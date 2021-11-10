С домом нечисто? Сделайте скидку!

Исследование, проведённое порталом по поиску недвижимости Realtor.com, показало, что многие готовы приобретать дома с "плохой" или паранормальной репутацией, если те продаются со скидкой или соответствуют другим их запросам.

"Дом мечты" с демоном в нагрузку

По словам представительницы Realtor.com Клэр Трапассо, вначале поселиться в доме, где происходят полтергейст или другие сверхъестественные феномены, согласились всего около 17% опрошенных, но цифра выросла до 46%, когда потенциальным покупателям жилья предложили большую скидку.

Трапассо констатирует, что объекты с сомнительной историей, например, те, где происходили преступления или наблюдались призраки, нередко продаются почти вдвое дешевле рыночной стоимости. Однако во многих случаях причины снижения цены на недвижимость тщательно скрываются. Поэтому, если цена дома или квартиры подозрительно низкая, не помешает провести расследование и покопаться в "биографии" жилища.

Так, в прошлом году американская пара Даниэль Витт и Бен Рокки-Харрис нашли, как они думали, "дом своей мечты". Шикарный особняк с тремя спальнями продавался всего за 377 000 долларов, что было примерно на полмиллиона долларов ниже его истинной стоимости. Но впоследствии новые владельцы узнали о том, что якобы история дома была связана с обрядом экзорцизма, который некогда провёл здесь католический священник.

Согласно информации из Сети, в 1949 году в особняке жил 14-летний подросток, у которого проявились признаки одержимости демоном. Выражалось это в том, что мальчик произносил ругательства на латыни (которой никогда не изучал), а также вокруг него сама собой в присутствии очевидцев двигалась мебель.

После ритуала, проведённого священником, всё прошло. Но, по преданиям, именно эта история легла в основу знаменитого романа Уильяма Питера Блэтти "Экзорцист", вышедшего в свет в 1971 году, а также снятой по нему в 1973 году одноименной кинокартины.

Однако, выяснив эти факты, Даниэль и Бен ничуть не испугались и даже заявили о своем намерении проводить в доме спиритические сеансы. Впрочем, очень сомнительно, что речь идёт именно об этой постройке и что, покупая дом, новые хозяева ничего об этом не знали…

Привидения повышают цену?

Хотя иногда бывшие владельцы или риэлторы, напротив, считают, что "паранормальная" слава только сделает объект более привлекательным. Так, совсем недавно в штате Нью-Йорк был выставлен на продажу фамильный особняк в деревне Лансингбург, построенный в 1890 году. В нём, как утверждает домовладелица, 56-летняя Мишель Белл, обитают целых девять призраков. Причём пять из них являются членами семьи Энслин, проживавших здесь с 1919 года. Также здесь водится дух бывшей квартирантки, которую как-то нашли в подвале мёртвой, и привидения троих неизвестных мужчин.

"Я постоянно слышу шорохи, звуки и вижу то, что даже словами описать трудно, — рассказывает Белл. — Однако наши призраки довольно безобидны".

Мишель просит за дом 444 444 доллара. Она утверждает, что эта сумма была подсказана ей некими потусторонними силами. А продать принадлежащую ей фамильную недвижимость женщина решила вовсе не из-за паранормальной активности, а чтобы перестать наконец горевать о своей матери, скончавшейся в этих стенах.

В России суеверных — 20 процентов

Среди россиян тоже есть те, кто при покупке недвижимости обращает внимание на её историю или руководствуется всяческими суевериями.

Российские риэлторы рассказывают, что те, кто приобретает жильё в новостройках, обычно избегают близости к кладбищам. Если это вторичное жильё, особенно в старом фонде — домах дореволюционной постройки или "сталинках", то люди нередко интересуются прошлым квартиры. Если там происходили пожары, ограбления или, не дай бог, убийства, то могут отказаться от сделки из-за "плохой ауры". Между тем в отдельных случаях покупатель капризничает в надежде на скидку.

Некоторые потенциальные владельцы обращаются за консультацией к специалистам по астрологии, нумерологии, фэн-шуй. Многие освящают дом или квартиру перед тем как въехать. Но, по словам члена правления Ассоциации агентств элитной недвижимости AREA Николая Винидиктова, таких мистически настроенных личностей насчитывается не более 20 процентов.

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