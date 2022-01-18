Романы с призраками и пришельцами — расстройство личности или мистификация?

Вера в сверхъестественные явления свойственна многим людям. Но иногда дело заходит слишком далеко. Так, некоторые представительницы женского пола утверждают, что у них якобы были "отношения" с призраками или инопланетянами… Как же относиться к таким историям?

Мстительный дух

38-летняя певица из английского графства Оксфордшир, выступающая под псевдонимом Брокерд, недавно поведала о своём романе… с призраком.

Женщина рассказывает, что однажды во время грозы никак не могла заснуть после ссоры со своим бойфрендом.

"Я вертелась с одного бока на другой, пытаясь не думать о грозе и ссоре, — вспоминает Брокерд своё первое свидание с бесплотной сущностью. — Внезапно я почувствовала тепло в сердце… Было ощущение, что в комнате есть кто-то ещё… Я услышала чьё-то дыхание, и кто-то прошептал мне на ухо: "Я люблю тебя". По спине у меня побежали мурашки".

Незваный гость сообщил ей, что является духом солдата по имени Эдуардо, погибшего в викторианскую эпоху. Причиной смерти стала не гибель на войне, а несчастный случай — мужчина упал в колодец. На тот момент ему было 35 лет.

По словам певицы, призрачный солдат регулярно навещает её. Брокерд не может видеть Эдуардо, но чувствует его присутствие. Время от времени они устраивают ужин при свечах, и если пламя свечи мерцает, то она знает, что её возлюбленный здесь. Иногда он задувает свечи. Также в доказательство того, что он действительно существует, Эдуардо оставляет "сердечки" в воде, когда его подруга принимает душ. Женщина утверждает, что они активно занимались сексом и ощущения были незабываемыми.

Поначалу всё вроде бы было в порядке. Но, по словам Брокерд, Эдуардо очень не понравилось, когда она рассказала об их отношениях в телешоу. В тот же вечер призрак написал паром на двери душевой кабины: "Я ушёл".

На деле дух никуда не делся, он продолжает навещать Брокерд, только вот вести себя стал очень агрессивно. Скажем, делает так, что в её доме становится холодно несмотря на то, что во всю мощь включено отопление. Кроме того, она ощущает ледяные прикосновения своего призрачного возлюбленного. А однажды он сильно толкнул её, и она упала на пол.

Брокерд пыталась поговорить с Эдуардо, используя свечи, но дух отказывается разговаривать и просто задувает пламя.

"Мой любимый — с другой планеты"

Лондонская актриса Эбби Бела встретила свою "вторую половинку", когда была похищена пришельцами. По крайней мере, такую версию она сама излагает.

Эбби не слишком везло с личной жизнью на Земле, и как-то она пошутила в Сети, что мечтает, чтобы её похитил инопланетянин. Через какое-то время ей приснился странный сон. Она увидела белое свечение, а затем услышала голос, который приказывал ей ждать его "на обычном месте".

Голос не назвал конкретное место, и Бела выбрала его интуитивным путём. Она говорит, что там её встретили несколько существ, которые забрали её на свой корабль. С одним из них у неё завязалась любовь. Однако возлюбленный сказал актрисе, что им запрещено заводить отношения с людьми. К тому же Эбби не была готова покинуть Землю.

По словам Эбби Белы, существует огромная разница между земными и "инопланетными" мужчинами. Первые "лгут и придерживаются двойных стандартов", тогда как вторые готовы проявлять заботу.

Неизвестно, надеется ли Бела, что когда-нибудь ещё встретится с так приглянувшимся ей гуманоидом.

Рептилоид вместо мужа

Известная американская проповедница Шэрон Гилберт недавно поведала в религиозном шоу Джима Баккера о жутковатом случае, который произошёл с ней вскоре после вступления в брак. По словам женщины, как-то ночью она вдруг увидела своего мужа Дерека входящим в их супружескую спальню, тогда как настоящий Дерек лежал в кровати рядом с ней. Однако это не смутило пришельца, который явно дал понять, что хочет заняться с Шэрон сексом.

Тогда миссис Гилберт протянула руку, схватила незваного гостя за лицо и сказала, что он лжец, а Иисус реален. К изумлению женщины, лицо осталось у неё в руке, и она увидела, что перед ней не человек, а рептилия, какими их изображают в фантастических фильмах. Причём она была не одна, её сопровождали крошечные существа, напоминавшие горгулий…

Галлюцинации или самореклама?

Подобные рассказы вызывают у людей самую разную реакцию. Одни вообще не верят в эти истории. Другие убеждены, что рассказчицы говорят правду.

Однако специалисты в области медицины, психологии и психиатрии считают, что в видениях, связанных с "призраками" и "инопланетянами", к тому же имеющими эмоциональный и сексуальный окрас, могут быть повинны гормональные и сосудистые сбои, влияющие на мозг.

Так что женщинам кажется, что они и впрямь вступали в контакты с некими сущностями.

Но если речь идёт о медийной или творческой личности, то всегда есть вероятность того, что "история с привидениями" выдумана всего лишь ради пиара.

Хотя, конечно, нельзя совсем уж отрицать возможность необъяснимых явлений. Вот только происходят они не так часто, как нам это стараются преподносить жёлтые СМИ.

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