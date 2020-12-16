Многие интернет-пользователи задаются вопросом, почему экстрасенсы и астрологи не предупредили о надвигающейся пандемии коронавируса. Многие говорят о прошлом, но почему никто не берется предсказать будущее. Однако одна ведунья все же взяла на себя ответственность и предсказала страшные месяцы 2020 года.
В 2018 году вышла статья, в которой известная ведьма Алена Полынь сделала любопытный прогноз.
Наконец-то, этот тяжелый для всего человечества год подходит к концу, и Алена Полынь вновь решила поделиться откровениями. Судя по тому, что все ее предыдущие предсказания сбылись, то любопытно будет всем узнать, чего же ждать от будущего.
Алена подчеркнула, что 2020-й был годом подготовительной работы, поскольку грядет цикл перемен. Основной цикл займет 12 лет, большой цикл — 60 лет. Но уже до 2023 года мы увидим перемены во всех отраслях жизни. Изменится абсолютно все, люди откроют для себя реальную историю, произойдет рывок в науке. Духовные и семейные ценности тоже очень изменятся, то, что вчера было важным, войдет в историю как время заблуждений. Многие профессии канут в небытие, людей заменят роботы и аппараты самостоятельного обслуживания. Алена предсказывает, что неизбежны религиозные конфликты, на почве которых государства разделятся на светские и религиозные, начнется массовая миграция населения.
Все, что происходит сейчас и будет происходить в ближайшие три года, называется лихолетьем. Именно в этот период строится новый мировой порядок, как подчеркивает Алена, изменения коснутся не только России, но и всех стран. В 2020 году массовые противостояния в итоге не приводили ни к чему. Но с 2021 года время полетит как стрела, конфликты и катаклизмы будут яркими и с мгновенным итогом. Все, что затянулось в 2020 году, завершится в 2021-м, будет строиться новый мировой порядок.
Алена подчеркнула, что человечество живет в историческое время глобальных перемен. Как говорили мудрецы древности, если Земля не слышит Небеса, то будут войны. Так вот за эти новые 12 лет Земля начнет слышать Небеса, и это очень хорошо. Увы, любой порядок формируется из хаоса, и мы сегодня из кубиков настоящего строим будущее. Делайте это вдумчиво, и все наладится, напутствует Алена Полынь.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или в Яндекс.Чат
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Экс-премьер Большого театра рассказал о проблемах в семье народного артиста РСФСР.