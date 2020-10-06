Сергей Сухинов: "Мы живём в реальном мире, но он на грани краха"

Сегодня существует — и является очень модным в определённых кругах — взгляд на нашу жизнь, как на некую "альтернативную реальность" — матрицу.

Его суть в том, что мы все живём в виртуальном мире. То есть окружающая нас обстановка совсем не такая, какой мы её видим. Может быть, это и не радиоактивная свалка, как в фильмах "Матрица", а что-то другое, но этот — наш — мир нереален. А галактики и все эти звёзды, к которым человечество так стремится — всё, что находится за пределами Солнечной системы, этого давно уже нет, это чисто голографическое изображение. Такую точку зрения разделяет немало людей.

По мнению писателя — фантаста, являющегося к тому же кандидатом технических наук, Сергея Сухинова, такой взгляд на мир — не изобретение нашего времени: режиссёры и сценаристы фильма "Матрица" заимствовали кое-что из древнекитайской философии, из даосизма.

Читайте начало интервью:

— Понимание того, что мир другой, идёт издревле. Шумеры об этом говорили, египтяне об этом очень много говорили. Но позднее постепенно вся эта эзотерика, мистика, фантастика (какой её считали), современная наука вымела метлой из своего арсенала. Но это всё реально существует. Лучшее тому подтверждение — сделанные мной за последние годы открытия.

Для справки:

Сергей Сухинов после того, как однажды в подмосковном лесу нашёл камень — "обломок" космического зонда, всерьёз занялся изучением вопросов взаимодействия человечества с цивилизацией, существующей на планете Орион:

фантаст много лет исследует проявления в земной жизни присутствия "людей" — пришельцев с Ориона;

он называет их плазмоидами;

согласно теории Сухинова, плазмоиды когда-то создали человеческую цивилизацию, а теперь её всячески опекают. И очень хотят быть услышанными людьми;

знаменитый Челябинский метеорит — послание землянам от "кураторов" с Ориона, которое наши, местные, учёные по "непонятным" причинам не хотят расшифровывать.

Челябинский метеорит может дать разгадку: в реальном или виртуальном мире мы все живём

По мнению фантаста Сухинова, наш мир скорее материален. Но, как говорится, есть одно НО…

— Я-то считаю, что виртуальный мир тоже существует. Более того, у меня есть тому доказательство. Но дело даже не в этом. Дело в том, что наступает новый период в развитии человечества, я бы его назвал "конец детства". Такой есть роман у Артура Кларка. В нём говорится о том, что человечество доходит до некоей стадии, после чего-либо оно гибнет, либо переходит на более высокую ступень развития.

Что мы видим сейчас?

Планета намекает на конец света: происходят страшные природные катастрофы — это сумасшествие на Земле. Люди сходят с ума совершенно очевидно во многих странах мира. Есть такая точка зрения у учёных, что если к в середине XXI века люди не полетят к звёздам, то человечество само себя погубит: либо будет война атомная ядерная, либо просто пандемии начнутся более мощные, нежели сейчас.

Надо идти вперёд, надо вырываться из этой колыбели.

"Нельзя вечно жить в колыбели", — говорил К. Э. Циолковский.

А мы за неё вцепились двумя руками.

В метеоритах — разгадка тайны бытия

Не зря я когда-то нашёл метеорит. Не просто так упал Челябинский метеорит. Не просто так упал Тунгусский метеорит. И всё на территории нашей страны, заметьте. А Ванга, которую я очень уважаю, сделала 2 важных предсказания:

будут сделаны великие археологические открытия, которые полностью изменят наше представление о жизни с древних времён — раз;

Россия — великая страна, ей принадлежит особая миссия космической эволюции человечества — это два.

Вот так говорила Ванга. Наша страна, несмотря на все наши огромные сложности, должна выполнить особую миссию. Ни много, ни мало — спасти мир… Так почему бы нам не присмотреться к знакам, падающим на головы с неба?

Материальные подсказки пути — метеориты, о которых я говорил — могут лечь на любой лабораторный стол. Более того, они созданы так, я об этом писал, послание на них, что любой человек, даже далёкий от науки, может провести все исследования вслед за мной и найти на них те же самые 18 тысяч искусных элементов: цифры (так называемый арабские), знаки, буквы, иероглифы и, конечно, рисунки-изображения людей, которые живут в мирах Ориона. И они очень-очень-очень удивительны во всех отношениях. Это у нас есть. Наша задача — понять суть присланных знаний.

Я планирую выйти в этом рабочем сезоне на Президента Академии Наук, на комиссию РАН по космосу. Материалов у меня очень много. Проверить их может любой человек, необязательно учёный. Я хочу, чтобы была создана такая комиссия. Лучше международная, потому что

американцы уже пришли недавно к мысли о том, что зонды должны иметь вид маленьких астероидов, что я и нашёл;

китайцы очень активно занимаются поисками внеземного разума.

Они (китайцы), к слову, за 185 млн. долларов создали огромный радиотелескоп диаметром 500 метров, который будет искать сигналы иных цивилизаций. Но этот путь тупиковый. Американцы занимаются этим 60 лет. Ничего не нашли. Ни одного сигнала. Потому что еще Альберт Эйнштейн говорил о том, что это — тупиковый путь. Не будут они, высокоразвитые цивилизации, использовать радиосигналы для обмена информацией. Так оно и есть. Зонды — надо искать обломки зондов. Они найдены.

— Это вы про программу "Сети" сейчас сказали, радиосигналы, да?

— Да-да-да. Программа "Сети". Она была создана в 1960 году, Фрэнком Дрейком, знаменитым астрофизиком.

Но потом — что меня очень радует — и Фрэнк Дрейк, и другой астрофизик, Карл Саган, уговорили НАСА, которые готовили дальние зонды "Пионер-10", "Пионер-11" разместить на них послание инопланетянам в виде металлических табличек. Там изображение мужчины и женщины и небольшие наборы научной информации. Они в начале 1970-х годов были отправлены к дальним планетам, а потом по инерции должны улететь за пределы Солнечной системы.

Уже в середине 1970-х годов тот же Саган и тот же Дрейк уговорили НАСА разместить на зондах "Вояджер-1" и "Вояджер-2" так называемые акустические диски. Компьютерных дисков тогда ещё не было. На них записаны послания на 55 языках народов мира, звуки музыки, звуки природы, 120 рисунков цветных зашифровано. Всё это сейчас долетело до границы Солнечной системы, а вот дальше что-то никак они пролететь не могут. Это интересный очень вопрос. Но эти послания зашифрованы, и если бы вам или мне попали в руки эти диски — мы бы ничего не вытащили бы.

А вот "чужие" послания, размещённые кем-то на далёких планетах на подмосковной метеорите, челябинском, черном камне в Каабе — рисунки (изображение букв, иероглифов, чисел и главное — изображение людей) мы видеть способны.

Они рельефные, они крошечные, но с помощью цифровых фотоаппаратов компьютер их очень просто и легко исследует. При этом подделать это абсолютно невозможно ничем. Это такие нанотехнологии, которые нам и не снятся. Сейчас зависит многое от того, как наши учёные на это отреагируют. Я общаюсь со многими учеными. Они с удовольствием всё это исследуют, но говорят: "Вы не называйте наших имён".

— Кстати, Сергей, а кто в вас больше говорит: писатель-фантаст или же кандидат технических наук? Что в вас перевешивает в данном вопросе?

— Когда я свою судьбу уже задним числом начал изучать, я понял, что некая сила вела меня по жизни. Я ведь сначала поступил я в МИФИ на факультет теоретической и экспериментальной физики. Это очень далеко от того, чем я сейчас занимаюсь. Но вдруг заболела моя мама, мне пришлось перейти в МАИ, я поступил на самый престижный — №1! — факультет самолетостроения. Но это тоже было далеко от этих вещей. Вдруг создали новый факультет, меня на него перевели, и там я уже начал работать с этими вещами — с ракетами и так далее.

А потом, работая на фирме Вымпел… Я специалист по практической теории вероятности, математик. Вдруг меня судьба подвела к исследованию обломков летательных аппаратов. Я более 3 тысяч этих обломков в руках держал и изучал. Я тогда не понимал, почему я вдруг начал заниматься вещами, которыми я не должен был бы заниматься. Судьба вела меня к этому делу, по-видимому. Или те, кого мы называем судьбой. А что значит писатель-фантаст? Здесь всё как раз просто. Фантасты более открыты миру. Более способны воспримать его необычности, чем любые другие люди.

У меня своя школа писателей-фантастов есть. Я с молодёжью очень много общаюсь. И они, конечно, лучше воспринимают подобные вещи, чем люди, которые любят детективы, например.

Поэтому фантастика, особенно научная фантастика, как бы подвигает людей к космосу. Ведь многие космонавты — например, Королёв — говорили о том, что научная фантастика их привела в космос. И я жалею, что я остался единственный научный писатель-фантаст. Все остальные пишут фэнтези, боевики фантастические. Научную фантастику сейчас не очень любят публиковать. Считается, что это слишком умная литература, надо что-нибудь попроще — с мечами, с лазерами и т. д.

Молодёжи, читающей научную фантастику, немало. Особенно — студентов. К ним я собираюсь обращаться, в родное МАИ, МВТУ, МГУ, МИФИ, ФизТех. Там немало умных ребят, которые способны мои теории воспринять.

"Некоторые разделы моих исследований более фантастичны, чем "Солярис" Станислава Лема".

Потому что у моей теории прослеживаются реальные корни в истории планеты. Возьмём хотя бы пирамиды и идеи египтян о вечной жизни, о жизни на других мирах. Они верили свято, что возрождаются на мирах Ориона. И вдруг оказалось, что это может быть правдой. Так оно и есть.

Это отдельный разговор, очень сложный. То есть не только об инопланетянах разговор идет, не только о том, что они рядом с нами, они нам пытаются помочь, это не злобные захватчики, о которых писал Уэллс или говорил Стивен Хокинг, который боялся инопланетян и говорил:

"Ни в коем случае не вступайте в контакт. Это всё враги".

Да никакие они не враги. Они изо всех сил стараются нас уберечь от чего-то страшного и непоправимого. Такого, что — видимо — уже однажды погубило цивилизацию на Земле.

Беседовал Игорь Буккер

К публикации подготовила Ольга Лебедева