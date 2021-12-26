Останки гигантов на острове Санта-Каталина: мистификация или?..

Существует множество мифов о том, что на Земле некогда обитали люди или человекообразные существа гигантского роста. Доказательством этого якобы могут служить останки, которые находят по всему земному шару. Одна из самых интригующих историй на эту тему приключилась на острове Санта-Каталина неподалёку от побережья Калифорнии.

Археологическое хобби

Санта-Каталина — совсем крохотный островок, расположенный в 22 милях к юго-западу от Лос-Анджелеса. Он входит в архипелаг островов Чаннел.

Около 7000 года до нашей эры остров был заселён индейским племенем габриэлино (тонгва). В 1542 году его колонизировали испанцы, затем он перешёл под юрисдикцию Мексики, а позднее — Соединённых Штатов. Какое-то время Санта-Каталину использовали как перевалочную базу контрабандисты и браконьеры. В 1920-х годах остров купил магнат Уильям Ригли-младший и обустроил здесь курорт.

Но наша история началась ещё раньше, в 1896 году, когда на остров переехала семья Глидден. У Глидденов был сын-подросток по имени Ральф. После того как он обнаружил в песках череп древнего индейца, его хобби стала индейская культура. Парень частенько бродил по окрестностям в поисках древних захоронений. Когда он стал взрослым, то всерьёз занялся археологическими раскопками на острове. С 1919 по 1928 год, по словам мужчины, им было найдено 800 индейских могил, а кроме того, различные артефакты и реликвии. Свои находки Ральф Глидден продавал как музеям, так и частным коллекционерам.

После того как Санта-Каталина перешла во владение Уильяма Ригли-младшего, тот наложил запрет на продажу найденных на острове костей и артефактов, объявив их исключительной собственностью Филдского музея естественной истории в Чикаго. Но благодаря тому, что организация Heye Foundation, с которой Глидден сотрудничал, заключила контракт с музеем на проведение раскопок, он смог продолжить свою деятельность.

В 1924 году Heye Foundation прекратила финансировать археологические работы, и тогда Ральф Глидден открыл собственный музей в городе Авалон. Глидден дал ему название "Каталинский музей островных индейцев". Он демонстрировал там свои экспонаты и брал с желающих посмотреть на них плату за вход.

Нестандартные находки

В музее было много скелетов, извлечённых Глидденом из захоронений, и именно они больше всего привлекали публику. А однажды Глидден вдруг заявил, что ему удалось найти на острове останки нескольких человек ростом от 7 футов (210 сантиметров) до 9 футов (270 сантиметров). Причём они обладали скорее европейской внешностью, чем индейской — при жизни, видимо, были светловолосыми и голубоглазыми.

Одной из находок был скелет молодой девушки, явно не простого происхождения, помещённый в погребальную урну. Вокруг урны лежали останки шестидесяти четырёх детей. В разных частях острова были обнаружены останки ещё более трёх тысяч человек. Почти все они оказались мужчинами, и все имели рост гораздо выше, чем у обычных людей.

Всё это стало известно со слов Глиддена. Тут же поднялась шумиха в прессе. Рассказывали, что ещё в 1913 году некий врач немецкого происхождения по имени А. Фурстенан наткнулся в твёрдых чёрных песках залива Авалон на человеческий скелет ростом 8 футов (240 сантиметров), рядом с которым находились странные артефакты, в частности, плоский камень с вырезанными на нём загадочными символами. Когда скелет подняли на поверхность, он развалился на мелкие фрагменты. Более-менее целыми остались лишь череп, челюсть и ступня.

Также появились сведения о том, что на соседнем с Санта-Каталиной острове Санта-Роза в 1959 году нашли огромные скелеты с окрашенными в красный цвет черепами. Во рту черепов виднелись двойные ряды зубов, а на руках и ногах у них было не по пять, а по шесть пальцев.

Мистификация или правда?

Представители научного археологического сообщества, конечно, слышали о сенсационных находках на Санта-Каталине, но никто из них не воспринял эту информацию всерьёз. Многие решили, что Глидден просто пытается найти "спонсоров" для дальнейших раскопок. Пошли даже слухи, что скелеты в его музее поддельные и куплены в сувенирном магазине.

По некоторым сведениям, какое-то количество "гигантских останков" попали в Калифорнийский университет и Смитсоновский институт, где были закрыты в секретные хранилища.

Существуют фотографии из архива, на которых будто бы изображены те самые скелеты. Правда, есть версия, что они являются фальсификацией. Хотя исследователь Л. Марзулли уверял, что останки реальные и что хорошо виден шестой палец на руке у одного из скелетов.

В 1962 году Глидден, чувствуя, что жить ему осталось недолго, продал всю свою коллекцию за скромную сумму в 5 тысяч долларов. Умер он в 1967 году в возрасте 87 лет.

До сих пор неясно, был ли Ральф Глидден всего лишь мистификатором или он действительно нашёл останки представителей неведомой расы. Увы, пока ещё нет ни одного научного подтверждения тому, что на нашей планете параллельно с человечеством обитали племена великанов…

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