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Автор Игорь Буккер

В США всерьез взялись за НЛО

Аббревиатура НЛО, столь бездумно истрепанная в СМИ и в популярной беллетристике, настолько подпортила картину серьезным ученым, что они решили воспользоваться другим сокращением. Руководство Военно-морских сил США недавно признало, что действительно странные объекты, снятые на видео пилотами реактивных самолетов, находят подтверждение в свидетельствах других очевидцев, в частности, операторов и техников радиолокационных станций.

В США всерьез взялись за НЛО

На кого заменяют уфологов

В августе 2020 года в ВМС США определились с созданием целевой рабочей группы по неопознанным воздушным явлениям (Unidentified Aerial Phenomena, UAP), чтобы исследовать природу и происхождение неких странных, но неоднократно зафиксированных феноменов и определить, могут ли они представлять потенциальную угрозу национальной безопасности Соединенных Штатов.

У недавно наблюдаемых UAP якобы присутствует такая перегрузка, при которой не может выжить пилот, если только он человек. А также не замечено возмущения атмосферы и звуковых ударов при преодолении объектом звукового барьера.

Американцы занялись НЛО всерьез

Руководитель проекта в Центре космических исследований и технологий Европейского космического агентства в Нидерландах Филиппе Айлерис (Philippe Ailleris) в интервью веб-порталу Space. com сказал, что существует необходимость в научном изучении UAP и сборе надежных доказательств, что не может быть проигнорировано ученым сообществом.

"Никто не знает, где и когда потенциально может появиться UAP, отсюда и сложность научных исследований в этой области", — подчеркнул Айлерис.

По его словам, в последние годы наблюдается стремительный прогресс в области информационных и коммуникационных технологий, которые предоставляют новые возможности для сбора, хранения, обработки и передачи данных.

Спутники гражданского назначения наблюдения за Землей могут быть использованы для поиска UAP. Одним из способов является использование бесплатных изображений, собранных спутниками Европейского союза Copernicus, программой наблюдения за планетой Земля, координируемой и управляемой Европейской комиссией в сотрудничестве с Европейским космическим агентством (ЕКА).

В мониторинге НЛО задействуют всех

Совместно с Айлерисом над использованием спутниковых изображений для обнаружения и мониторинга UAP трудится Кевин Кнут (Kevin Knuth), некогда работавший в Исследовательском центре Эймса НАСА в Силиконовой долине, а ныне адъюнкт-профессор физики в нью-йоркском университете Олбани.

"Мы изучаем возможность использования спутников для наблюдения за акваторией к югу от острова Санта-Каталина, где в 2004 году произошла неожиданная встреча с авианосцем "Нимиц", — упомянул Кнут о визуальном и радиолокационном наблюдении UAP, о котором сообщили пилоты и операторы радиолокаторов с борта авианосца USS Nimitz.

"Этот район также станет целью экспедиции UAP в 2021 году, цель которой предоставить неопровержимые научные доказательства того, что объекты UAP реальны, объекты UAP можно найти, объекты UAP можно опознать", — говорится на веб-сайте проекта под названием UAPx.

Среди его сотрудников как ветераны вооруженных сил, так и физики, а также ученые-исследователи и профессиональные наблюдатели, которые будут использовать для наблюдения за любым потенциальным UAP специализированное оборудование.

Слово за критиками НЛО

Планетолог из Центра космических полетов имени Годдарда в Гринбелте, штат Мэриленд, Рави Коппарапу (Ravi Kopparapu) изучает пригодность планет для жизни, моделирование климата и химию в контексте характеристики атмосферы экзопланет. Он рассматривает явления UAP / UFO как интересную с научной точки зрения проблему, отчасти вызванную наблюдениями, которые, кажется, противоречат законам физики.

Коппарапу остерегается лишь использовать термин "инопланетный", потому что он не знает никаких конкретных доказательств, указывающих на это. "Люди сразу думают об инопланетянах, когда слышат об НЛО или UAP, я же хочу, чтобы ученые не велись на это. Будьте взыскательным скептиком и не позволяйте априорным представлениям затуманивать разум. Имейте непредвзятое мнение. Пускай факты приведут нас к тому, чем они являются", — отметил он.

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