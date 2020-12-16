Прогноз от ведьмы, предсказавшей пандемию

Многие интернет-пользователи задаются вопросом, почему экстрасенсы и астрологи не предупредили о надвигающейся пандемии коронавируса. Многие говорят о прошлом, но почему никто не берется предсказать будущее. Однако одна ведунья все же взяла на себя ответственность и предсказала страшные месяцы 2020 года.

В 2018 году вышла статья, в которой известная ведьма Алена Полынь сделала любопытный прогноз.

Алена еще тогда заявила, что в 2020 году 9 Мая не состоится Бессмертный полк, а также появится новый вирус.

Годом позже Алена Полынь отметит, что человечество ждет год, который "даст время задуматься, остановиться, а некоторых совсем вытолкнет из жизни".

В новогоднем поздравлении с 2020 годом Алена сообщила, что грядет появление Джокера, демонстрируя карточку Красного Джокера. Не о вирусе ли шла речь?

Наконец-то, этот тяжелый для всего человечества год подходит к концу, и Алена Полынь вновь решила поделиться откровениями. Судя по тому, что все ее предыдущие предсказания сбылись, то любопытно будет всем узнать, чего же ждать от будущего.

Алена подчеркнула, что 2020-й был годом подготовительной работы, поскольку грядет цикл перемен. Основной цикл займет 12 лет, большой цикл — 60 лет. Но уже до 2023 года мы увидим перемены во всех отраслях жизни. Изменится абсолютно все, люди откроют для себя реальную историю, произойдет рывок в науке. Духовные и семейные ценности тоже очень изменятся, то, что вчера было важным, войдет в историю как время заблуждений. Многие профессии канут в небытие, людей заменят роботы и аппараты самостоятельного обслуживания. Алена предсказывает, что неизбежны религиозные конфликты, на почве которых государства разделятся на светские и религиозные, начнется массовая миграция населения.

Все, что происходит сейчас и будет происходить в ближайшие три года, называется лихолетьем. Именно в этот период строится новый мировой порядок, как подчеркивает Алена, изменения коснутся не только России, но и всех стран. В 2020 году массовые противостояния в итоге не приводили ни к чему. Но с 2021 года время полетит как стрела, конфликты и катаклизмы будут яркими и с мгновенным итогом. Все, что затянулось в 2020 году, завершится в 2021-м, будет строиться новый мировой порядок.

На первое место выйдет самообразование, дипломы уйдут на второе, творческие профессии станут приносить доход, а исполнительные однообразные действия постепенно станут не нужны.

Главную роль будет играть интернет и искусственный интеллект. Скоро компьютеры начнут разговаривать с людьми, а не просто отвечать, где и что находится. Куклы-люди и куклы-животные станут очень актуальны и будут выглядеть максимально реалистично.

Люди вновь обратят внимание на природу, и найдется много архивных документов во всех странах, которые сменят прежнее понимание людей о космосе, мироздании и религиях.

Реальность и виртуальность соединятся вместе, и люди часто будут путать одно с другим.

Новых вирусов станет еще больше, и начнутся бактериальные войны, но люди научатся выживать в таких условиях. В связи с новыми тенденциями обращать внимание на здоровье будут учить с детства.

Алена подчеркнула, что человечество живет в историческое время глобальных перемен. Как говорили мудрецы древности, если Земля не слышит Небеса, то будут войны. Так вот за эти новые 12 лет Земля начнет слышать Небеса, и это очень хорошо. Увы, любой порядок формируется из хаоса, и мы сегодня из кубиков настоящего строим будущее. Делайте это вдумчиво, и все наладится, напутствует Алена Полынь.