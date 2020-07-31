Ведьма Алена Полынь: про храм, церковь и собор

Ведьма Алёна Полынь разъясняет, почему людям нужно отказаться от религии и ни в коем случае не оставлять Веру. Она поделилась своими воззрениями на храм, церковь и собор. По какой причине страждущие идут к ведьме, а не пытаются найти утешение в храме?

Читайте начало интервью:

Религия или вера — что нужно людям?

— На ваш взгляд, насколько необходима нам религия?

— На данный момент люди не готовы самостоятельно принимать за себя решения, иметь свою волю. Нам заменяют ее волею Божьей. На все, говорят, Воля Божья. Нам говорят, Дух Божий в человеке и так далее. Человек чувствует в себе некую пустоту и не имеет смысла жизни. И чтобы, как говорится, не сойти с ума, ему необходимо верить в какого-то хорошего бога, он даже не изучает писания какой-либо религии. Верит, что есть некий хороший бог, который его убережет, и к нему нужно обращаться.

Многие люди мне говорят: "Я не читаю ничего, не вникаю ни во что, потому что там такие страшные вещи написаны. Я просто ставлю свечку Богу". На вопрос, какому Богу, увы, они тоже ответить толком не могут. Кто-то говорит, Иисусу, кто-то говорит, его отцу, кто-то говорит, что он к Аллаху обращается. В зависимости от религии, конечно. Но вот такая путаница возникает в умах людей, потому что они не изучают Писания.

На данный момент, пока еще человек не готов действовать самостоятельно, не готов понимать, что он есть мощная сильная личность, которая имеет свою волю, свой родовой дух, который, соответственно, ведет его в жизнь.

— А противоположность религии, вера, насколько она нужна людям?

— На данный момент она особенно нужна. Очень долго о ней вообще не говорили. Видимо, было не время. Она сейчас особо нужна, потому что мы видим, что идет очень тяжелый переход. Начиная с 2020 по 2023 год, две активные планеты Сатурн и Юпитер начинают влиять на перемены на Земле. Эти перемены достаточно жесткие. Всегда перед любой переменой возникает хаос. Идут перемены, они не проходят безболезненно. И когда людям тяжело, касательно здоровья, финансов и по каким-то другим аспектам жизни, вера наиболее необходима, потому что она позволяет человеку восстановиться и понимать, как действовать.

Здесь очень большой плюс, когда человек получает токи светил, у него возникает разум и он начинает ясно видеть, куда ему идти, как действовать, что делать для своей семьи, потому что мы всегда хотим, чтобы везде все было хорошо. Надо начать с себя! С того, чтобы в своей семье сделать все хорошо. Семья — это маленькое государство, и чтобы управлять им, необходимо быть разумным, но без токов светил это невозможно.

Храм — что это на самом деле?

— У вас были интересные высказывания о храме. Могли бы вы сейчас рассказать об этом более подробно?

— Храм — интересное слово, которое религии себе заграбастали. Теперь значение слова "храм" очень изменилось. Уже воспринимают, что церковь и храм — нечто единое. Люди не разбираются, что оно обозначает. Может быть, визуальная разница, что собор — что-то большое, церковь — поменьше, как они считают. В русском языке каждая буква, хоть мы сейчас уже не с буквицей, а уже с современным алфавитом, но тем не менее каждая буква продолжила нести определенную суть, определенные.

Буква "Х" у нас обозначает соединение верха с низом, земли с небесами. Мудрецы говорили, что, когда земля в ладу с небесами, на планете не возникает ни войн, ни катастроф, ни мора. Сейчас земля не в ладу с небесами, поэтому есть происходят негативные вещи. Ра, о чем мы с вами уже говорили, очень распространенный слог в русском языке. Это токи светил, а "М" — соединенные с материей. То есть мы тогда получаем что, что земля вместе с небесами соединяется в материальной основе, чтобы проводить токи светил. Храм строится для того, чтобы проводить токи светил более сильно. Человек, заходя в храм, должен получать эти самые токи светил в более концентрированной форме.

Однако сегодня мы видим храмы религиозные. Они не могут быть религиозными по той причине, что токи светил не относятся ни к какой религии и не могут иметь под собой начало какого-либо бога, какой-либо религии. Это именно вера, не относящаяся ни к какой религии.

Храм — это сакральное место, где можно получить энергию, но сейчас на земле храмов нет. Есть церковь. Церковь, по мнению разных специалистов, имеет два значения. Первое це — кровь, то есть это кровь. Или энергия крови, если перевести на простой язык, потому что церковь строилась на крови. Рассказывают о том, как подмешивали в бетон кровь. Когда батюшек спрашивают, чья кровь, они говорят, что животных. Неизвестно, чья это кровь. Церковь строилась на крови. Сейчас мы видим отголоски того, как мощи святых переходят из одной церкви в другую. Вино, как кровь Иисуса, тоже аллегория.

Второе значение — это циркуль, круг. Когда мы чертим круг, туда собирается энергия, человек идет по кругу и получает определенный вид энергии. Определенный вид энергии — это не энергия веры, не энергия Ра, токов светил, это энергия определенной религии. Кому-то она подходит, кому-то — нет. Мы все разные.

Собор — это совместный сбор энергии. Собор собирает энергию с людей, чтобы потом куда-то ее транслировать. Сейчас уже никто не сомневается в том, что каждый предмет излучает определенную энергию. Даже неживой предмет.

— Вы на протяжении многих лет помогаете разным людям в самых сложных ситуациях и всегда рассказываете им о вере. Насколько это действенно? К вам прислушиваются? Как это может изменить их жизнь?

— Ко мне чаще всего обращаются в тяжелой ситуации: муж бросил, давно не получается забеременеть. Я начинаю смотреть и понимаю, что человек несет свой крест, он страдает. Он считает, что страдать это нормально. Он что-то просит у Бога, но при этом где-то на подсознательном уровне он чувствует, что страдать это нормально. Когда ему начинаешь объяснять, что человек не создан для того чтобы страдать, это не имеет никакого смысла, потому что это то же самое, что родители родили своего дитя и хотят, чтобы он страдал. Я объясняю, что природа-мать очень мудра и никакому живому существу не желает страданий и мучений. Давайте начнем получать токи светил и многое в жизни изменится.

— Что напоследок можете пожелать нашим зрителям?

— Я хотела бы обратить внимание на страшный миф о том, что ведьма — это слуга Дьявола или ее отцом является Дьявол. Еще в начале нашей с вами беседы я сказала, что ведьма — это ведающая мать, а никакой не негативный персонаж. Ведьма — это по сути профессор мироздания. Дьявол и Сатана — темные персонажи христианской религии, к которым ведьма не имеет никакого отношения. Ведьма изначально взаимодействует с силой и не относится ни к какой религии. Вера взаимодействует с верой, с истоком, поэтому она не может взаимодействовать с каким-то негативным персонажем.

Мне кажется, отчасти эта история возникла после повести Булгакова "Мастер и Маргарита". На самом деле это, конечно, не так. Очень бы хотелось, чтобы люди стали изучать мироздание, чтобы люди стали здоровыми, счастливыми, богатыми, потому что, придя сюда мать-земля дает щедро всем, если мы к ней обращаемся и с ней взаимодействуем, а не сами хотим пострадать и помучиться.

Беседовал Игорь Буккер