Куда исчезают туристы в горах?

Конечно, горы всегда считались довольно опасным местом. Но дело не только в риске упасть с крутого обрыва, угодить под обвал или, скажем, стать жертвой диких животных. Известно немало случаев, связанных с загадочными исчезновениями людей в горной местности. И далеко не в каждом случае находят хотя бы останки…

Гиблая долина теней

В Гималаях, на севере индийского штата Химачал-Прадеш, среди заснеженных гор лежит долина Кулантапита (сокращенно Куллу). В переводе это означает "Конец обитаемого мира". Но чаще это место называют "Долиной теней" или "Долиной богов". По преданию, тут более 1000 лет медитировал бог Шива. Однако священное место отнюдь не безопасно для приезжающих сюда туристов.

По статистическим данным, лишь за последние пятнадцать лет в районе Долины теней исчезли около двух десятков человек, все — иностранцы.

Самым громким стало исчезновение в 1996 году 21-летнего студента Бристольского университета Йена Могфорда. В последний раз его видели в местном храме. Когда начались поиски, то выяснилось, что имени Могфорда отчего-то даже нет в гостевой книге дома, где он проживал. Хотя нашлись свидетельства, что он там останавливался.

В следующем, 1997 году, исчез канадский студент Ардаван Тахерзадех. В 1999-м — 21-летний сын голландского банкира Маартен де Брёйн. Эти не были найдены ни в живом, ни в мёртвом виде.

В 2000 году произошло исчезновение нашего соотечественника — Алексея Иванова. Известно, что он планировал отправиться в трёхнедельный поход по Долине теней. Пройдя по его маршруту, поисковики набрели на неопознанные останки нескольких человек, но Алексея среди них не было. Не удалось им обнаружить и вещей Иванова. Он так никогда и не вернулся.

Сойти с тропы

В апреле 2019 года 68-летняя Кэт Хаммонтр из Сиэтла, штат Вашингтон, вместе с мужем и дочерью отправились в Сан-Фелипе, Нижняя Калифорния, на границе Калифорнии и Мексики, планируя посетить знаменитый Каньон Дьявола в горах Сьерра-де-Сан-Педро-Мартир. Все трое были опытными туристами.

Когда они шли по тропе, Кэт оступилась и подвернула лодыжку. Она не могла идти дальше и сказала, что посидит на камне у ручья, пока её родные совершат прогулку к водопаду. С ней осталась их собака.

Когда полтора часа спустя отец и дочь вернулись к камню, никаких следов Кэт или собаки там не было. Поиски ничего не дали. И как женщина с больной ногой могла далеко уйти?

Школьник, ушедший в туман

Окрестности поселка Архыз в Карачаево-Черкесии (эти места называют Архызской котловиной) постоянно посещаются туристами. Рассказывают, что несколько лет назад одним майским днём группа учеников начальных классов местной школы во главе с учителями отправилась на прогулку в лес. Гуляли они в районе Казачьей поляны, которая является популярным объектом для экскурсий.

После пикника на природе взрослые и дети направились домой. Они уже почти достигли посёлка, как вдруг один из школьников вспомнил, что забыл в лесу свой полиэтиленовый пакет. На пакете был красивый рисунок, и мальчик попросил у учительницы разрешения вернуться за ним. Расстояние до места пикника составляло всего метров 300.

Мальчик скрылся в лесу, и больше его никто не видел. Разумеется, были организованы масштабные поиски, но никаких следов ребёнка обнаружить не удалось.

Близкие пропавшего мальчугана обратились к экстрасенсу, который взялся обследовать район предполагаемого исчезновения. В процессе обследования он дошёл до места, где росли деревья с искривлёнными стволами и внезапно потерял сознание. Придя в себя, мужчина поведал, что видел бегущего по дороге мальчика, которого окутала чёрная колышущаяся пелена. Местные жители утверждают, что в этом месте в тёмное время суток иногда наблюдают странный зеленоватый туман…

Попытки объяснения

Версий о том, что произошло со всеми этими людьми, выдвигается множество. По одним из них, все пропавшие стали жертвами сурового климата и несчастных случаев: кто-то заблудился и умер от жажды, кто-то замёрз, кто-то оступился и свалился в пропасть…

Поскольку это происходило зачастую в глухих безлюдных местах, многие тела просто не были найдены. Хотя не все эпизоды, конечно, соответствуют этим предположениям.

Встречаются и более фантастические теории, например встречи с пришельцами или снежным человеком, попадание в пространственно-временные порталы…

А ещё — почему бы не предположить, что по крайней мере часть погибших и пропавших просто оказались в неподходящее время в неподходящем месте… Скажем, случайно попали в зону испытаний секретного оружия или каких-то экспериментов?

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