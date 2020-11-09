Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Автор Игорь Буккер

Шаровые молнии приходят из другого измерения?

Людей, которые видели шаровую молнию, наверное, еще меньше, чем тех, кто встречал привидение. И еще меньше тех, кто после встречи с этим феноменом принялся его изучать. Сделавшись учеными, такие счастливчики удивляют нас своими гипотезами.

Шаровые молнии приходят из другого измерения?

Шаровые молнии и призраки

Сравнение с призраками — неслучайно. Согласно информации британского Клуба привидений (The Ghost Club), научно-исследовательской организации, которая занимается исследованиями паранормальных явлений, отличительной чертой большинства призраков является их бесшумное появление и исчезновение. То же можно сказать и про шаровую молнию.

Призраки способны принимать любые формы, в том числе создавать некие шарообразные образования. Кроме того, это еще и сгусток электрического заряда. Не по этой ли причине снимков шаровых молний (их можно сосчитать по пальцам) все-таки больше, нежели фотографий якобы привидений. Отсюда появилась версия, что шаровые молнии, как и привидения, следствие галлюцинаций или расстроенной психики.

Распространенные гипотезы

Если собрать исключительно научные версии происхождения шаровых молний, то даже их краткое изложение составит приличных размеров том. Ученые всего мира серьезно относятся к этому явлению, но при этом не могут его ни теоретически объяснить, ни экспериментально воспроизвести в лабораторных условиях, ни даже достоверно задокументировать. Известный физик Петр Капица полагал, что шаровая молния — это газовый разряд, движущийся вдоль силовых линий стоячей электромагнитной волны между облаками и землей. Другой наш замечательный соотечественник Борис Смирнов высказывал предположение, что это плазменная ячеистая структура, в которой хранится ее энергетический запас.

На настоящий момент действенной является только памятка о том, как нужно себя вести при встрече с незваным гостем, в частности, не делать резких движений и постараться свести к минимуму колебания воздуха. Непредсказуемость поведения шаровой молнии и нарушение вышеуказанных правил чреваты гибелью или получением сильных травм.

Шаровые молнии — из другого измерения

Однажды летним днем ​​в начале 1980-х итальянский подросток сидел в своей спальне и смотрел, как на римские окрестности накатывает послеобеденная гроза. Внезапно в углу комнаты появилась светящаяся сфера размером с футбольный мяч. Ни тепла, ни запаха — шар парил примерно в метре перед ним и чуть поднимался над его головой. Темно-желтый непроницаемый шар парил всего несколько секунд, затем он исчез так же бесшумно, как и появился. Тинейджер даже не успел испугаться.

Увиденное настолько заинтересовало Андреа Айелло (Andrea Aiello), что, выучившись на физика, он стал трудиться в стенах немецкого Института науки о свете имени Макса Планка, где развивает свои собственные теории об этом явлении. Наиболее вероятное объяснение состоит в том, что он был свидетелем шаровой молнии, редкой формы атмосферного электричества, которая может плавно парить над землей внутри или снаружи зданий и даже проходить через закрытые окна.

Одни ученые считают, что шаровые молнии — это результат разряда электрической энергии во время сильных гроз. Другие думают, что это природное явление могло быть вызвано самими ударами молнии. Некоторые считают, что это беспорядочная путаница линий электромагнитного поля, блуждающих по Земле в одиночку. Наиболее причудливо выглядит очередная гипотеза о том, что шаровые молнии — из другого измерения.

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или в Яндекс.Чат

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы петр капица борис смирнов шаровая молния
Новости Все >
Ереван, Баку и Москва подписали документ о прекращении огня в Карабахе
Больницы переполнены, медики на грани отчаяния - ситуация в Хакасии
МИД Азербайджана: российский вертолет был сбит случайно
Российский вертолет сбит в Армении
Власти Бельгии хотят закрепить "третий пол" в свидетельствах о рождении
Терапевт объяснила, как восстановиться после COVID-19
В Гималаях обнаружили углерод, ускоряющий таяние снега
Президент Украины Зеленский заразился коронавирусом
В московском зоопарке умерла 30-летняя белая медведица
В Техасе собака прострелила ногу хозяина
Последние материалы
Ереван, Баку и Москва подписали документ о прекращении огня в Карабахе
Больницы переполнены, медики на грани отчаяния - ситуация в Хакасии
Сергей Маркелов: успех в жизни зависит от баланса двух видов интеллекта
МИД Азербайджана: российский вертолет был сбит случайно
Российский вертолет сбит в Армении
Власти Бельгии хотят закрепить "третий пол" в свидетельствах о рождении
Терапевт объяснила, как восстановиться после COVID-19
В Гималаях обнаружили углерод, ускоряющий таяние снега
Президент Украины Зеленский заразился коронавирусом
В московском зоопарке умерла 30-летняя белая медведица
Популярное
Российский шоу-бизнес
Опубликованы последние слова Колтового диспетчеру

Телеведущий канала НТВ Александр Колтовой погиб при крушении легкомоторного самолёта Cessna 7 ноября.

Опубликованы последние слова Колтового диспетчеру
Дрожжина возмущена поведением дочери и вдовы Баталова
Российский шоу-бизнес
Дрожжина возмущена поведением дочери и вдовы Баталова
США и Канада. Новости и аналитика
Разведка донесла: эксперт рассказал, почему Путин не поздравил Байдена
Общество
Коррупционно-личная история вице-премьера Абрамченко
Игорь Буккер Шаровые молнии приходят из другого измерения? Игорь Буккер Василий Амирджанов Дзюба своими руками лишил себя капитанства и сборной Василий Амирджанов Любовь Степушова Кто признал Байдена президентом, а кто отказался. И почему Любовь Степушова
Комментарии
Леонид Зюганов: в нашей стабильности есть абсолютно нестабильные моменты
Российский вертолет сбит в Армении
Что даст поворот к плановой экономике
Коррупционно-личная история вице-премьера Абрамченко
В Ивановском соединении ВДВ прошли занятия со специалистами РХБ защиты
Вот приедет Байден: в ожидании санкций против России
Российский вертолет сбит в Армении
Кто следующий: регионы России начали банкротиться
Кто следующий: регионы России начали банкротиться
Лондон готов воевать с Россией на Украине
Камала Харрис готовится заменить "умирающего" Байдена
Мигранты начали диктовать Европе законы и правила
Кто следующий: регионы России начали банкротиться
Неутешительные прогнозы: доллар по 100 руб и безработица
Россиян обманывают: поддержка мигрантов вместо народа
Кто следующий: регионы России начали банкротиться
Кто следующий: регионы России начали банкротиться
Надо думать не о выборах в США, а развивать Россию
Неутешительные прогнозы: доллар по 100 руб и безработица
Неутешительные прогнозы: доллар по 100 руб и безработица
Неутешительные прогнозы: доллар по 100 руб и безработица
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников