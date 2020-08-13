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Автор Игорь Буккер

Как изменилась картина каменного века в Европе

Непознанное » Прошлое

Раскопки археологической стоянки в районе города Эвора на востоке Португалии выявили "уникальное сооружение в доисторический период Пиренейского полуострова", которое газетчики прозвали "Вудхендж" по аналогии со знаменитым мегалитическим сооружением Стоунхендж.

Как сообщает Era-Arqueologia, несмотря на то, что раскопки ведутся на протяжении уже 23 лет усилиями различных организаций, а также при посредстве национальных и зарубежных исследователей, к настоящему времени можно увидеть только треть всего круга. Чтобы лучше оценить размеры, археологи создали проекцию, в результате чего диаметр круга составил приблизительно 20 метров.

Деревянный "Стоунхендж" в Португалии

Остатки нескольких деревянных кругов, построенных более четырёх с половиной тысяч лет назад, были обнаружены на месте археологической стоянки Perdigões в сотне километров к югу от Лиссабона.

Хотя ряд новостных агентств называет эти круги "Вудхендж" (woodhenge от слов wood — "древесина, дерево" и henge — вторая часть Stonehenge), намекая на всемирно известный неолитический памятник Стоунхендж, сами археологи предпочитают именовать их "деревянными кругами". Данное археологами название не совсем точное, поскольку территорию опоясывают деревянные столбы, наподобие каменных глыб, окружающих Стоунхендж.

"Мы рассматриваем это как ритуальное место, предпочитая называть его Timber Circles (деревянными кругами), — уточняет археолог Антониу Валера (António Valera), ведущий раскопки на этом месте. — Возможный доступ внутрь этого сооружения ориентирован на точку летнего солнцестояния, что усиливает его космологический характер".

В настоящее время от деревянных столбов сохранились исключительно ямы и канавы.

Археолог добавил, что "аналогичные сооружения также известны в других европейских странах как "вудхендж" и "деревянные круги", где входы часто располагались в соответствии с астрономическими наблюдениями, что подчеркивает тесную взаимосвязь между этими постройками и неолитическими воззрениями на окружающий мир".

От неолита до бронзового века

Данный ритуальный комплекс, вероятно, был построен между 2800 г. до н. э. и 2600 г. до н. э., примерно в то же время, когда строился и использовался Стоунхендж, сказал Валера. По словам археолога, раскопки места, признанного в 2019 году памятником национального значения, будут продолжаться. Большинство найденных в деревянных кругах предметов состоят из фрагментов керамики и останков животных, в частности, свиней, которых приносили в жертву или поедали на праздничных застольях.

Комплекс археологических раскопок на юге Португалии, где были обнаружены деревянные круги, занимает около 16 гектаров, включая могильники и мегалиты, подобные тем, что применялись в Стоунхендже. Комплекс использовался для погребальных и ритуальных мероприятий — возможно, имел и другое назначение — на протяжении 1 400 лет. Начиная с конца среднего неолита (около 3400 г. до н. э.) до начала бронзового века (около 2000 г. до н. э.).

Подобное португальскому деревянное сооружение, которое было описано в мировых СМИ, находится неподалеку от Стоунхенджа в Англии.

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Темы эвора неолит вудхендж археология пердигойнш стоунхендж португалия каменный век деревянные круги пиренейский полуостров
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