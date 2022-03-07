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Автор Ирина Шлионская

Создано устройство для управления снами

Непознанное » Человек

Мало кто из нас способен "программировать" сюжеты своих сновидений или полноценно контролировать свои действия во время сна. Правда, существует термин "осознанное сновидение", введённый голландским психиатром и писателем Фредериком ван Эденом. Согласно ему, в REM-фазе сна или фазе "быстрых движений глаз" наш мозг настолько активен, что мы можем "разворачивать" действие сна по своему желанию. Недавно специалисты Массачусетского технологического института разработали способ искусственно "включать" режим "осознанных сновидений".

 

Практика спецслужб

На самом деле практики осознанных сновидений известны довольно давно. В частности, этим занимается одно из направлений индийской йоги. В некоторых восточных культурах при правителях состояли люди с магическими (как считалось) способностями, которые передавали приказы от царя или султана своим коллегам, находившимся на большом расстоянии от них, в состоянии сна.

Такая технология "оперативной связи" в те времена заменяла мобильные телефоны. К сожалению, позднее она была утеряна.

Интерес к осознанным сновидениям вспыхнул вновь в 30-х годах прошлого столетия. Эксперименты со сном пытались осуществить, в частности, нацисты и сотрудники американских спецслужб. Впоследствии небезызвестный Карлос Кастанеда в своих трудах описал методику "попадания" в осознанный сон. Для этого якобы следовало отыскать во сне свои руки…

Главное — контроль!

 

В наше время существуют сообщества "сновидцев", в которых опытные "мастера" обучают новичков управлять своими снами. Например, контролировать во сне своё тело, менять сюжеты сновидений, оказываться в определённых местах… Некоторые так преуспевают в этом искусстве, что начинают "жить" во сне как в параллельном мире.

Мастера осознанных сновидений назначают встречи друг с другом во время сна в тех или иных местах и впоследствии, уже наяву, сравнивают свой опыт.

А какова цель управления сновидениями?

  • Ну, во-первых, таким образом можно избавиться от ночных кошмаров, взяв их под контроль.
  • Во-вторых, наше подсознание во время сна раскрепощается и позволяет получить ответы на различные вопросы, которые нас волнуют в реальной жизни. И если мы контролируем сновидение, то ответы получить легче.
  • В-третьих, можно рассматривать осознанный сон как способ коммуникации, если мы общаемся с кем-то ещё.
  • В-четвёртых, наконец, многие занимающиеся подобными практиками верят в то, что события, происходящие с нами во сне, связаны с реальностью. И если мы решим какую-то проблему во сне, она решится и наяву.

Выполнять команды

 

Технология, разработанная инженерами из Массачусетса, называется "целевая инкубация сновидений" (targeted dream incubation).

Сновидцу надевают на руку датчик, который фиксирует его физиологические показатели. Таким образом определяется его вхождение в пресловутую REM-фазу. После этого специальный трекер начинает посылать спящему добровольцу команды: скажем, "найди свои руки".

Опыты показали, что эту команду слышат и выполняют 67% испытуемых. Правда, насколько успешно это позволяет им управлять сновидениями, пока неясно.

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Способны ли сновидения рассказать о нашем здоровье?
Редактор: Людмила Черткова
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