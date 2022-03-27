Различные теории заговоров, инопланетные пришельцы, потусторонние явления нередко являются частью жизни известных людей, особенно представителей шоу-бизнеса. Причём, похоже, те всерьёз во всё это верят и не стесняются давать на эти темы интервью.
Так, американский актёр, продюсер и драматург Вуди Харрельсон убеждён, что пандемия коронавируса была вызвана распространением пресловутой технологии 5G. Актёр даже снял ролик на эту тему, но из-за многочисленных критических комментариев видео пришлось удалить.
Харрельсону вторит российская телеведущая и модель, экс-звезда "Дома-2" Виктория Боня. Весной 2020 года она опубликовала в соцсетях серию постов, в которых утверждала, что существует связь между распространением COVID-19 и установкой вышек 5G.
А делается это всё якобы для того, чтобы люди побежали вакцинироваться и им установили чипы. Боня также заявила, что не будет приобретать последние модели iPhone из-за того, что они поддерживают новую технологию.
Американская актриса и певица Деми Ловато как-то поведала журналистам, что своими глазами видела НЛО и не сомневается в существовании инопланетян. А ранее она доказывала, что русалки — это реальные существа, которые обитают в Индийском океане, и они будто бы повстречались самому Христофору Колумбу по пути в Америку.
Наша отечественная певица Катя Лель, в свою очередь, постоянно твердит о контактах с пришельцами, которые в юности даже якобы лишили её всех зубов. Также она заявляет, что у неё есть клоны на нескольких планетах.
Американская актриса, обладательница "Оскара" Октавия Спенсер недавно, участвуя в популярном шоу Эллен Де Дженерес, призналась, что в её доме живёт привидение.
По словам Спенсер, при жизни призрак был актёром голливудских вестернов. Поскольку она тоже увлекается этим жанром, то её даже обрадовало появление гостя с того света. К сожалению, он не назвал ей своего имени. Октавия рассказала, что призрак достаточно миролюбив, но не любит оставаться один:
"Если я надолго пропадаю, к моему возвращению он начинает безобразничать. Двери захлопываются, свет гаснет, когда я пытаюсь его включить".
Впрочем, никакого вреда потусторонняя сущность хозяйке дома не причиняет.
"У нас есть границы, — сказала Октавия во время шоу. — Я люблю своего призрака, он оберегает меня от недоброжелателей, как бы прогоняет их".
Кортни Кокс, звезда культового сериала "Друзья", недавно заявила, что решила продать свой дом в Лос-Анджелесе, так как в нём наблюдались аномальные явления.
Ранее особняком владела певица Кэрол Кинг. Узнав, что теперь там живет Кортни, Кэрол связалась с ней и предложила провести спиритический сеанс, чтобы изгнать духов, которые водятся в доме. При этом она упомянула, что ещё раньше в особняке жила некая супружеская пара. Их проживание завершилось скандальным разводом, при этом супруги утверждали, что одной из причин расставания стала обитавшая в их доме паранормальная сущность.
Кокс не отнеслась к предостережению Кинг всерьёз, хоть и дала согласие на сеанс. Но не успела она провести его, как её друзья наперебой принялись рассказывать, что видели у неё в доме неизвестную женщину, которая сидела на кровати.
Последней каплей стала следующая история. К Кортни явился курьер, который доставил ей какой-то заказ. Пока актриса расписывалась за доставку, мужчина поинтересовался, знает ли она, что у неё живет привидение. Кокс ответила, что ей говорили об этом, и спросила, почему он упомянул о привидении. Тогда курьер сказал, что видит кого-то, стоящего за спиной Кортни. Поскольку она точно знала, что в доме, кроме неё, сейчас никого нет, её очень напугала эта информация.
С тех пор Кокс опасалась ложиться спать одна, и вскоре выставила особняк на продажу. Видимо, и новым хозяевам придётся столкнуться со здешними загадочными обитателями.
Ещё одну российскую певицу, Марину Хлебникову, по её словам, преследовал в собственном доме какой-то "человек с закрытым лицом". По его вине, возможно, и произошёл недавний пожар, в результате которого звезда серьёзно пострадала. По словам Марины, она всегда наблюдала неизвестную сущность как бы со стороны.
"Он всегда находится вполоборота, и всегда закрыто лицо", — свидетельствует исполнительница.
Марина Арнольдовна не раз пыталась избавиться от незваного гостя, обращаясь к различным магам и экстрасенсам. Но фантом не исчезал. Хлебникова считает, что он причастен к трагическим событиям её жизни. Так, призрак являлся перед загадочной гибелью первого мужа Хлебниковой, гитариста и продюсера Антона Логинова, который 1 октября 2018 года внезапно покончил с собой.
Конечно, творческие люди более чувствительны и внимательны к мелочам, а также обладают развитым воображением. Так что, наверное, неудивительно, что они верят в странные и мистические вещи.
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