Шаровые молнии приходят из другого измерения?

Людей, которые видели шаровую молнию, наверное, еще меньше, чем тех, кто встречал привидение. И еще меньше тех, кто после встречи с этим феноменом принялся его изучать. Сделавшись учеными, такие счастливчики удивляют нас своими гипотезами.

Шаровые молнии и призраки

Сравнение с призраками — неслучайно. Согласно информации британского Клуба привидений (The Ghost Club), научно-исследовательской организации, которая занимается исследованиями паранормальных явлений, отличительной чертой большинства призраков является их бесшумное появление и исчезновение. То же можно сказать и про шаровую молнию.

Призраки способны принимать любые формы, в том числе создавать некие шарообразные образования. Кроме того, это еще и сгусток электрического заряда. Не по этой ли причине снимков шаровых молний (их можно сосчитать по пальцам) все-таки больше, нежели фотографий якобы привидений. Отсюда появилась версия, что шаровые молнии, как и привидения, следствие галлюцинаций или расстроенной психики.

Распространенные гипотезы

Если собрать исключительно научные версии происхождения шаровых молний, то даже их краткое изложение составит приличных размеров том. Ученые всего мира серьезно относятся к этому явлению, но при этом не могут его ни теоретически объяснить, ни экспериментально воспроизвести в лабораторных условиях, ни даже достоверно задокументировать. Известный физик Петр Капица полагал, что шаровая молния — это газовый разряд, движущийся вдоль силовых линий стоячей электромагнитной волны между облаками и землей. Другой наш замечательный соотечественник Борис Смирнов высказывал предположение, что это плазменная ячеистая структура, в которой хранится ее энергетический запас.

На настоящий момент действенной является только памятка о том, как нужно себя вести при встрече с незваным гостем, в частности, не делать резких движений и постараться свести к минимуму колебания воздуха. Непредсказуемость поведения шаровой молнии и нарушение вышеуказанных правил чреваты гибелью или получением сильных травм.

Шаровые молнии — из другого измерения

Однажды летним днем ​​в начале 1980-х итальянский подросток сидел в своей спальне и смотрел, как на римские окрестности накатывает послеобеденная гроза. Внезапно в углу комнаты появилась светящаяся сфера размером с футбольный мяч. Ни тепла, ни запаха — шар парил примерно в метре перед ним и чуть поднимался над его головой. Темно-желтый непроницаемый шар парил всего несколько секунд, затем он исчез так же бесшумно, как и появился. Тинейджер даже не успел испугаться.

Увиденное настолько заинтересовало Андреа Айелло (Andrea Aiello), что, выучившись на физика, он стал трудиться в стенах немецкого Института науки о свете имени Макса Планка, где развивает свои собственные теории об этом явлении. Наиболее вероятное объяснение состоит в том, что он был свидетелем шаровой молнии, редкой формы атмосферного электричества, которая может плавно парить над землей внутри или снаружи зданий и даже проходить через закрытые окна.

Одни ученые считают, что шаровые молнии — это результат разряда электрической энергии во время сильных гроз. Другие думают, что это природное явление могло быть вызвано самими ударами молнии. Некоторые считают, что это беспорядочная путаница линий электромагнитного поля, блуждающих по Земле в одиночку. Наиболее причудливо выглядит очередная гипотеза о том, что шаровые молнии — из другого измерения.