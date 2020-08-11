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Автор Игорь Буккер

Вам и не снилось: тайны египетских мумий

Непознанное » Прошлое

Буквально за несколько дней египтологам разных стран удалось выяснить, что скрывали древнеегипетские мумии.

Не мумии, а артефакты

Под пеленами двух маленьких древнеегипетских мумий, хранящихся в музее Хайфы, вместо человеческих сердец оказались фигурка и останки птицы, возможно, сокола. Обеим мумиям более двух тысяч лет. Одна из них является так называемой кукурузной или зерновой мумией; в другой находятся останки искалеченной птицы, у которой отсутствуют некоторые органы.

"У неё по неизвестной причине отсутствует левая лапа, — уточнила в интервью Live Science внештатный профессор радиологии в университете им. Джорджа Вашингтона в городе Вашингтон, округ Колумбия, Марсия Джавитт (Marcia Javitt), которая принимала участие в сканировании мумии методом компьютерной томографии.

В музейном каталоге было записано, что в них находятся мумифицированные сердца. Часто, но не всегда, сердца оставались внутри мумий, потому что древние египтяне верили, что после смерти богиня справедливости Маат положит на одну чашу весов перо истины, а на другую — сердце покойника. Если сердце будет весить столько же или легче, чем перо, эти люди получат вечную жизнь, если же нет, их растерзает чудовище Амат.

Мумия в форме человека длиной примерно 45 см, скорее всего, изображение царя загробного мира и судьи душ усопших Осириса. Такие фигурки, слепленные из смеси глины и песка с зернами, окунали в воду, чтобы они прорастали, во время празднеств Осириса. 25-сантиметровая мумия птицы символизирует бога неба и солнца Гора. Согласно египетской мифологии, бог с головой сокола был сыном Осириса и Исиды.

Мумия кричащей женщины

Известный египтолог Захи Хавасс (Zahi Hawass) и профессор радиологии Сахар Салим (Sahar Saleem), который специализируется на сканировании мумий, раскрыли тайну "мумии кричащей женщины" из некрополя Дейр-эль-Бахри. Обычное выражение лиц мумий — умиротворенное. Тем более разительный контраст с мумией, словно бы сошедшей с полотна Эдварда Мунка "Крик".

Как сообщает Ahram Online, компьютерная томография выявила, что тяжелый атеросклероз привел к внезапной смерти египетской принцессы от сердечного приступа. При бальзамировании сохранилось положение умершей на шестом десятке женщины в момент её смерти.

Скорее всего, её обнаружили спустя несколько часов после смерти, в результате чего тело успело застыть: со скрещенными ногами, которые были ещё и согнуты, голова наклонена вправо, челюсть отвисла.

На льняных пеленах надпись, сделанная иератическим письмом (форма древнеегипетской скорописи), гласит: "Королевская дочь, королевская сестра Мерет Амон". Но поскольку было немало принцесс с таким же именем, то оставили вариант "мумия неизвестной женщины А".

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