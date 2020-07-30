Ведьма Алёна Полынь: зачем нужны вера и религия

Известная ведьма Алёна Полынь рассказывает о том, в чем отличие веры от религии, что означает получение токов светил и как вера помогает человеку обрести земное счастье.

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Всё о вере и религии

— Когда вы рассказываете людям о вере, какая в основном их реакция?

— Вначале они, конечно, удивляются: "А разве вера и религия — это не одно и то же? Это же одно и то же!" Начинаем разбирать понятия, что это означает. Русский язык — удивительный язык: каждое слово, которое не изменено, не испорчено, несет очень глубокую суть. Если мы даже возьмем с вами слово "рассвет", изначально было "раЗсвет" — свет Раза. Раз — это первичный световой бог, что приходит на Землю. Первые люди, которые оказываются на Земле, люди световые, они бестелесны. Эти люди называются иса.

Спустя время иса становится Иисусом, то есть как бы мифология это все меняет. Люди, не изучая исторические факты той или иной религии, веры и каких-то других знаний, пребывают в некоем запутанном состоянии и не понимают, как с этим взаимодействовать. Когда им объясняешь, они начинают вникать, начинают понимать, что над нами находятся действительно токи, которые в нас входят, и их жизнь кардинально меняется в лучшую сторону.

— Это было проверено на практике?

— Да, неоднократно. Сначала у людей удивление, а потом им хочется попробовать, посмотреть, как это — получение токов светил.

— Что, на ваш взгляд, дает человеку вера?

— Вера дает человеку, прежде всего, такой фундамент, как здоровье. От этого состояния многие уже давно ушли. Все плохо себя чувствуют, привыкли в этом состоянии жить, где-то таблеточку выпил, где-то как-то перекантовался. Второй главный момент — это разум. Сегодняшнее образование — заучивание какой-то информации. Что в школе, что в институте, мы заучиваем информацию, а образование — это образное мышление. Это образное мышление возникает, когда возникает Разум, вдохновение и так далее. На бытовом уровне формируется более прочная семья, более гармоничные отношения. Появляется то, что называется, лад в семье. Это очень важно.

— Базовые ценности, в общем.

— Я хотела бы еще раз коснуться вопроса разницы между верой и религией. Эти базовые ценности, которые у нас не сформированы, у нас нет понятия род, нет понятия семейные ценности. Отчасти виновата религия. Я специально выписала из Евангелии от Матвея, глава 10, стихи 34-38, где четко написаны слова Иисуса:

"Не думайте, что Я пришел принести мир на землю; не мир пришел Я принести, но меч, ибо Я пришел разделить (вот здесь внимание!) человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее. И враги человеку — домашние его. Кто любит отца или мать более, нежели Меня, не достоин Меня; и кто любит сына или дочь более, нежели Меня, не достоин Меня; и кто не берет креста своего и следует за Мною, тот не достоин Меня".

О чем это говорит? Религия очень четко показывает значимость своей принадлежности к тому или иному Богу. Это мы взяли христианство, но такое будет в любой религии в той или иной степени. Для чего это делается? Потому что мы знаем, что в религиях и в сектах всегда мы отрываем человека от семьи, чтобы никто ему не мешал чем-то заниматься, и его прилепляем к этой самой религии.

Здесь мы видим, что идет разделение внутри семьи, что страдать, мучиться, нести свой крест — это норма, это нормально. Есть такая присказка в народе "Бог терпел и нам велел". Мы не воспринимаем Бога как радость. Ра, дающее свет, мы воспринимаем Бога как некоего мученика, чтобы и мы мучились. К сожалению, на наше мировоззрение повлияла именно религия. Понятно, что та или иная мифология сказывается на людях, но люди, увы, не вникают во все эти вопросы.

— Раз уж вы упомянули о Евангелии, есть знаменитые Вера, Надежда, Любовь и мать их София. Вот можете подробнее рассказать об этом?

— Изначально это совсем иная история. В дальнейшем она становится мифологией христианства. София есть Премудрость Божия. Премудрость Божия в женском обличии. Бог посылает на Землю женщину как свою мудрость, потому что женщина имеет возможность вести, направлять. Это, так сказать, начальный матриархат, еще не патриархат. Эта самая женщина ведет и направляет всех вокруг себя, ведет за собой семью и детей, потому что женщине дано более интуитивное, женщина более чувствительна, нежели мужчина.

У нее рождаются три дочери. Это, конечно, аллегория. Они рождаются как человеческие чувства, как возможности, которые даются людям от Премудрости Божьей. Вера, то есть веданье токов светил. Человек имеет возможность получать эти токи светил и знает, как это делать. Надежда — он начинает надеяться, а надежда позволяет ему действовать, то есть он надеется на то, что у него получится. Не в том аспекте, какая-то такая надежда, что ничего не делаю, сижу и просто надеюсь. Это действие. Любовь, мы с вами понимаем, насколько важно это чувство, независимо от того, как меняется мир. Эти три аспекта дает как раз Премудрость Божья, как мать рождает своих детей: Веру, Надежду и Любовь.

Дальше в христианстве мы видим историю, как эти дочери умирают за религию на глазах матери и умрет сама мать. Это страшная аллегория. С приходом религии умирает Вера, Надежда, Любовь, потому что Вера заменяется религией. Последней умирает Премудрость Божья и у нас на Земле наступает патриархат. Описанная аллегорично мудрецами перемена, впоследствии становится мифологией христианства. Конечно, их воспринимают как реальных персонажей, как многое в мифологии воспринимается в качестве реальных персонажей, но здесь очень важно знать все-таки изначальную эту повесть. Достаточно грустную о том, что происходило на Земле с приходом религии. Нет ни одной религии, которая вставала не кроваво. Чтобы поставить любую систему на Земле, нужно кровопролитие. Увы, это так.

Беседовал Игорь Буккер