛО и не сомневается в существовании инопланетян. А ранее она доказывала, что русалки — это реальные существа, которые обитают в Индийском океане, и они будто бы повстречались самому Христофору Колумбу по пути в Америку.

Наша отечественная певица Катя Лель, в свою очередь, постоянно твердит о контактах с пришельцами, которые в юности даже якобы лишили её всех зубов. Также она заявляет, что у неё есть клоны на нескольких планетах.

Октавия Спенсер любит своего призрака

 

Американская актриса, обладательница "Оскара" Октавия Спенсер недавно, участвуя в популярном шоу Эллен Де Дженерес, призналась, что в её доме живёт привидение.

По словам Спенсер, при жизни призрак был актёром голливудских вестернов. Поскольку она тоже увлекается этим жанром, то её даже обрадовало появление гостя с того света. К сожалению, он не назвал ей своего имени. Октавия рассказала, что призрак достаточно миролюбив, но не любит оставаться один:

"Если я надолго пропадаю, к моему возвращению он начинает безобразничать. Двери захлопываются, свет гаснет, когда я пытаюсь его включить".

Впрочем, никакого вреда потусторонняя сущность хозяйке дома не причиняет.

"У нас есть границы, — сказала Октавия во время шоу. — Я люблю своего призрака, он оберегает меня от недоброжелателей, как бы прогоняет их".

Некто за спиной

Дэвид Аркетт, Кортни Кокс
Дэвид Аркетт, Кортни Кокс

Кортни Кокс, звезда культового сериала "Друзья", недавно заявила, что решила продать свой дом в Лос-Анджелесе, так как в нём наблюдались аномальные явления.

Ранее особняком владела певица Кэрол Кинг. Узнав, что теперь там живет Кортни, Кэрол связалась с ней и предложила провести спиритический сеанс, чтобы изгнать духов, которые водятся в доме. При этом она упомянула, что ещё раньше в особняке жила некая супружеская пара. Их проживание завершилось скандальным разводом, при этом супруги утверждали, что одной из причин расставания стала обитавшая в их доме паранормальная сущность.

Кокс не отнеслась к предостережению Кинг всерьёз, хоть и дала согласие на сеанс. Но не успела она провести его, как её друзья наперебой принялись рассказывать, что видели у неё в доме неизвестную женщину, которая сидела на кровати.

Последней каплей стала следующая история. К Кортни явился курьер, который доставил ей какой-то заказ. Пока актриса расписывалась за доставку, мужчина поинтересовался, знает ли она, что у неё живет привидение. Кокс ответила, что ей говорили об этом, и спросила, почему он упомянул о привидении. Тогда курьер сказал, что видит кого-то, стоящего за спиной Кортни. Поскольку она точно знала, что в доме, кроме неё, сейчас никого нет, её очень напугала эта информация.

С тех пор Кокс опасалась ложиться спать одна, и вскоре выставила особняк на продажу. Видимо, и новым хозяевам придётся столкнуться со здешними загадочными обитателями.

Преследователь Марины Хлебниковой

Марина Хлебникова
Марина Хлебникова

Ещё одну российскую певицу, Марину Хлебникову, по её словам, преследовал в собственном доме какой-то "человек с закрытым лицом". По его вине, возможно, и произошёл недавний пожар, в результате которого звезда серьёзно пострадала. По словам Марины, она всегда наблюдала неизвестную сущность как бы со стороны.

"Он всегда находится вполоборота, и всегда закрыто лицо", — свидетельствует исполнительница.

Марина Арнольдовна не раз пыталась избавиться от незваного гостя, обращаясь к различным магам и экстрасенсам. Но фантом не исчезал. Хлебникова считает, что он причастен к трагическим событиям её жизни. Так, призрак являлся перед загадочной гибелью первого мужа Хлебниковой, гитариста и продюсера Антона Логинова, который 1 октября 2018 года внезапно покончил с собой.

Конечно, творческие люди более чувствительны и внимательны к мелочам, а также обладают развитым воображением. Так что, наверное, неудивительно, что они верят в странные и мистические вещи.

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Загадки Вселенной. Пришельцы — друзья или враги?
Редактор: Людмила Черткова
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