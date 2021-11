Правительство США не может без обиняков рассказать о своём участии в исследованиях НЛО. После безрезультатного годичного расследования веб-ресурс Popular Mechanics попытался приподнять завесу тайны и окончательно раскрыть ошеломляющую правду.

16 декабря 2017 года газета "New York Times" сообщила, что Пентагон тайно финансировал исследования НЛО через "Продвинутую программу идентификации авиационных угроз" — Advanced Aviation Threat Identification Program (AATIP). Как будто правительству США было недостаточно негласного расследования контактов с НЛО. Так впервые общественность ознакомилась с тремя видео, снятыми офицерами ВМС США, которые продемонстрировали кадры, обозначенные как "Аномальные атмосферные явления" — Unidentified aerial phenomenon, UAP.

В одно мгновение НЛО перестали относить к ненормальному увлечению маргиналов, и впервые за десятилетия общественность внезапно осознала, что этим занимаются весьма и весьма серьёзные люди. Однако тут же на головы обывателей обрушились волны критических споров.

В частности, означает ли вторая литера "А" в акрониме AATIP "Aerospace" — "воздушное и космическое пространство" или "Aviation" — "Авиация". В результате первое прочтение как "Aerospace" в конечном итоге оказалось верным. Правда, шуму добавило совершенно иное название программы: Advanced Aerospace Weapons Applications Program, или AAWSAP. Более двух лет никто не мог адекватно объяснить, были ли AAWSAP и AATIP двумя отдельными программами или одной и той же программой, но под двумя разными названиями.

Ещё больше запутывает ситуацию тот факт, что представители Пентагона запустили противоречивые заявления о том, что Министерство обороны США сделало или не сделало, когда дело дошло до изучения НЛО.

Пентагон заявил, что изначально AATIP действительно расследовал НЛО под руководством бывшего высокопоставленного члена аппарата заместителя министра обороны по разведке и безопасности (OUSDI) Луиса Элизондо (Luis Elizondo). В конце концов, полностью изменив официальную позицию, недавно назначенная Пентагоном специалист по НЛО в должности старшего сотрудника по стратегическому планированию и пресс-секретарь Сьюзан Гоф (Susan Gough) недавно заявила в интервью The Black Vault, что "ни AAWSAP, ни AATIP не были связаны с UAP", "Элизондо не был директором AATIP" и на него "не возлагались обязанности" в рамках этой программы.

В качестве некоторого утешения для приверженцев существования НЛО, Министерство обороны постоянно заявляло, что считает любопытные объекты, показанные в видеороликах 2017 года, необъяснимым UAP. Однако, что именно это означает, открыто для любых интерпретаций и обсуждений.

После месяцев проведения интервью и раскрытия ранее нераскрытых материалов Popular Mechanics утверждает, что правительство США действительно проявляет определённый интерес к проблеме НЛО.

Владелец Budget Suites of America и основатель компании Bigelow Aerospace, занимающейся космическими технологиями, миллиардер из Невады Роберт Т. Бигелоу (Robert T. Bigelow) в 2017 году сказал в телепрограмме CBS "60 Minutes", что он "абсолютно убеждён" в существовании инопланетян. Когда же его спросили, не рискованно ли вот так публично заявлять о своей вере в НЛО и инопланетян, предприниматель страстно бросил: "Мне наплевать!"

В 1995 году, за четыре года до основания своего аэрокосмического стартапа, Бигелоу основал National Institute for Discovery Science (NIDSci) — Национальный институт научных открытий. На сайте компании NIDSci представлен как "частный научный институт, занимающийся исследованиями воздушных явлений, увечий животных и других аномальных явлений".

Перед своим расформированием в 2004 году NIDSci провел исследования по множеству различных паранормальных явлений:

Наиболее нашумевшим исследованием группы было расследование предполагаемого явления оборотня и сверхъестественных происшествий в принадлежащей Бигелоу усадьбе в штате Юта "Skinwalker Ranch" — "Ранчо Скинуокер".

