"Алиса, где встретить призрака в России?"

По сообщению информационных агентств Санкт-Петербурга, студенты НИТУ "МИСиС" научили голосовой помощник Алиса ловить "призраков". Благодаря технической новинке жители города в Хэллоуин смогут пройти квест — охоту за привидениями. При этом организаторы квеста со временем планируют расширить их базу на другие города страны. В этой связи предлагаем подборку самых известных призраков в городах России.

Москва: колдун — профессия беспокойная

Одним из наиболее популярных привидений столицы является знаменитый масон, колдун, государственный деятель и ближайший сподвижник Петра I — Яков Брюс. Когда-то принадлежавшая ему башня располагалась у станции метро Сухаревская. Горожане утверждали, что по ночам чернокнижник вылетал из своего кабинета на драконе и носился над городом. Даже после смерти колдуна в его кабинете на последнем этаже башни по ночам горел свет. Считалось, что призрак Якова Брюса в это время читает дьявольские книги.

Одновременно на ночных улицах Москвы вблизи башни припозднившиеся прохожие не раз наблюдали полупрозрачный силуэт человека в одеяниях петровских времен. Самое интересное, что в начале XX века башню сломали, однако призрак Якова Брюса продолжает гулять по улицам вблизи станций метро Проспект Мира, Сухаревская и Красные Ворота.

Санкт-Петербург: "Медный всадник" — серийный убийца?

Вторым городом России, чьи жители не могут пожаловаться на нехватку мест для встреч с привидениями, является Санкт-Петербург. Правда, для встречи с призраком необходим свободный доступ к месту его обитания. В Инженерный замок (Михайловский), чтобы лично встретиться с привидением Павла I, ночью не попадёшь, как и в Кунсткамеру, где, по легенде, в тёмное время суток бродит безголовый великан.

Самым лучшим вариантом для наблюдения за жизнью потустороннего существа является призрак "Медного всадника", о котором в городе ходит множество легенд. Считается, что в особенно темные ночи статуя Петра I оживает и охотится на случайных прохожих, убивая их. В частности, об обнаружении около памятника множества трупов неоднократно сообщали газеты XIX века. Причём преступников так и не поймали, а в городе появилась легенда о призраке императора, развенчать или подтвердить которую до сих пор никто не смог.

Новосибирск: на свидание с призраком

Новосибирск

В третьем по величине городе России существует немало старинных особняков, с которыми связывают многочисленные истории о привидениях. Однако познакомиться с потусторонними силами проще всего в парке "Берёзовая роща". Когда-то на его месте находилось кладбище, которое со временем снесли, разбив по советской традиции парк. Напрасно. Вскоре на его дорожках, как утверждает городская легенда, стали появляться привидения. Их количество было огромным.

В городе поговаривали, что одна девушка, гуляя по парку с друзьями, ради шутки даже познакомилась с одним из них. Дошло до того, что юная особа пригласила привидение к себе домой. К счастью, ничего плохого с молодой женщиной не произошло, но с этого момента в её квартире стали регулярно слышаться стоны и падать предметы.

Нижний Новгород: эмигранты с того света

Нижний Новгород

В Нижнем Новгороде истории о привидениях связаны с Волгой, главной водной артерией страны. Когда-то на Верхневолжской набережной в доме номер 11, который и сегодня выделяется своими колоннами и необычной архитектурой, жила семья купцов и судовладельцев Каменских. Свой родовой особняк семья предпринимателей закончила строить в 1914 году. Вскоре грянула революция, заставившая купцов спешно покинуть Россию. Тем не менее, уезжая, Каменские со временем предполагали вернуться. Поэтому вся мебель, картины, предметы быта и драгоценности были спрятаны в подвале особняка до "лучших времен". Увы. Они так и не наступили.

В 1970-х годах во время ремонта рабочие обнаружили в здании дореволюционный клад. Нашли всё, кроме драгоценностей. С тех пор ночные прохожие нередко видели в пустом доме свет и фигуры людей в одежде начала XX века. Так появилась распространённая в городе легенда о семье купцов Каменских, которые вернулись за своим кладом из эмиграции в виде привидений.

Казань: неприличный призрак

Казань, Казанский кремль

История призрака, которого можно встретить на улицах Казани, балансирует на грани мистики и анекдота. В центре города жителям столицы Татарстана хорошо известен дом Кекина. До революции в нём располагалась мастерская часовщика Ибрагима. Дело было прибыльное, и деньги у часового мастера водились. В то же время, как утверждает городская легенда, Ибрагим был большой любитель выпить, поесть и развлечься с женщинами. На том и погорел.

Грабители подговорили двух девушек лёгкого поведения отвлечь Ибрагима, пока они обчистят его мастерскую. Как всё происходило на самом деле — неизвестно, но часовщик был убит девицами во время самого пикантного момента свидания. С тех пор на близлежащих улицах будто бы по ночам видят призрак несчастного часовщика.

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