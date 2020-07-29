Тайны морских пиратов

Флагманский корабль пирата по прозвищу Черная Борода был поднят еще в 2011 году. Был найден фрагмент золотого эфеса принадлежавшей ему сабли, а также корабельный якорь. Но только теперь удалось выяснить, что стало действительной причиной гибели легендарного флибустьера, послужившего прообразом капитана Флинта из "Острова сокровищ". Однако далеко не все загадки разгаданы.

Причина гибели Черной Бороды

К разочарованию некоторых любителей кладов, никаких пиратских сокровищ пока не найдено. Зато теперь ученые не сомневаются, что Черная Борода (Blackbeard) неспроста посадил на мель возле полосы узких песчаных островов вдоль побережья Северной Каролины свой флагман "Месть королевы Анны" (Queen Anne's Revenge).

Ранее историки предполагали, что капитан неверно оценил глубину песчаной отмели, в результате чего судно село на мель. "Джентльмены удачи" приняли неравный бой с превосходящими силами, потерпели сокрушительное поражение, а отрезанную голову Черной Бороды поместили на бушприт лейтенанта Королевского флота Великобритании.

Исследования останков корпуса судна показали, что корабль уже находился в плачевном состоянии, когда сел на мель. Скорее всего, он долгое время плавал без ремонта и начал протекать, когда пират принял решение посадить его на мель и команда покинула поврежденное судно.

Пират Карибского моря

Эдвард Тич (Edward Teach, или Thatch) родился в 1680 году. 22 ноября 1718 года он сложил свою буйную голову в засаде на острове Окракок (Ocracoke), которую устроили офицеры Королевского флота Великобритании.

"В бою Черная Борода являл собой бесшабашного дикаря с репутацией человека недюжинной силы, — говорится в сообщении Службы национальных парков США. — Дабы вселять страх в сердца других моряков, он создал оригинальный имидж, ввертывая медленно горящие яркие фитили в свои длинные черные волосы и бороду".

Не менее пугающей частью образа Черной Бороды был и его флагманский корабль. По некоторым свидетельствам, флагман "Месть королевы Анны" был оснащен 22 пушками, по другим сведениям, на его борту находилось до 40 пушек.

Свинцовая обшивка

Впервые остов знаменитого пиратского судна обнаружили в 1996 году. В 2011 году официально признали, что это флагманский корабль Черной Бороды. Подводные археологи нашли на дне предметы из свинца. Предположительно экипаж пытался наложить свинцовые заплатки на корпус судна, но эти артефакты все же не изучались, говорит Джереми Боррелли (Jeremy Borrelli), археолог из университета Восточной Каролины.

В 1717 году ребята Черной Бороды захватили рабовладельческий фрегат под французским именем Concorde и переименовали его в "Месть королевы Анны". В некоторых документах упоминается, что данный корабль, получив сильные повреждения, нуждается в основательном ремонте. Под командованием Черной Бороды судно, участвовавшее в каперских набегах, пострадало еще больше.

Очередная гипотеза

Историки также считают, что у Чёрной Бороды мог быть еще один мотив, чтобы посадить судно на мель. После того, как экипаж покинул флагман и еще один из кораблей Чёрной Бороды Adventure сел на мель (при тщетной попытке помочь застрявшему капитану), Черная Борода захватил шлюп, бросив часть команды на берегу, а сам отплыл на Север.

"В свидетельских показаниях пираты отмечали, что Черная Борода не пожелал разделить приз со всей командой, — сказал Боррелли. — Это заставило некоторых пиратов ворчать, что Черная Борода намеренно посадил судно на мель, решив обделить часть команды, чтобы присвоить большую долю добычи себе".

На морском дне остаются неизученные предметы, поэтому еще предстоит узнать много секретов о корабле и его капитане.

"Недавно сотрудники Службы национальных парков США обнаружили внутри орудия бумажный пыж с отпечатанным на нем текстом, — сказал Боррелли. — Они даже сумели идентифицировать книгу, из которой его выдрали!"