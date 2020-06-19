Писатель-фантаст Сергей Сухинов о космической находке и тайнах Космоса

Обломки космического корабля инопланетян обнаружил в Подмосковье Сергей Сухинов, инженер конструкторского бюро "Вымпел", кандидат технических наук, автор полусотни фантастических книг. Мало кто в это верит, но кое-какие доказательства имеются. Сергей Сухинов в эксклюзивном интервью "Правде.Ру" рассказывает о древних и современных тайнах Космоса.

Писатель-фантаст обнаружил доказательства инопланетян

Читайте начало интервью:

— Сергей, трудно поверить в такую находку. Иногда мы смотрим на облака и видим в них каких-то мифических чудовищ или реальных животных. Вы человек с воображением. Может, вам показалось, что на обломке буквы или нечто, похожее на буквы? Или тут есть что-то большее, чем просто игра воображения?

— Это вопрос традиционный и типичный. Я же еще и писатель-фантаст. И такие вещи мне, естественно, говорят. Вот удивительная вещь, то послание, которое находится на "Вояджерах", если бы попало в руки братьям по разуму… Это может произойти в лучшем случае через 10-12 миллионов лет, когда эти зонды будут пролетать мимо того же созвездия Ориона. Так случайно получилось, конечно. Они никуда не направлены. Но вот эти акустические диски невозможно расшифровать обычному человеку. Нужен соответствующий проигрыватель, очень серьезные знания. А вот то послание, которое отправили к нам создатели зонда, сделано по другому принципу. Оно ориентировано не на ученых. Оно ориентировано на любого грамотного человека. Нынешней, конечно, поры. В XIX веке никто бы и не понял, что это такое. И более того, космические камни находили и раньше. Об этом я много писал. Это и камень Бенбен, и знаменитый черный камень в Каабе — главная святыня ислама. Я его исследовал. На нем те же знаки, те же рисунки, что на моих камнях.

— Первоначально она не была исламская. Это уже позднее…

— Да-да-да. Я считаю, что это обломки Бенбена. Было несколько черных камней на Ближнем Востоке. Один из них — в Каабе. Там есть кубический храм. Каждый год три миллиона мусульман приходят на хадж, обходят этот храм семь раз. Семь звезд в созвездии Ориона. Его никто не исследовал, запретили. Но все ученые считают, что это метеорит.

Я нашел замечательные видеосъемки телеканала History. На нем знаки, такие же, как на моих камнях. Рисунки очень красивые. Более того, есть косвенные доказательства тому, что Священный Грааль, который, как вы знаете, долгое время считался камнем, а не чашей Христовой, это тоже был обломок камня Бенбен, который украли, разбили, и он разошелся по всему Ближнему Востоку.

Около двадцати черных камней в разных странах появлялось. Но самые знаменитые — черный камень Кааба и Священный Грааль.

— Вначале у нас был Марс, потом созвездие Андромеды, теперь — Орион. Не вы первый об этом говорите. Тут прослеживается цепочка. Почему пришли именно к Ориону? Понятно, почему отбросили Марс, и то не сразу.

— Орион появился у меня довольно быстро, потому что я нашел около тысячи знаков. Это три звезды пояса Ориона, которые расположены определенным образом. Средняя звезда Альнилам находится чуть в стороне от линии, которая соединяет две крайние звезды, чуть ближе к Альнитаку. Минтака находится в стороне. Такая структура, известная из астрономии. Я нашел один, второй, пятый, десятый, сотый подобный знак на своих камнях. Это еще ничего не доказывает, поскольку такие структуры в небе часто встречаются.

Потом я увидел другое. Как правило, созвездие Ориона рисуют на фоне петли Ориона. Если созвездие Ориона — где-то 700-800 световых лет от Земли, то петля Ориона — это где-то 1 200 световых лет от Земли. Я понял, что очень много рисунков, где присутствует петля Ориона. Даже фигуры людей, я нашел около двенадцати фигур людей, таких же, как мы, у них зачастую руки выгнуты по схеме петли Ориона. Потом я вспомнил Древний Египет и понял, что орионцы подарили когда-то одну из своих письменностей египтянам. Кстати, египтяне и говорили, что им подарили боги, они сами не изобретали иероглифы. Египтяне верили, что боги находятся в созвездии Ориона и на Сириусе. Это было удивительно, я нашел несколько изображений созвездия Ориона таким, каким оно видится с Земли. Как же они это все узнали? Значит они были на нашей Земле задолго до того, как послали вот этот зонд.

Карта звёздного неба и созвездия

— Карта звездного неба меняется с тысячелетиями. Созвездия иначе выглядят.

— Здесь это тоже хорошо видно. Об этом говорили другие исследователи: Грэм Хэнкок и Роберт Бьювэл. Они первые обнаружили, что пирамиды на плато Гиза стоят по схеме созвездия Орион. Они определили, что двенадцать тысяч лет назад, когда, видимо, начали строить пирамиды, средняя звезда находилась на другом расстоянии. Средняя звезда двигается. Меняется карта звездного неба.

— Елена Ивановна Рерих написала четырнадцать томов "Агни-йога" под диктовку учителя Махатмы Мориа из Шамбалы. Поскольку они свой камень называли "дар Ориона", они знали от учителя, что он прилетел именно оттуда. Она задала вопрос, а это было где-то в сороковых годах прошлого века, как сейчас выглядит это созвездие? Вы, наверное, слышали о том, что астрономы заметили: звезда Бетельгейзе стремительно меняется. Она начала гаснуть.

Это самая большая звезда, которую мы знаем — красный гигант. Она начала сжиматься. И по некоторым прогнозам она должна превратиться в сверхновую звезду. Мориа ответил так: "Я не вижу этой звезды, ее уже нет". То есть, видимо, она уже превратилась в сверхновую. Но это было сотни лет назад, потому что семьсот лет летит свет от созвездия Ориона до Земли. Астрономы только сейчас заметили ее изменения, а возможно, уже и нет этой звезды. Это подтверждает слова Махатмы Мориа. Таким путем я понял, что он из созвездия Ориона.

Беседовал Игорь Буккер

К публикации подготовил Игорь Буккер