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Автор Игорь Буккер

Ракетный инженер и писатель-фантаст Сухинов нашел доказательства НЛО

Непознанное » Уфология

О найденном собственноручно обломке космического объекта, который не вписывается в земные представления и при этом обладает целительной силой, рассказывает "Правде.Ру" не уфолог, а ракетный инженер конструкторского бюро "Вымпел", математик, кандидат технических наук и одновременно писатель и ученик известного фантаста Аркадия Стругацкого — Сергей Сухинов. Он делится с нашими читателями подробностями о своей уникальной находке — обломках космического корабля пришельцев.

Писатель-фантаст обнаружил доказательства инопланетян

— Вы, автор 45 книг, лауреат премии правительства России в области культуры, живете в тех местах, где была дача Никиты Сергеевича Хрущева?

Да, Петрово-Дальнее. Я его много раз видел. Он заходил к нам. Поселок Мечникова. Его дача находилась километрах в двух от меня. И кстати, в двух километрах от места падения зонда, который я нашел.

— Вообще, очень удивительно, Сергей Стефанович. Вы писатель, то есть человек, который может прекрасно изложить то, что произошло. К тому же, вы ракетный инженер, то есть технарь. И вдруг в этом районе, где вы живете, неожиданно падает какое-то космическое тело. Это такое совпадение или знак свыше?

Я специалист по практической теории вероятности в математике. Я занимался в ракетном КБ исследованием эффективности

  • боевого действия ракет "воздух-воздух",
  • авиационных комплексов
  • и так далее,

то есть я понимаю разницу между случайными и закономерными событиями. И вот в какой-то момент я начал думать о том, что моя жизнь как-то очень странным образом складывается, когда я начал делать кандидатскую диссертацию.

Обломки для математика

Казалось бы, я математик и диссертацию должен делать математического плана. Вместо этого я вдруг занялся исследованием разрушения ракет. При взрыве боевых частей образуется много обломков от самого корпуса ракеты, и они поражают воздушные цели даже лучше, чем регулярные обломки боевых частей. Мне эта идея в голову пришла. Я часто бывал на полигонах, видел как падают мишени. Подумал, неплохо бы провести эксперименты, чтобы определить как же они разрушаются на обломки. И провел целую серию таких подрывов, включая ракетный трек. Изучал тысячи обломков и осколков этих ракет. Собирали их в конструкции, а потом решали сложнейшую задачу, откуда же образовался этот осколок? Вот такая у меня была диссертация. Первая в стране в 1984 году. И я ее защитил в моем родном Московском авиационном институте.

Глаз урагана

А потом случилось, наверное, очередное мистическое событие в моей жизни. В том же 1984 году 8 июня я решил пойти за грибами. Недалеко от меня находится красивое лесное урочище Ткачиха. Рядом, кстати, Эльдар Рязанов снимал свою "Гусарскую балладу", и я видел эти съемки в 1961 году, когда сюда приехал. И там я совершенно неожиданно для себя попал в ураган.

Был страшнейший ураган, один из самых страшных в истории Подмосковья. Я стоял посреди этого полувысохшего болота. Такой лил ливень, что вода не могла стечь. Били рядом молнии направо-налево, падали деревья в лесу. Хорошо, я туда не пошел.

И в какой-то момент, когда я уже прощался с жизнью, вдруг очистилось небо. Глаз урагана открылся. Вдруг я увидел, как в кино: летит какой-то болид в чистом небе, взрывается, падают обломки, осколки, и я оказываюсь на дне огромной воронки, которая образовалась от этого взрыва. Вот так я увидел. Такое видение бывает в таких ситуациях. Очень сильное магнитное поле было, у меня волосы дыбом аж стояли. Как говорят, контакт с небом в такие моменты случается. Я поверил в то, что там взорвался крупный болид. Сразу же поехал в минералогический музей в Подмосковье, начал исследовать историю метеоритов и выяснил, что никто никогда болидов не находил.

Оплавленный камень

Я начал искать. Искал долго. До 1995 года не мог ничего найти на болоте. Один торф, никаких камней нет. И вдруг в 1995 году осенью, уже травы не было, она пожухла, вдруг я увидел на отвале, такой там вал, траншея глубиной три метра, и вот на нем появился первый камень. Вот этот камень я и увидел. Он торчал так слегка. Ни один человек в жизни не стал бы его выкапывать. Он никому не был нужен, но я искал камни, поэтому достал его. Повернул и ахнул.

Увидел, что его эта часть оплавлена. Потом я увидел вот здесь, — у меня еще есть хорошие фотографии на моем сайте, — два металлических вкрапления. И одно металлическое вкрапление имеет форму головы юноши с волнистыми волосами.

Здесь плохо видно, но на моих фото великолепно. И я понял, что это не может быть метеорит, потому что там железо присутствует только в расплавленном виде, а это железная блямба. Их много. Но я видел плоский обломок. Видите, плоский обломок. То есть это не метеорит, это обломок болида, скорее всего.

— А химический анализ проводился? Есть заключение?

— Заключение такое, что это не похоже ни на каменный метеорит, ни на железно-каменный метеорит. Это что-то другое. Конечно, был такой момент, когда я поехал на улицу Косыгина, тогда существовала комиссия по метеоритам, это был 1995 год. Хотели этот камень отобрать, поскольку он необычен, но что-то меня остановило. Я этот камень не отдал, спрятал у себя в подвале и решил, что до поры до времени пусть у меня полежит. Тогда не было у меня еще нормального компьютера, не было цифрового фотоаппарата. Изучать я его не мог как следует. Но ощущение, что это что-то необычное, у меня было.

Исцеление, какого не может быть

Прошло много лет. Я однажды заболел диабетом. У меня резко ухудшилось зрение. Это было в 2007 году. Зрение падало стремительно. Я писал очередную книгу, уже еле видел экран, еле видел буквы. И чисто инстинктивно — в подвале моего дома хранился этот камень — принес его, положил перед монитором. И через две недели я уже ехал в Москву, читая книгу в маршрутке. Ко мне подсела мой лечащий врач Валентина Николаевна, увидела меня без очков и ужаснулась: "Сергей Стефанович, а где же ваши очки?" Я говорю: "Я их выкинул". — "Но как же, зрение же не восстанавливается в таких случаях?" Вот у меня оно восстановилось.

С той поры я понял, что этот камень необычный. Но по-настоящему я его начал исследовать начиная с 2009 года. Вот тогда и пошло открытие за открытием. У меня появились хорошие цифровые фотоаппараты, привез хороший компьютер, программа обработки фотоснимков. И передо мной открылся совершенно другой мир.

Беседовал Игорь Буккер

К публикации подготовил Игорь Буккер

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Темы нло пришельцы подмосковье сергей сухинов писатель-фантаст космический корабль
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