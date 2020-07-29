Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Автор Игорь Буккер

Тайны морских пиратов

Непознанное » Прошлое

Флагманский корабль пирата по прозвищу Черная Борода был поднят еще в 2011 году. Был найден фрагмент золотого эфеса принадлежавшей ему сабли, а также корабельный якорь. Но только теперь удалось выяснить, что стало действительной причиной гибели легендарного флибустьера, послужившего прообразом капитана Флинта из "Острова сокровищ". Однако далеко не все загадки разгаданы.

Причина гибели Черной Бороды

К разочарованию некоторых любителей кладов, никаких пиратских сокровищ пока не найдено. Зато теперь ученые не сомневаются, что Черная Борода (Blackbeard) неспроста посадил на мель возле полосы узких песчаных островов вдоль побережья Северной Каролины свой флагман "Месть королевы Анны" (Queen Anne's Revenge).

Ранее историки предполагали, что капитан неверно оценил глубину песчаной отмели, в результате чего судно село на мель. "Джентльмены удачи" приняли неравный бой с превосходящими силами, потерпели сокрушительное поражение, а отрезанную голову Черной Бороды поместили на бушприт лейтенанта Королевского флота Великобритании.

Исследования останков корпуса судна показали, что корабль уже находился в плачевном состоянии, когда сел на мель. Скорее всего, он долгое время плавал без ремонта и начал протекать, когда пират принял решение посадить его на мель и команда покинула поврежденное судно.

Пират Карибского моря

Эдвард Тич (Edward Teach, или Thatch) родился в 1680 году. 22 ноября 1718 года он сложил свою буйную голову в засаде на острове Окракок (Ocracoke), которую устроили офицеры Королевского флота Великобритании.

"В бою Черная Борода являл собой бесшабашного дикаря с репутацией человека недюжинной силы, — говорится в сообщении Службы национальных парков США. — Дабы вселять страх в сердца других моряков, он создал оригинальный имидж, ввертывая медленно горящие яркие фитили в свои длинные черные волосы и бороду".

Не менее пугающей частью образа Черной Бороды был и его флагманский корабль. По некоторым свидетельствам, флагман "Месть королевы Анны" был оснащен 22 пушками, по другим сведениям, на его борту находилось до 40 пушек.

Свинцовая обшивка

Впервые остов знаменитого пиратского судна обнаружили в 1996 году. В 2011 году официально признали, что это флагманский корабль Черной Бороды. Подводные археологи нашли на дне предметы из свинца. Предположительно экипаж пытался наложить свинцовые заплатки на корпус судна, но эти артефакты все же не изучались, говорит Джереми Боррелли (Jeremy Borrelli), археолог из университета Восточной Каролины.

В 1717 году ребята Черной Бороды захватили рабовладельческий фрегат под французским именем Concorde и переименовали его в "Месть королевы Анны". В некоторых документах упоминается, что данный корабль, получив сильные повреждения, нуждается в основательном ремонте. Под командованием Черной Бороды судно, участвовавшее в каперских набегах, пострадало еще больше.

Очередная гипотеза

Историки также считают, что у Чёрной Бороды мог быть еще один мотив, чтобы посадить судно на мель. После того, как экипаж покинул флагман и еще один из кораблей Чёрной Бороды Adventure сел на мель (при тщетной попытке помочь застрявшему капитану), Черная Борода захватил шлюп, бросив часть команды на берегу, а сам отплыл на Север.

"В свидетельских показаниях пираты отмечали, что Черная Борода не пожелал разделить приз со всей командой, — сказал Боррелли. — Это заставило некоторых пиратов ворчать, что Черная Борода намеренно посадил судно на мель, решив обделить часть команды, чтобы присвоить большую долю добычи себе".

На морском дне остаются неизученные предметы, поэтому еще предстоит узнать много секретов о корабле и его капитане. 

"Недавно сотрудники Службы национальных парков США обнаружили внутри орудия бумажный пыж с отпечатанным на нем текстом, — сказал Боррелли. — Они даже сумели идентифицировать книгу, из которой его выдрали!"

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или в Яндекс.Чат

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы сша пираты корабль черная борода карибское море месть королевы анны
Новости Все >
В Харькове проверяют торговый центр на наличие взрывного устройства
Власти Москвы попросили закрыть летние веранды ресторанов и кафе
Японцы использовали гидрогель для изучения динамической памяти
Профессор: ЕГЭ в следующем году нужно частично отменить
Мужчина выжил после падения на рельсы в московском метро
Эксперт: в мире есть тенденции к ужесточению контроля соцсетей
В Италии продлили режим ЧС до пятнадцатого октября
В ОП оценили возможное снижение расходов россиян на ЖКХ
Политолог: золотой век ждет не США, а Китай
Правительство выделило более 18,4 млрд рублей на детские выплаты
Последние материалы
Власти Москвы попросили закрыть летние веранды ресторанов и кафе
Японцы использовали гидрогель для изучения динамической памяти
Профессор: ЕГЭ в следующем году нужно частично отменить
Тайны морских пиратов
Мужчина выжил после падения на рельсы в московском метро
Дзермант: в Беларуси есть предпосылки для националистических протестов
Эксперт: в мире есть тенденции к ужесточению контроля соцсетей
В Италии продлили режим ЧС до пятнадцатого октября
В ОП оценили возможное снижение расходов россиян на ЖКХ
Политолог: золотой век ждет не США, а Китай
Популярное
Экономика и бизнес
Экономист дал советы россиянам на случай обвала курса рубля

Несмотря на рост курса евро, россиянам не стоит спешить обменивать рублевые накопления на европейскую валюту

Экономист дал советы россиянам на случай обвала курса рубля
Госдума одобрила продление выплат на детей до 16 лет на август
Общество
Госдума одобрила продление выплат на детей до 16 лет на август
Общество
Михаил Делягин: о том, что смог Примаков и что не под силу Путину
Российский шоу-бизнес
Состояние Елены Кондулайнен продолжает ухудшаться
Игорь Буккер Тайны морских пиратов Игорь Буккер Конрад Ренкас "Русская угроза" над Британией Конрад Ренкас Василий Амирджанов Героев изменения Конституции наградят орденами Василий Амирджанов
Комментарии
Польша лишилась финансирования ЕС из-за "зон свободных от ЛГБТ"
"Русская угроза" над Британией
Польша лишилась финансирования ЕС из-за "зон свободных от ЛГБТ"
Как сделать, чтобы армяне и азербайджанцы не громили российские города
Как сделать, чтобы армяне и азербайджанцы не громили российские города
Украина, Польша и Литва создали "Люблинский треугольник"
Украина, Польша и Литва создали "Люблинский треугольник"
Коронавирус и не только: что разбивает Евросоюз
Минкульт запретил библиотекам выдавать детям книги Есенина и Довлатова
Как сделать, чтобы армяне и азербайджанцы не громили российские города
Дало ли что-то голосование по поправкам в Конституцию
Как сделать, чтобы армяне и азербайджанцы не громили российские города
Лукашенко подавит недовольных итогаи выборов
Что скрывается за полемикой вокруг членства России в G7
Что скрывается за полемикой вокруг членства России в G7
Что скрывается за полемикой вокруг членства России в G7
Украина, Польша и Литва создали "Люблинский треугольник"
Украина, Польша и Литва создали "Люблинский треугольник"
Америка разваливается
Игорь Шишкин: "Не Россия нападает, а русских притесняют"
Что скрывается за полемикой вокруг членства России в G7
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Политика конфиденциальности Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ