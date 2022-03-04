EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Ирина Шлионская

"Путешественник во времени" предсказал гибель человечества через пять лет

Непознанное

Периодически появляется информация о людях, которые якобы побывали в будущем или явились к нам из будущего. Как правило, они рассказывают всякие ужасы: нас ждёт Третья мировая война, или природный Апокалипсис, или человечество вымрет из-за эпидемий страшных болезней… Долгое время к таким прогнозам (как и к личностям самих путешественников во времени) относились со скептицизмом. Но когда в мире началась пандемия коронавируса, о них невольно вспомнили.

 

Мир без людей

Испанец по имени Хавьер под ником @unicosobreviviente объявил на ресурсе TikTok, что умеет путешествовать во времени и ему удалось побывать в будущем. Увы, по его словам, перспективы человечества печальны: в 2027 году глобальная катастрофа унесёт жизни всего населения земного шара, утверждает Хавьер. В доказательство этого он выложил множество видеозаписей с видами опустевших городов Испании.

Тиктокер уверяет, что, оказавшись в будущем, не нашёл там других людей — все они вымерли из-за какого-то страшного события.

Правда, многие юзеры не поверили Хавьеру, решив, что он снимает городские улицы в то время суток, когда там нет прохожих, или же "подчищает" кадры. Кроме того, это могли быть изображения опустевших улиц во время локдауна из-за коронавируса.

Тарелки в воздухе

 

Хавьер далеко не первый, кто предсказывает будущее на основе якобы перемещений по времени. Так, в январе 2018 года некий аноним дал интервью англоязычному новостному порталу ApexTV. Он поведал, что ему удалось побывать в 6000 году и даже сделать там снимок футуристического города, который он продемонстрировал журналистам, но не позволил отсканировать его или отдать на экспертизу.

На фотографии, якобы повредившейся при перемещении в наше время, видны размытые изображения каких-то фантастических сооружений и парящего в воздухе объекта, похожего на "летающую тарелку".

"Путешественник" рассказал, что через четыре тысячелетия мир изменится очень сильно. Лекарство от рака будет найдено уже в нынешнем тысячелетии. В отдалённом будущем обычным делом станут телепортация и хронопутешествия.

Земля уйдёт под воду?

 
 

В 2020 году средства массовой информации опубликовали историю очередного "путешественника во времени", который якобы представил доказательства того, что к 5000 году Земля окажется под водой из-за климатических катаклизмов.

Об этом человеке известно только, что его зовут Эдуард и он родом из Армении. Там он и дал интервью корреспондентам. Правда, с закрытым лицом и искажённым голосом.

Эдуард поведал, что несколько лет жил в США и работал в одной из лос-анджелесских лабораторий. Однажды ему предложили принять участие в секретном эксперименте по перемещению во времени. Было это в 2004 году.

Мужчине пообещали, что он окажется в будущем, и назвали точные координаты. Также его попросили сделать снимок окружающей обстановки.

Эдуард действительно попал в 5000 год. Но реальность вокруг выглядела совершенно непривычно. Он находился на гигантской деревянной платформе, где размещались различные объекты. Все здания, которые он увидел, также были построены из дерева. Через какое-то время мужчина понял, что очутился в Лос-Анджелесе, но город находился не на суше, а на воде.

От местных жителей путешественник узнал, что глобальное потепление на планете привело к повсеместному таянию льда, и Землю затопило водой. Часть населения погибла, а оставшимся пришлось приспосабливаться к жизни на воде и под водой. Эдуарду удалось сделать фото водяного города, которое он потом демонстрировал журналистам.

О чём расскажут шимпанзе?

 

Ранее ещё один "хронопутешественник" обещал, что в сентябре 2021 года на восточное побережье США обрушится крупнейший в истории ураган, люди узнают некую "тайную информацию" от шимпанзе, а пришельцы заберут четыре тысячи взрослых и детей на свою планету, которую астрономы знают под названием Проксима Б.

Пока подобных новостей вроде бы не поступает. Зато геополитическая обстановка ну очень сложная.

Остаётся утешаться тем, что ничего конкретного на эту тему "хронопутешественники" не предсказывали. Так что, может, и обойдётся без Апокалипсиса.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Физики строят машину времени
Редактор: Людмила Черткова
Sberbank
Новости
Австралия намерена вооружать Тайвань против Китая
Блинкен: есть план, кем и как заменить Зеленского, если его убьют
Конгресс США намерен запретить закупку нефти из РФ в Штаты: первый шаг к ВТО
США разрешили членам НАТО поставлять истребители Украине, а они не хотят
Последнюю группу наблюдателей ОБСЕ эвакуируют с Украины
Япония присвоила России третий уровень опасности из возможных четырёх
Минобороны РФ: "Азов*" и СБУ планируют взорвать ядерный реактор в Харькове
Британия добивается исключения России из системы Интерпола
Депутат Рады: украинские силовики похитили "неугодного" офицера-политолога
Pleinchamp: из-за санкционной войны с Россией, Европа может остаться голодной
Популярное
Политика. Новости и аналитика
Путин распорядился за два дня определить "недружественные" страны

Президент разрешил выплачивать долги иностранным кредиторам в рублях.

Путин распорядился за два дня определить "недружественные" страны
Байден пожалел, что Путин вторгся в Россию
Мир. Новости мира
Байден пожалел, что Путин вторгся в Россию
Политика. Новости и аналитика
Кадыров объяснил Зеленскому, что нужно сделать "пока не поздно"
Политика. Новости и аналитика
"У вас хватает вообще совести?" — европейцы в ужасе от украинских беженцев
Любовь Степушова Почему Украина не объявила России войну Любовь Степушова Усам Оздемиров На санкционную войну надо отвечать жёстко Усам Оздемиров Анжела Якубовская Режиссёр Индира Черджиева: "Если ты не любишь свой народ, это всегда видно на экране" Анжела Якубовская
Мир. Новости мира
Какие страны не шагают в ногу с США и ЕС
Политика. Новости и аналитика
Кадыров предложил ВСУ и СБУ вместе с РФ уничтожать шайтанов
Шеремет: переговоры нужно вести не с "киевской хунтой", а командирами армии
Политика. Новости и аналитика
Шеремет: переговоры нужно вести не с "киевской хунтой", а командирами армии
Последние материалы
США разрешили членам НАТО поставлять истребители Украине, а они не хотят
Последнюю группу наблюдателей ОБСЕ эвакуируют с Украины
Япония присвоила России третий уровень опасности из возможных четырёх
Минобороны РФ: "Азов*" и СБУ планируют взорвать ядерный реактор в Харькове
Британия добивается исключения России из системы Интерпола
Депутат Рады: украинские силовики похитили "неугодного" офицера-политолога
Pleinchamp: из-за санкционной войны с Россией, Европа может остаться голодной
Зеленский обсудил с Джонсоном ужесточение санкций против России
Минфин США дал совет, как легально обходить санкции против России
Почему Украина не объявила России войну
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников