У всех людей есть двойники?

Большинству из нас кажется странным и почти невозможным тот факт, что на свете живёт кто-то, в точности похожий на нас самих. Тем не менее, двойники встречаются не так уж редко. Причём порой это оказываются люди из далёкого прошлого.

Двойники

"Клон" на столетнем снимке

24-летний Майкл Коропиц из английского города Стокпорт, графство Большой Манчестер, обнаружил своего "клона" на снимке, которому 115 лет.

Молодой человек увлекается историей, в частности викторианской эпохой. Зная об этом, его друзья прислали ему фотографию, сделанную в 1905 году, на которой был запечатлён мужчина вместе со своей женой. На первый взгляд это был Майкл!

"Я был поражён, когда понял, что это не я, — говорит Коропиц. — У нас одна и та же причёска, овал лица, форма носа и стиль в одежде".

Сначала молодому человеку пришло в голову, что друзья просто устроили розыгрыш, использовав его собственный снимок для фотомонтажа "под старину". Но затем он нашёл в Сети информацию о том, что такое фото от 1905 года действительно существовало и на нём заснят мужчина, похожий как две капли воды на него самого. Это было не просто сходство, тот человек являлся точной копией Майкла!

Коропиц полагает, что его увлечение историей отнюдь не случайно и что он мог путешествовать во времени. Вот только о той, прошлой жизни, он ничего не помнит…

Потомок индейцев?

Древние индейцы

Ситуации, когда люди находят на старых снимках своих "клонов", отнюдь не единичны. К примеру, одной жительнице английского города Саксмандем, графство Саффолк, попалось фото XIX века, на котором рядом с индейцами чероки стояла… она сама. Или просто женщина, в точности похожая на неё.

Поскольку семья этой дамы принадлежит к европейской расе, она и её ближайшие родные объявили, что намерены сделать тест ДНК, чтобы проверить, нет ли у них индейских корней.

Хотя даже очень близкие кровные родственники — родители и дети, братья и сёстры редко бывают абсолютно идентичны друг с другом внешне, если только они не являются близнецами. А что тогда говорить о родстве через поколения?

Просто похожие

"Русский Ди Каприо"

На самом деле в существовании двойников нет ничего феноменального. По мнению учёных, существует всего около 10 типов внешности людей. Так что вероятность столкнуться с кем-то, кто похож на тебя, довольно велика.

Скорее всего, сходство не будет абсолютным, но со стороны люди будут казаться совершенно одинаковыми. Правда, если речь идёт о фотографиях, то может оказаться, что в реальности человек выглядит вовсе не так — "виноват" ракурс и другие особенности съёмки.

Между тем является практически доказанным фактом, что у многих правителей, в том числе и российских, имелись двойники, которых использовали в целях безопасности — когда, к примеру, надо было выйти на люди, но при этом не выполнять никаких серьёзных функций. Причем двойник был, как правило, даже не один, а несколько! Для этого просто подбирали похожих людей и гримировали их для большего сходства. В наше время проблему сходства может решить пластическая операция.

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