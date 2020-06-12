Что нового мы знаем про динозавров

Такого еще не было! Почти одновременно появилось три исследования о динозаврах. Авторы одного, благодаря компьютерному моделированию, подтвердили гипотезу об исчезновении этих ящеров после падения на Землю астероида. Во втором исследовании говорилось, что экстремально длинные хвосты некоторых зауроподов были им нужны для ощупывания ими своих сородичей, чтобы координировать свои передвижения. Наконец, проанализировав следы укусов на останках хищных динозавров, исследователи сделали вывод, что они были каннибалами.

Астероид, несущий гибель

Гигантский кратер на полуострове Юкатан Чикшулуб (Chicxulub) образовался 66,5 млн лет назад от упавшего астероида. Предположительно, после столкновения с ним погибли гигантские ящеры и 75 процентов живых существ на земном шаре. В первые несколько часов ударные волны, жара и цунами уничтожили всю жизнь на обширной территории. Впоследствии выброшенные в стратосферу серные газы и аэрозоли вызвали глобальную импактную зиму, которая длилась много лет, вследствие чего погибли другие виды земной фауны.

Астероид диаметром десять километров приближался к Земле со скоростью 20 километров в секунду. Результаты трехмерного компьютерного моделирования показали, что столкновение астероида с нашей планетой произошло под углом от 45 до 60 градусов. Результаты своего исследования ученые изложили на страницах научного журнала Nature Communications. Они заключили, что при ударе под углом около 60 градусов выделяется в два-три раза больше углекислого газа и серы, чем при вертикальном столкновении, и примерно в десять раз больше, чем при столкновении с объектом, который приближается под низким углом.

Зачем динозавру длинный хвост?

Этот далеко не праздный вопрос мучает ученых по сию пору.

Смертельное оружие, эротический сигнал к флирту или зауроподы просто щелкали ими как бичом?

Количество позвонков у зауроподов значительно увеличилось в ходе их эволюции: с 9 шейных до 15 и более. Число хвостовых позвонков возросло с 40 до более 80. Если еще можно предположить, что длинная шея позволяла им дотянуться до высоких веток и обглодать листья, то для чего нужен чрезвычайно удлиненный хвост? Есть предположение, что хвост являлся своего рода противовесом для длинной шеи, однако оно не объясняет большое количество позвонков в тонком кончике хвоста. А подача хвостом сигнала к совокуплению вообще не поддается экспериментальным доказательствам.

Очередную гипотезу высказал палеонтолог Маттью Баррон (Matthew Barron) из частного лондонского университета BPP University. По его мнению, эти гигантские травоядные, например, диплодоки, могли использовать свои хвосты, чтобы чувствовать друг друга — и таким образом координировать свое движение в стаде. Ящеры непрерывно раскачивали своими длинными хвостами, чтобы поддерживать контакт с идущими позади них, пишет он на страницах журнала Historical Biology.

Ученый объясняет свою догадку тем, что неповоротливая шея и грузное тело зауроподов могли в большинстве случаев ограничивать их поле зрения. Следовательно, тактильный контакт хвостом мог сориентировать ящера в пространстве.

Аллозавры-каннибалы и падальщики

Изучая ископаемые останки аллозавров в американском штате Юта, палеонтологи пришли к выводу, что при отсутствии добычи эти хищники не брезговали пожирать особей одного с ними вида. Чаще всего ученым невдомек, чем питались динозавры юрского и мелового периодов, потому что их никто не ловил с поличным. Другое дело крупные хищные динозавры, которые оставили на костях следы своих зубов и клыков. За исключением аллозавров, нельзя ничего сказать о каннибализме других хищных динозавров, поскольку сохранилось чересчур мало их останков.

Систематический анализ 2 300 фрагментов костей, сделанный учеными университета штата Теннесси, показал — почти 29 процентов костей несут на себе следы укусов тераподов.

По всей видимости, хищные динозавры как нападали на своих сородичей, так и пожирали их трупы.

Исходя из размера и формы следов от укуса, палеонтологи приходят к выводу, что многие из этих укусов принадлежат таким крупным хищным динозаврам, как аллозавр и цератозавр. Оба этих типа тераподов были особенно распространены в водно-болотистой среде обитания. Некоторые кости аллозавров, найденные в этой области, имеют следы укусов других аллозавров.