Что скрывает священное озеро инков

В священном для древних инков месте — озере Титикака — могут находиться предметы, которые прольют свет на многие загадки этой древнейшей цивилизации в Андах.

В апогее своего развития в начале 16 века империя инков контролировала территорию от современной Колумбии до Чили. На Острове Солнца (Isla del Sol), расположенном в Боливии, инки возвели более 80 храмов и прочих сакральных сооружений. В их мифах говорилось о том, что здесь появился на свет бог Солнца, поэтому в священное озеро Титикака, вознося пламенные молитвы, они опускали свои подношения.

Чем инки потчевали своих богов

Статья в журнале Antiquity предлагает свежий взгляд на систему верований инков, которая, вероятно, была связана не только с политикой, мольбами о плодородии и богиней, известной как Мама Коча, богиня моря, но и с наполненными кровью подношениями, которые окрасили в пурпурный цвет воды одного из крупнейших мировых озер.

Во время подводного исследования пресноводного озера, расположенного на границе Боливии и Перу, международная группа археологов обнаружила урну для пожертвований, выполненную из андезита, местной вулканической породы. Артефакт был найден на одном из рифов, примерно на глубине пять с половиной метров. В ёмкости, размером около 36×25×17 см, имеется закрытое круглой каменной пробкой углубление для жертвоприношений, которая не была нарушена с тех пор, как ее запечатали более пяти столетий назад.

Внутри обнаружили крошечный обернутый в золотую плёнку цилиндр и фигурку ламы, сделанную из спондилуса (spondylus) — панциря двустворчатого моллюска. Это являлось большой редкостью и высоко ценилось. Цилиндр, предположительно, может быть миниатюрной копией браслета, который знатные инки носили на правом предплечье. Лама — это выносливое вьючное животное.

О чём свидетельствуют дары инков

Необходимо отметить, что это не первая подобная находка в озере Титикака. Слухи о находящихся на дне водоема сокровищах погубили с десяток испанских конкистадоров, как отмечалось в одном из донесений 1541 года. Да и в наше время аквалангисты, в том числе знаменитый подводный исследователь Жак-Ив Кусто (Jacques-Yves Cousteau), продолжали исследования озера, начиная с 1950-х годов.

Во время этих экспедиций было обнаружено более двух десятков каменных ящиков разной формы, однако полностью или частично содержимое сохранилось лишь в четырёх. Среди этих подношений фигурки мужчин и женщин, лам, сделанных из редких или ценных материалов: серебра, золота и раковин упомянутых моллюсков.

Найденные миниатюрные золотые заколки для закрепления шалей свидетельствуют о том, что человеческие фигурки изначально были покрыты традиционными пёстрыми одеяниями, ткань которых разлагалась, когда в сосуд проникала влага.

Как полагают исследователи, инки воспользовались традициями тех, кто обитал на этих берегах ранее. Они совершали свои ритуалы, включая человеческие жертвоприношения, в тех местах, которые почитались священными задолго до них, и тем самым пытались узаконить свои притязания на владычество.

Загадка загадок

Учёные надеются, что дальнейшие исследования глубин озера Титикака будут способствовать разрешению загадок этой древней цивилизации. Одной из загадок остаётся отсутствие у инков, а также у их предшественников, письменности. Как известно, они общались посредством узелкового письма (служащего также и для счёта) — кипу.