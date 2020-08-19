Загадочное ЧП с телескопом, который следит за НЛО

Главная антенна телескопа обсерватории Аресибо в Пуэрто-Рико, которая является одним из крупнейших в мире радиотелескопов для поиска внеземных цивилизаций, сильно пострадала в результате неожиданного происшествия.

Случайность или злой умысел

Радиоастрономическая обсерватория Аресибо в Пуэрто-Рико, входящая в состав Национального астрономического и ионосферного центра США, где находится гигантский (305-метровый) неподвижный радиотелескоп, известна тем, что её сотрудники занимались исследованием космоса в поисках астероидов и контактов с инопланетными формами жизни, сильно пострадала после разрушительной аварии.

10 августа, примерно в 2.45 по местному времени (9.45 мск), на этом объекте оборвался металлический трос для фиксации массивной платформы с приёмником, которая расположена прямо над радиоантенной. Упавшая платформа пробила 30-метровую дыру в рефлекторных панелях телескопа.

Как сообщает Live science со ссылкой на официальный отчет университета Центральной Флориды, который управляет объектом, оборвавшийся трос также пробил несколько других тарельчатых панелей главного рефлектора радиотелескопа, оборвав ряд тросов, расположенных под тарельчатой антенной, что затруднило доступ технических специалистов к площадке. По этой причине пока не ясно, какой еще урон принесло это ЧП.

"У нас есть группа экспертов, которые оценивают ситуацию, — говорится в заявлении директора обсерватории Франсиско Кордовы (Francisco Cordova). — Наша цель — обеспечить безопасность наших сотрудников, защитить объекты и оборудование, а также как можно скорее восстановить работу объекта, чтобы он мог продолжать оказывать помощь ученым по всему миру".

Инопланетяне и Аресибо

Обсерватория Аресибо начала свою деятельность в 1963 году со дна естественной карстовой воронки. На момент завершения строительства Аресибо был крупнейшим в мире радиотелескопом со сплошной антенной (площадь собирающей поверхности 80 тыс. кв. м).

Хотя большинству ничего не говорит название телескопа, но многим зрителям он известен благодаря кадрам из фильма 1997 года "Контакт". Героиня Джоди Фостер, участница знаменитой программы SETI, работает в Аресибо, надеется установить первый контакт с внеземным разумом. Гигантская тарелка-рефлектор обсерватории появляется в финальных сценах очередной серии бондианы "Золотой глаз".

Аресибо играет центральную роль в поисках внеземного разума в рамках программы SETI с 1970-х годов. В 1974 году астрономы использовали радиотелескоп для передачи двоичного кода в сторону плотного звёздного скопления, находящегося в 25 000 световых лет от нас, надеясь, что данное радиопослание может быть принято технологически развитой внеземной цивилизацией. Эксперименты SETI остаются важнейшей частью работы обсерватории, наряду с защитой от падения астероидов и комет.

На данный момент все проекты Аресибо временно приостановлены. Это уже не первый случай, когда обсерватория страдает от последствий различных ЧП, включая землетрясения и ураган "Мария". Тогда, в сентябре 2017 года, тропический циклон сломал радарную антенну, а её обломки в свою очередь пробили главное зеркало телескопа.