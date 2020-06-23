Писатель-фантаст Сергей Сухинов об Илоне Маске, Орионе, Космосе

Что писатель-фантаст Сергей Сухинов хотел бы при встрече передать Илону Маску и зачем, узнал из беседы с ним обозреватель "Правды.ру". Интрига подогревалась тем, что собеседник был (в прошлом) ракетным инженером конструкторского бюро "Вымпел", кандидатом технических наук, писателем, лауреатом премии правительства России в области культуры. И в дополнение ко всему, обнаружил обломки космического корабля пришельцев…

Писатель-фантаст обнаружил доказательства инопланетян

— У вас за плечами невероятные находки, а мечта есть?

— Моя мечта — встретиться с Илоном Маском. Он не знает, что люди из Ориона, которых я открыл и с которыми контактирую, ему помогают. Я нашел их на многих фотографиях пуска "Фалкон-9". Они присутствуют там. Они ему помогают. Материал для него очень интересный, но он об этом не подозревает. Он задавал вопрос, где инопланетяне? Они рядом с ним, но он их не видит.

Второй миллиардер — Юрий Мильнер. Он живет в Америке, несколько лет назад затеял программу по поиску инопланетян, собрал большую конференцию в Лондоне, на которой присутствовал еще Стивен Хокинг. Юрий Мильнер обещал выделить на это сто миллионов долларов. Он затеял две программы. Одна программа — типа SETI. Поиск сигналов неземного разума с помощью радиоантенн, что делают американцы, начиная с 1960 года, абсолютно без всяких результатов.

В эту сторону пошел и Юрий Мильнер. Он решил создать нанозонды, которые будут разгонять с помощью лазерных лучей до трети скорости света. Они могут достаточно быстро дойти до ближайших звезд. Но все это находится в стадии разработок. Самое забавное, когда я начал изучать фотографии Юрия Мильнера, его совещания с его замечательными сотрудниками, я увидел на них орионцев. Они знают его исследования и поощряют. Мы можем контакт установить достаточно быстро.

— Маск на деньги Пентагона или на государственные средства, вложенные в этот проект, поднялся? Вам что-то известно об этом?

— Говорят, что это скрытая программа НАСА. Надо всегда запараллеливать свои исследования. Они идут своим путем, но они же достаточно инертны, как любая государственная организация, и достаточно консервативная. Маск сам по себе кустарь-одиночка. Он на многие запреты просто плюет и действует нахально, нахраписто и так далее. Никто в него особенно не верит, но, тем не менее, результат у него уже налицо. Я считаю, что действительно у него есть очень серьезная поддержка. Сам президент Трамп, как вы знаете, очень нацелен на космос. Он хочет достигнуть Марса, Луны, но, главным образом, Марса. Мы таких задач перед собой даже и не ставим. Но мы можем зато достигнуть звезд.

То, о чем мы с вами говорили — где-то сотая часть того, что я исследовал. Огромный материал есть на моем сайте. Это некоммерческий сайт Внеземныецивилизации. рф. Посетители увидят там 72 статьи, посвященные исследованию обломков моих камней. Там очень много интересного. Есть и исследования деятельности орионцев в Интернете. Они там присутствуют. Они редактируют немало фотографий. Я привожу примеры. Они пытаются как-то нас разбудить, воображение подтолкнуть, но пока не очень успешно. Есть совершенно потрясающие вещи, которыми я тоже последнее время занимаюсь — это так называемое лучистое человечество. В свое время Циолковский говорил, что люди с развитием откажутся от своих плотных тел и превратятся в энергетические сгустки, которые будут свободно путешествовать в космосе, без всяких космических кораблей.

Но поскольку орионцы — цивилизация старше нас где-то на миллион, а то и на два миллиона лет, такие существа на Земле уже присутствуют. Они называются плазмоиды. Я их изучал. Нашел, что это именно орионцы. И они присутствуют на фотографиях многих знаменитых людей: спортсменов, деятелей шоу-бизнеса, спорта, науки и так далее. Почему их никто не замечает, я не знаю. Но тот, кто откроет мой сайт, увидит и сам сможет найти этих орионцев, этих плазмоидов. С ними тоже можно установить контакт. Они со мной, по-моему, и контактируют. Так что здесь огромный объем работы.

Я очень надеюсь найти тысячи последователей, которые захотят исследовать вслед за мной все, что я делал. Все, что я говорю, может каждый исследователь повторить у себя дома на своем компьютере. И он поймет, что это так и есть, это не фейки, не трещинки, никакие не случайные вещи. Это все реально существует. А потом мы можем вместе пойти к тому, что я называю контактом. Время контакта действительно наступает. И вот сейчас ко мне уже обращаются по радио, по телевидению: как бороться с коронавирусом? Не могут ли ваши плазмоиды, с которыми вы контактируете, помочь нам с этой страшной бедой. Они сами очень маленькие и обладают, видимо, большими возможностями.

Я об этом тоже думаю. Возможно, эта пандемия нас подталкивает. Мы сами не можем справиться даже с пандемией. А если взорвется Йеллоустон? Вы знаете, что он проявляет повышенную активность, и многие считают, что в ближайшее время взорвется. Что мы будем делать тогда?

— Это национальный парк вы имеете в виду?

— Да, национальный парк Йеллоустон. Там уже каждый день наблюдается около трех тысяч землетрясений. Ученые говорят о том, что вот-вот взорвется. Тогда Америка погибнет, Земля погрузится в зиму. Мы сами ничего не можем сделать. Нам могут помочь, я в этом абсолютно уверен. Тунгусский метеорит, насколько мне известно, они отклонили в сторону, чтобы он не упал на Санкт-Петербург.

У меня очень много информации о Челябинском метеорите. У этого проекта очень много граней и в сфере культуры, и в живописи, и в науке, и даже в религии. Религия — удивительная вещь. Не знаю, порадую или нет атеистов, но Бог существует. И так называемый город богов, о котором, наверное, некоторые слышали. "Хаббл" сфотографировал в центре Вселенной, я его недавно исследовал. На нем действительно много изображений людей.

В центре Вселенной находится объект длиной где-то несколько миллиардов километров, и на нем те же самые рисунки людей, что на моем камне. То есть люди, похоже, это не какая-то компактная цивилизация пояса Ориона. Нет, она распространена по всей галактике, может быть, во Вселенной. Это очень могущественные существа. И мы с вами просто их такие полудикие потомки. Но я надеюсь, что мы установим контакт, и они нам помогут выйти в космос очень скоро и стать мощной, развитой цивилизацией.

Я могу показать, что мы живем в мире-матрице. Есть и его обратная сторона. И я нашел фотографию, где открывается окно в мир-матрицу. Он не страшный, он светлый, добрый. Но борьба светлых и темных сил тоже имеет место быть. Не только добрые цивилизации есть. Есть рептилоиды, инсектоиды. Мир гораздо интереснее, чем об этом нам говорят современные ученые.

Чтобы выиграть космическую гонку, надо быть фантастом

— Как писатель и общественный деятель я достаточно много имел дело с крупными деятелями нашего руководства. Не с Путиным, но очень близко к нему. Я достаточно хорошо знаю этих людей. И достаточно хорошо понимаю нашу науку, поскольку я там работал очень много лет. Я общался со многими учеными, в том числе академиками Российской академии наук.

Мы сейчас находимся в космосе в очень незавидном положении, особенно последние дни, после того как "Дракон" Илона Маска высадил своих двух астронавтов на МКС. Мы ответили планами построить через десять лет еще одну космическую станцию, построить "Буран" и так далее. У нас нет достижений уже очень-очень много лет. Мы работаем на "Протонах" и "Союзах" еще с королёвских времен. С точки зрения нашего соперничества в космосе, мы проиграли начисто лунную гонку, проигрываем марсианскую гонку, где давно ходят американские вездеходы. У нас же ничего там нет. Вряд ли мы поставим и новую международную космическую станцию. На Луну тоже непонятно когда высадимся.

— Батут сработал.

— Да, батут сработал еще как! Но я считаю, что в большом космосе мы их очень серьезно можем перегнать. Я контактирую с американскими и западными учеными, которые интересуются инопланетянами. Они знают о моих работах. А вот в России таких ученых нет! Последним таким ученым, с которым я мог общаться, был Иван Антонович Ефремов, знаменитый наш писатель-фантаст. Он верил в то, что среди инопланетян будет очень много таких, как мы, людей.

Он верил в великое кольцо содружества миров, где обитают такие люди. Он писал об этом в романе "Туманность Андромеды". Думаю, он был бы очень рад, если бы я ему показал свое открытие — галактическое содружество. Оно реально существует. Это пять звезд. Я нашел очень много их изображений. Там живут люди такие же, как мы. Мы американцев можем обойти, но для этого надо, чтобы в нашей науке были люди типа Ивана Ефремова, Бориса Раушенбаха, Жореса Алфёрова.

К сожалению, ученых подобного масштаба я лично не знаю. А если они есть, то на тему инопланетян никогда открыто говорить не будут. Со мной они общаются, изучают мой материал. Но при этом говорят: моего имени не называйте, мне надо на пенсию уйти спокойно, я не хочу рисковать своей карьерой на старости лет в разговорах об инопланетянах, в которых наша наука не верит.

Беседовал Игорь Буккер